Escándalo: la FIFA confirmó la suspensión de un año por falsificación de documentos para los tres argentinos sancionados, uno de ellos, enfrentó con Vélez a Peñarol en Copa Libertadores

La Federación Internacional del Fútbol Asociado ( FIFA ) confirmó este lunes la suspensión por un año de los siete futbolistas que defendieron a la selección de Malasia con documentación manipulada en las Eliminatorias para la Copa Asiática 2027 .

Como había informado Referí en los primeros días de octubre, desde FIFA comunicaron que los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado serían suspendidos por un año, como consecuencia de una investigación por falsificación que pesa sobre la Federación de Malasia.

Además de estos jugadores, los sancionados fueron Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano .

Por otra parte, la Federación Malasia de Fútbol ( FAM ) recibió una multa de 350.000 francos suizos (US$ 440.000) como parte de las sanciones derivadas de este escándalo, que impactó tanto al fútbol internacional como a los clubes involucrados en Argentina , España y Colombia .

PEÑAROL El mensaje de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, a Nacional y a Ricardo Vairo, tras el llamado del titular tricolor

PEÑAROL "Qué lindo verte siempre en lo más alto; ¡Peñarol nomá!": el mensaje de un exjugador aurinegro y de Nacional por el título del Torneo Clausura

La ratificación de la suspensión de FIFA

La decisión, publicada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, ratificó la suspensión de los siete futbolistas y la sanción económica a la FAM.

El organismo determinó que los jugadores infringieron el artículo 22 del Código Disciplinario, relativo a la falsificación de documentos, al presentar certificados de nacimiento y ascendencia alterados para cumplir con los requisitos de elegibilidad de la selección asiática. La sanción inhabilita a los futbolistas para toda actividad futbolística hasta el 26 de setiembre de 2026.

El informe detalla que la manipulación documental incluyó la presentación de certificados de nacimiento de abuelos supuestamente nacidos en Malasia, cuando en realidad los registros originales de federaciones extranjeras demostraron que estos familiares habían nacido en Argentina.

En el caso de Imanol Machuca, este año enfrentó con Vélez Sarsfield a Peñarol en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

La Comisión de Apelación de la FIFA desestimó los recursos presentados por los jugadores y la FAM. Las defensas argumentaron que las naturalizaciones se realizaron conforme a la Constitución nacional, pero la FIFA rechazó estos planteos y confirmó tanto la suspensión de 12 meses para los futbolistas como la multa económica para la FAM. Además, cada jugador recibió una sanción adicional de 2.000 francos suizos (US$ 2.500).