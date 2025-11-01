Dólar
/ Nacional / BLANCOS

Delgado afirmó que en el Partido Nacional están preocupados por sesgo de los jóvenes hacia el Frente Amplio

Un estudio de Opción Consultores mostró que quienes ingresan al padrón electoral tienen "sesgo bien importante" hacia la coalición de izquierda

1 de noviembre 2025 - 13:18hs
195 aniversario de la Jura de la Constitución/Álvaro Delgado
Foto: Leonardo Carreño

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que en su colectividad política están preocupados por un "sesgo bien importante" de los jóvenes hacia el Frente Amplio, según un estudio de Opción Consultores.

El mismo informe muestra que "los que salen (del padrón electoral) por fallecimiento, que son menos, (tienen) un sesgo hacia la coalición (opositora)", contó Delgado.

Las afirmaciones del nacionalista se basan en un trabajo encargado por los blancos a la consultora Opción. El informe completo cuenta con unas 300 páginas y fue presentado a esta colectividad política a medidos de octubre.

Álvaro Delgado en la Rural del Prado 2025. Archivo
POLÍTICA

Álvaro Delgado dijo que el Partido Nacional inicia un "proceso histórico" con las primeras reuniones para analizar la derrota electoral

Yamandú Orsi encabeza una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva por la reconversión de la Biblioteca Nacional el 20 de setiembre
ENCUESTA

"Leve deterioro" de la evaluación del gobierno de Yamandú Orsi: 29% tiene una valoración negativa y 26% positiva, según Opción

Encuentro del Partido Nacional en Lavalleja
Encuentro del Partido Nacional en Lavalleja

Encuentro del Partido Nacional en Lavalleja

El estudio fue pedido en medio de un proceso de autocrítica que llevan los blancos tras perder el balotaje del 2024.

"Empezamos con un análisis de opinión pública de la empresa Opción, lo hace Rafael Porzecanski. Vamos a ver algunas cosas que nos preocupan enormemente, (entre ellas) lo que se llama la inercia demográfica", agregó Delgado.

En ese sentido pidió: "Hablar en los idiomas que determinado grupo nos está demandado". "Escuchar para ensanchar la base, hacer un Partido Nacional mucho más inclusivo y mucho más incluyente", añadió el nacionalista este sábado en rueda de prensa tras un encuentro de los blancos en Minas, Lavalleja.

Este fue uno de los departamentos donde los nacionalistas no consiguieron la reelección este año; en este caso el Frente Amplio ganó la intendencia por primera vez.

Además de Delgado, estuvieron presentes dirigentes nacionales como el senador Javier García o el líder del Herrerismo Luis Alberto Heber, entre otros. El exintendente Mario García y la diputada Adriana Peña también concurrieron.

