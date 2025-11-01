Delgado afirmó que en el Partido Nacional están preocupados por sesgo de los jóvenes hacia el Frente Amplio

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , afirmó que en su colectividad política están preocupados por un "sesgo bien importante" de los jóvenes hacia el Frente Amplio , según un estudio de Opción Consultores .

El mismo informe muestra que " los que salen (del padrón electoral) por fallecimiento , que son menos, (tienen) un sesgo hacia la coalición (opositora)", contó Delgado.

Las afirmaciones del nacionalista se basan en un trabajo encargado por los blancos a la consultora Opción . El informe completo cuenta con unas 300 páginas y fue presentado a esta colectividad política a medidos de octubre .

El estudio fue pedido en medio de un proceso de autocrítica que llevan los blancos tras perder el balotaje del 2024 .

"Empezamos con un análisis de opinión pública de la empresa Opción, lo hace Rafael Porzecanski. Vamos a ver algunas cosas que nos preocupan enormemente, (entre ellas) lo que se llama la inercia demográfica", agregó Delgado.

En ese sentido pidió: "Hablar en los idiomas que determinado grupo nos está demandado". "Escuchar para ensanchar la base, hacer un Partido Nacional mucho más inclusivo y mucho más incluyente", añadió el nacionalista este sábado en rueda de prensa tras un encuentro de los blancos en Minas, Lavalleja.

Este fue uno de los departamentos donde los nacionalistas no consiguieron la reelección este año; en este caso el Frente Amplio ganó la intendencia por primera vez.

Además de Delgado, estuvieron presentes dirigentes nacionales como el senador Javier García o el líder del Herrerismo Luis Alberto Heber, entre otros. El exintendente Mario García y la diputada Adriana Peña también concurrieron.