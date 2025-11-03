"Un susto grande": Carlos Moreira se cayó durante la conferencia de prensa del directorio del Partido Nacional

Minutos después del mediodía de este lunes, cuando cinco integrantes del directorio del Partido Nacional se aprestaban a iniciar la conferencia de prensa para hablar sobre temas de la coyuntura política, un episodio preocupó a todos y obligó a postergar unos segundos el inicio de la alocución de Álvaro Delgado.

El senador e intendente de Colonia en cuatro periodos Carlos Moreira intentó acomodarse en su silla y se desplomó.

La dirigente María de Lima, que estaba a su lado, estiró su mano, pero no pudo evitar que cayera al suelo . Junto a otra persona, raudamente lo ayudaron y Moreira logró levantarse.

"Fue un susto grande. Está bien, me dijo que no le dolía nada y ya está trabajando en el Palacio (Legislativo)", dijo a El Observador De Lima.

Este lunes sesionó el directorio del Partido Nacional con varios temas sobre la mesa. Delgado dijo que las reuniones convocadas por el gobierno por seguridad dejan "poco entusiasmo sobre la concreción, avance y receptividad de iniciativas de otros partidos". pic.twitter.com/2gRG7termz

¿Qué sucedió? De Lima explicó que el escenario donde se brindan las conferencias de prensa está ubicado sobre una tarima conformada por dos módulos. Cuando Moreira intentó acomodar la silla, los módulos se separaron y la silla, al quedar en el aire, se dio vuelta.

"Tuvo mala suerte, le puso pasar a cualquiera", dijo De Lima sobre el político de 79 años.

La conferencia comenzó unos segundos después y Delgado habló sobre varios temas. Entre otros, confirmó que el senador Javier García será quien interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por el caso de las patrulleras oceánicas.

También cuestionó al Ministerio del Interior por tener una actitud "pasiva" con respecto a la inseguridad: "Es el tema que más le importa a la gente y vemos con sorpresa que están trabajando sobre la elaboración de un plan que se empezaría a aplicar con recursos previstos para el 2027. Este es un tema para hoy, no para el 2027".