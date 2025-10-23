Dólar
/ Nacional / PATRULLAS OCEÁNICAS

Delgado afirmó que la conferencia de prensa Yamandú Orsi sobre Cardama "fue digna de un circo político"

El gobierno nacional resolvió rescindir contrato de Cardama por la compra de dos patrullas oceánicas ante presunción de un "fraude" al Estado uruguayo; además hará una denuncia penal y civil

23 de octubre 2025 - 21:00hs
Reunión Pit Cnt con directorio del Partido Nacional/Álvaro Delgado
Foto: Leonardo Carreño

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, afirmó que la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva donde se anunció la rescisión contrato con Cardama "fue digna de un circo político".

El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a otras autoridades dijo en esa instancia que tienen la presunción de un "fraude" al Estado uruguayo por la compra de dos patrullas oceánicas que firmó el anterior gobierno con este astillero.

Según Delgado, en la conferencia de prensa de Orsi junto Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, "estaban anunciando es la posible recisión de un contrato que en los hechos va a generar perjuicios".

"No solamente en inseguridad jurídica, sino que vamos a perder la plata que ya pusimos sobre las patrullas que se están construyendo, además vamos a generar la posibilidad de juicio contra el Estado que lo terminamos pagando todos", agregó el exsecretario de Presidencia del gobierno anterior.

Hasta el momento, el Estado uruguayo hizo tres pagos por unos US$ 30 millones, que ahora intentará recuperar con los proceso judiciales que se iniciarán.

Para Delgado, "esto responde a una estrategia que justo ayer se dio porque fue el momento donde la oposición le pidió la destitución del presidente de ASSE por severas irregularidades y falta de ética".

"Responde a una estrategia del gobierno que no es nueva, que ya pasó con el proyecto Arazatí y que está pasando con el proyecto de saneamiento para 195 mil personas y 71 localidades en el interior. Ahora sucede con esto de las patrullas oceánicas, es desarmar proyectos que venían del gobierno anterior", dijo el presidente del directorio blanco.

El exsecretario de Presidencia de Luis Lacalle Pou, afirmó que todo el proceso "ha sido transparente" y que contó "con información al Parlamento en forma permanente, con auditoría del Tribunal de Cuentas, con certificación de avance de obra internacional".

Según Delgado, el proceso fue "avalado en principio por este gobierno", debido a que "hace pocos días la ministra de Defensa Sandra Lazo estuvo en el Parlamento hablando de los pagos que le hizo a esta empresa".

"Incluso tiene el respaldo del propio gobierno español y de las previsiones de pago para las futuras certificaciones de obra", sentenció el nacionalista.

Además, adelantó que en la sesión del lunes el directorio blanco respaldará la gestión de Javier García y de Armando Castaingdebat, al frente de la cartera de Defensa Nacional.

Sobre las patrullas océanicas, aseguró que es algo que "viene pidiendo la Armada hace más de 20 años" y que "el Uruguay lo necesita para el control del narcotráfico".

