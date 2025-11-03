Así fue la campaña del Peñarol campeón del Torneo Clausura 2025: una victoria clásica, solo dos derrotas y el invicto en el Campeón del Siglo

Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura este domingo, luego de vencer 2-1 a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo , y una fecha antes de terminar el campeonato.

Con su victoria, el carbonero alcanzó los 32 puntos en el segundo torneo corto del año y quedó cinco unidades por encima de Montevideo City Torque y seis arriba de Nacional , dejando a ambos sin chances de pelear el título en la última fecha.

Peñarol dominó el Clausura de punta a punta . Ganó 10 partidos, empató dos y perdió dos . Junto con Torque, es hasta el momento el equipo más goleador del torneo con 28 goles, y el tercero con menos goles recibidos con 12 (detrás de Nacional y Boston River, que tienen 10 tantos en contra).

Su máximo goleador, hasta el momento, es Matías Arezo, con 7 goles en el torneo. Lo sigue Maximiliano Silvera con 5 tantos y en tercer lugar está Leonardo Fernández con 3.

Invicto en el Campeón del Siglo, complicado en las salidas

Estadio Campeón del Siglo lleno, entradas agotadas.

Su principal virtud fue hacerse fuerte en su casa: el carbonero ganó los ocho partidos que jugó en el Campeón del Siglo, entre ellos el clásico a Nacional por 3-0.

De local, Peñarol convirtió 16 goles y solo le anotaron dos, uno Progreso en la primera fecha y otro Defensor este domingo.

De visitante, el aurinegro solo ganó dos partidos de los seis que jugó: 4-1 contra Racing en el Parque Viera por la fecha 5, y 3-1 contra Cerro Largo en el Centenario por la fecha 9.

Perdió 10 de los 42 puntos disputados. Empató dos partidos, ambos por 2-2, contra Liverpool en Belvedere por la séptima fecha y contra Miramar Misiones en el Silvestre Landoni de Durazno por la onceava.

Perdió otros dos encuentros, 2-1 contra Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida por la fecha 3 (con un equipo alternativo, días antes del partido de vuelta con Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores), y 2-0 contra Cerro en el Tróccoli por la fecha 13.

Los momentos claves del Torneo Clausura de Peñarol

La goleada clásica

20250908 Peñarol Nacional Torneo Clausura 2025, Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte. Foto: Leonardo Carreño Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte celebran el segundo gol de Peñarol contra Nacional Foto: Leonardo Carreño

El primer partido fuerte del Clausura para Peñarol fue el clásico contra Nacional por la fecha 2, en un partido disputado sin público en el Campeón del Siglo por las sanciones impuestas tras la final del Torneo Intermedio.

Peñarol necesitaba ganar para acercarse a Nacional en la Tabla Anual, y dominó el partido de principio a fin. Ganó el clásico 3-0, con goles de Maximiliano Silvera y Emanuel Gularte en el primer tiempo, y otro de Matías Arezo cerca del final para transformar la victoria en goleada.

Victoria sobre la hora ante Danubio

20251005 Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura Matías Arezo abrió el marcador para Peñarol ante Danubio por el Torneo Clausura FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

En la fecha 10 Peñarol recibió a Danubio en el Campeón del Siglo. El carbonero necesitaba ganar para seguir en la pelea de la Tabla Anual, luego de que Nacional venciera a Cerro Largo un día antes, y para mantener la distancia en el primer lugar del Clausura.

El partido no le fue fácil. El 0-0 se mantuvo hasta el minuto 81, cuando Arezo desvió un disparo y puso el primer gol carbonero. Tres minutos después, Héctor Villalba anotó el 2-0 para darle tranquilidad en el partido y en la tabla a Peñarol.

Remontada y título ante Defensor Sporting

20251102 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (6) Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez Foto: Dante Fernández/Focouy

Peñarol llegó a su partido con Defensor por la fecha 14 con una ventaja de dos puntos sobre Torque, que ya había vencido a Progreso por 5-0, y tres puntos sobre Nacional, que había empatado 0-0 con Cerro el sábado. Sabía que si ganaba obtenía el Clausura.

Sin embargo, las cosas comenzaron mal para el carbonero. A los dos minutos de partido el juez Gustavo Tejera cobró un penal para Defensor por una falta de Nahuel Herrera a Diego Abreu, quien fue el encargado de convertir el 1-0 para el violeta.

Parecía que el primer tiempo se iba a ir 1-0, pero en los descuentos Lucas Hernández conectó un rebote en el área tras un tiro libre para poner de volea el 1-1. Al principio de la segunda mitad el lateral carbonero volvió a vestirse de protagonista, y tras recibir otro rebote, en este paso tras un córner, puso otra vez de volea el 2-1 que dio vuelta el partido y le dio el título al carbonero.

