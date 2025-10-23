Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

"La tarde del viernes será la más calurosa": Metsul anuncia "mucho calor" antes del frente frío del fin de semana

Si bien el tiempo en Uruguay no alcanzará los extremos que se esperan en Rio Grande do Sul, el aumento en las temperaturas será notorio, según Metsul

23 de octubre 2025 - 7:52hs
caloruy

La semana en Rio Grande do Sul, Brasil, culminará con un fuerte aumento de las temperaturas, según lo anticipado por Metsul Meteorología. Desde este jueves y hasta el sábado, se experimentarán días de calor con temperaturas que podrían superar los 30 °C debido a la influencia de un centro de alta presión en el Atlántico, que mantiene el tiempo estable y permite que el sol predomine. El impacto de este calor en Rio Grande do Sul podría extenderse hacia Uruguay, especialmente en las zonas cercanas a la frontera con Brasil.

Se espera que las temperaturas en algunas regiones del este y noreste de Uruguay experimenten un aumento similar al del país vecino, con máximas cercanas a los 30 °C durante el jueves y viernes. Aunque la mayor parte del país experimentará un ambiente templado, se prevé que las regiones cercanas a la costa y las zonas del interior puedan sentir un aumento en las temperaturas.

Si bien el tiempo en Uruguay no alcanzará los extremos que se esperan en Rio Grande do Sul, el aumento en las temperaturas será notorio, sobre todo en las zonas cercanas a Brasil. Las autoridades meteorológicas de Uruguay seguirán monitoreando la evolución del clima para emitir nuevas recomendaciones en caso de que se incrementen las temperaturas de forma significativa.

"La tarde del viernes será la más calurosa de la semana", advirtió el organismo meteorológico brasileño.

Qué dice Inumet para este jueves

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 23 de octubre, que anticipa un día de cielos algo nubosos y vientos moderados en varias zonas del país, con temperaturas agradables y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en algunas regiones.

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada comenzará con temperaturas frescas de 16°C por la mañana, alcanzando los 29°C por la tarde. Se espera cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claridad. Los vientos serán del noreste, con intensidades de 20 a 40 km/h. Durante la tarde y noche, los cielos estarán algo nubosos con algunos períodos más despejados. Las rachas de viento podrían superar los 50 km/h en las horas nocturnas.

Este

En la región este, las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 30°C. El día comenzará con nubosidad variable y la posibilidad de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Los vientos serán moderados, provenientes del noreste, con velocidades de entre 10 y 40 km/h. Por la tarde, el cielo se despejará algo, pero se mantendrá algo nuboso en momentos. Las zonas costeras podrían experimentar rachas de hasta 50 km/h hacia la noche.

Oeste

Para el oeste, se esperan temperaturas mínimas de 15°C por la mañana y máximas de 32°C por la tarde. La jornada arrancará con cielos algo nubosos y nubosos, con períodos de claridad. El viento será del noreste y norte, con intensidades de 20 a 40 km/h. Ya en la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con la probabilidad de formación de tormentas aisladas en algunas áreas. Al igual que en otras regiones, las rachas de viento podrían llegar hasta los 50 km/h.

Norte

En el norte, se pronostica un clima similar, con temperaturas mínimas de 15°C y máximas que alcanzarán los 31°C. El día comenzará algo nuboso, con posibilidad de algunas precipitaciones escasas y aisladas. Los vientos del noreste estarán presentes con rachas de hasta 50 km/h, y por la tarde, el cielo se despejará parcialmente, aunque se mantendrán algunos períodos nubosos. Al igual que en el resto del país, se prevén ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h durante la noche.

