Más cerebro que ejecutor: el freno goleador que marcó el año 2025 de Leonardo Fernández en Peñarol

La presencia de Leonardo Fernández en Peñarol durante 2024 y 2025 ha sido, sin duda, la más influyente en el plantel. Sin embargo, al poner bajo la lupa sus estadísticas, emerge una pregunta inevitable: ¿logró el talentoso mediocampista mantener su nivel de impacto de una temporada a otra?

En 2024, sus 19 goles lo posicionaron como un atacante letal, con una media de casi un gol cada dos partidos. Esta producción goleadora, la más alta de su período, estuvo fuertemente asistida por su letalidad con pelota parada , anotando ocho goles de tiro libre . Esta característica lo hizo temible y previsiblemente imparable.

El año 2025, en contraste, muestra la pérdida de esa condición letal. Sin goles de tiro libre en la temporada, la cuenta total de Leo se desplomó a 11 goles. Esta caída de ocho anotaciones representa el gran déficit productivo del jugador en la segunda temporada.

20251102 Leonardo Fernández Peñarol, Defensor Sporting, Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández-Focouy (14) Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández/Focouy

En distintas conferencias de prensa -la última, este domingo tras vencer a Defensor Sporting-, el técnico Diego Aguirre lo apoyó una vez más y reiteró: "Tranquilos, ya va a llegar el gol de Leo de tiro libre. No va a terminar la temporada sin convertir de esa forma".

En términos de influencia directa en el marcador (goles más asistencias), la diferencia es de nueve acciones menos (36 en 2024 vs 27 en 2025). Más allá del número absoluto, esto se traduce en una baja de eficiencia: pasó de participar directamente en un gol cada 105 minutos, a hacerlo cada 135 minutos en 2025. Es decir, Peñarol tuvo que esperar media hora más de juego de su estrella para que este fuese determinante en el resultado.

El consuelo de la asistencia

A pesar de la sequía goleadora, hay un aspecto que salva la temporada 2025 de la crítica absoluta: su rol como asistidor. La capacidad de Fernández para generar juego se mantuvo estable, pasando de 17 asistencias en 2024 a 16 en 2025.

Esto indica que, si bien el mediocampista dejó de ser el finalizador principal y el ejecutante infalible en la pelota quieta, su visión de juego y su rol como distribuidor clave se mantuvieron sólidos, más allá de algunos altibajos en determinados partidos. El problema principal de su 2025 no fue de generación, sino de ejecución y contundencia personal.

Clásico campeonato clausura 2025/Leonardo Fernández Foto: Leonardo Carreño

Esta etapa de Leo Fernández en Peñarol es la historia de un jugador de altísima influencia, pero con un claro pico de rendimiento en 2024 que no pudo replicar al año siguiente. Si bien 2025 no fue un mal año (con 11 goles y 16 asistencias), la falta de esa golpe de goleador de su temporada anterior -especialmente en la pelota quieta- lo dejó en una posición de "pudo ser mejor" para las aspiraciones del conjunto aurinegro.