Lucas Hernández tras convertir el doblete que le dio el Torneo Clausura a Peñarol: "No lo tomé como revancha, me sentí respaldado por Peñarol"

"Cuando algunas cosas son complejas hay que intentar revertirlas con esfuerzo, con dedicación, que fue como lo hice toda mi carrera", dijo el lateral de Peñarol

3 de noviembre 2025 - 8:53hs
Lucas Hernández celebra con su hija la obtención del Torneo Clausura, tras anotar dos goles

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Foto: Dante Fernández/ FocoUy 

Lucas Hernández, lateral de Peñarol que ayer convirtió dos goles en la victoria 2-1 ante Defensor Sporting que le dio el Torneo Clausura al carbonero, dijo que no tomó como "revancha" este logro, luego de sufrir varias críticas en años anteriores por su forma física, ya que siempre se sintió "respaldado" por su club.

En una rueda de prensa realizada luego del encuentro, Hernández afirmó que vivió "una noche muy linda" que disfrutó "en lo personal". "Feliz por el objetivo cumplido, y a descansar para lo que viene", declaró el lateral izquierdo, en declaraciones consignadas por El Espectador Deportes.

Al futbolista le preguntaron si tomó estos dos goles como una revancha, luego de las críticas que sufrió desde su vuelta a Peñarol en 2023 por su estado físico. "No, como revancha no, siempre me sentí respaldado por Peñarol", respondió.

"Cuando algunas cosas son complejas hay que intentar revertirlas con esfuerzo, con dedicación, que fue como lo hice toda mi carrera", continuó Hernández, quien destacó que está "disfrutando este momento" en el carbonero.

 Ignacio Sosa, Lucas Hernández, Matías Arezo y Javier Méndez
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-1 Defensor Sporting: con dos goles de Lucas Hernández, el aurinegro ganó de atrás y es campeón del Torneo Clausura

Lucas Hernández
PEÑAROL

Los dos goles de Lucas Hernández en Peñarol ante Defensor Sporting: primer doblete de la carrera de un jugador marcado para momentos importantes

El lateral valoró la ovación que recibió al salir del campo de juego al final del partido, que calificó como un "momento muy lindo".

Hernández también fue consultado sobre el rol goleador que comparte con su compañero del lateral izquierdo, Maximiliano Olivera, ya que juntos alcanzaron los 13 goles en el año. "Intentamos aportar, dedicarnos para Peñarol, los dos soñamos con estar acá, nos dedicamos mucho al club. Estamos felices, disfrutando este momento, si tienen que venir más goles que vengan", contestó al respecto.

Por último, el futbolista dijo que no sabe si está "tocado" por una varita para los partidos definitorios, pero remarcó que "cada vez que llega un gol se disfruta un montón".

Temas:

Lucas Hernández Peñarol Torneo Clausura

