Peñarol ganó su Torneo Clausura número 12 y alcanzó la marca de Nacional en los Apertura: ¿cómo está la tabla histórica de torneos cortos?

Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura luego de vencer a Defensor Sporting por 2-1 este domingo en el Campeón del Siglo , y se ganó su lugar en la semifinal de la Liga AUF Uruguaya.

Con la obtención de este torneo corto, el carbonero alcanzó su trofeo número 12 del Clausura , e igualó la marca de Nacional en los Torneo Apertura.

Desde que arrancó la modalidad de torneos cortos en 1994 , el tricolor ha dominado los torneos de la primera parte de la temporada, mientras que el carbonero se llevó la mayoría de los de la última parte.

Además, Peñarol está segundo en cantidad de Apertura con siete trofeos, mientras que Nacional está segundo en los Clausura con ocho premios.

POSICIONES Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura, con Peñarol campeón, y la Tabla Anual a falta de una fecha

TORNEO CLAUSURA Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

El tercero en la tabla general es Defensor Sporting, que ganó ocho torneos cortos en su historia, cuatro Apertura y cuatro Clausura. Danubio y Liverpool lo siguen con seis trofeos, con la diferencia de que el negriazul los ganó todos en los últimos seis años.

La tabla de ganadores del Torneo Clausura, tras el título de Peñarol

20250211- Peñarol campeón torneo clausura 2025 (14) Los festejos de Peñarol campeón del Torneo Clausura Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol llegó a su Clausura número 12 este domingo. El carbonero gritó campeón del último torneo de la temporada en los años 1994, 1999, 2000, 2003, 2008, 2010, 2015, 2017, 2018, 2021, 2024 y 2025.

De esos años, y sin contar la Liga AUF Uruguaya de 2025 que todavía está en disputa, Peñarol no logró traducir este logro en un posterior campeonato uruguayo en solo tres oportunidades: en el 2000 y 2014/2015 perdió el título con Nacional y en 2007/2008 con Defensor Sporting. Las otras ocho veces fue campeón.

Nacional está en el segundo lugar de la tabla con ocho torneos Clausura. El tricolor se llevó este galardón en los años 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2011, 2019 y 2022. Salvo en las primeras dos ocasiones, en las que perdió el campeonato con el Peñarol del quinquenio, Nacional salió campeón uruguayo las otras seis veces que obtuvo este torneo.

En el tercer lugar de esta lista está Defensor Sporting, que se llevó el Clausura en los años 1997, 2009, 2012 y 2013. Perdió los cuatro campeonatos: en 1997 y 2013/2014 con Peñarol, y en 2009/2010 y 2012/2013 con Nacional.

Danubio continúa el listado con tres torneos, obtenidos en los años 2002, 2004 y 2007. No ganó el primer campeonato, que se quedó Nacional, pero sí fue campeón uruguayo en las dos oportunidades siguientes.

Liverpool es el otro equipo que tiene más de un Clausura: se llevó el torneo en 2020 y 2023. En el primer año el título fue de Nacional, pero en el segundo logró ganar el uruguayo por primera vez.

Dos equipos lograron el último torneo corto del calendario en una oportunidad. Wanderers lo obtuvo en 2014 y Plaza Colonia en 2016, pero ninguno logró traducir este galardón en un campeonato. El bohemio perdió la final con Danubio y Plaza cayó ante Peñarol.

Los ganadores del Torneo Apertura

_lc_20180508133215_291webp La celebración de Nacional tras obtener su último Torneo Apertura, en 2018 Foto: Leonardo Carreño

Nacional es el dominador de los torneos Apertura, también liderando con 12 trofeos. El albo se llevó los títulos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2011, 2014 y 2018.

En siete de esas oportunidades (1998, 2000, 2002, 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015 y 2018) luego se consagró campeón uruguayo, mientras que en 1997, 1999, 2003 y 2009/2010 perdió con Peñarol, y en 2004 el tricolor cayó en la definición con Danubio.

Peñarol está segundo en este listado con siete títulos, obtenidos en los años 1995, 1996, 2012, 2015, 2019, 2023 y 2024. Salvo en el año 2019, que luego perdió con Nacional, y en el 2023, que perdió con Liverpool, el carbonero fue campeón las primeras cinco veces que ganó el Apertura.

Defensor también está tercero en esta tabla con cuatro títulos, ganados en 1994, 2007, 2010 y 2017. Solo tradujo ese logro en un campeonato uruguayo en 2007 (en 2008, al vencer en la definición a Peñarol). En 1994 y 2017 perdió la definición con el carbonero, y en 2010/2011 con Nacional.

Danubio le sigue con tres trofeos, logrados en los años 2001, 2006, 2013. Perdió el primer campeonato con Nacional, pero luego obtuvo los campeonatos 2006/2007 y 2013/2014.

Liverpool se llevó el Apertura de este año y jugará la semifinal con Peñarol. Además, ganó el torneo de 2022, año en el que luego perdió la final del campeonato con Nacional.

Tres equipos ganaron un solo torneo corto de la primera mitad de la temporada, y ninguno salió campeón uruguayo meses después: Rocha lo obtuvo en 2005 (perdió la final con Nacional), Rentistas en 2020 (también cayó con el tricolor) y Plaza Colonia en 2021 (luego lo venció Peñarol).

El Torneo Intermedio, dominado por Nacional

20250706 Peñarol campeón del Torneo Intermedio 2025 Torneo Intermedio 2025 final. Foto Leonardo Carreño (6).jpeg Peñarol celebra la obtención del Torneo Intermedio 2025, el primero de su historia Foto: Leonardo Carreño

Desde 2017 se juega el Torneo Intermedio, entre medio del Apertura y Clausura, un trofeo que si bien no da un lugar en la definición de la liga permite sumar puntos para la Tabla Anual, algo que ha cambiado algunos campeonatos.

Nacional es el máximo ganador de este trofeo, con cinco títulos obtenidos en los años 2017, 2018, 2020, 2022 y 2024. En 2017, 2018 y 2024 el campeón luego fue Peñarol, mientras que en 2020 y 2022 el tricolor fue campeón uruguayo. Incluso, en 2020 llegó a la definición tras obtener la Anual pero sin ganar ni el Apertura y el Clausura, gracias en parte a los puntos obtenidos en el Intermedio.

Liverpool está en el segundo lugar de esta tabla, con dos títulos que ganó en los años 2019 (su primer título en la historia) y 2023. En la primera oportunidad quedó lejos de la pelea por el uruguayo, que ganó Nacional, pero en 2023 también ganó el Clausura y se llevó el campeonato.

Peñarol cierra esta lista con el título obtenido este año, tras vencer en la definición a Nacional.

La tabla histórica de ganadores de los torneos cortos

Equipo Torneos cortos ganados Torneo Apertura Torneo Clausura Torneo Intermedio Campeonatos ganados de 1994 a 2024 Nacional 25 12 8 5 14* Peñarol 20 7 12 1 13 Defensor Sporting 8 4 4 0 1 Danubio 6 3 3 0 3 Liverpool 6 2 2 2 1 Plaza Colonia 2 1 1 0 0 Wanderers 1 0 1 0 0 Rentistas 1 1 0 0 0 Rocha 1 1 0 0 0

*Nacional ganó los campeonatos especiales de 2005 y 2016, que se jugaron a una sola rueda sin torneos cortos.