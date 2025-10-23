Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Juan Pedro Damiani se defendió tras sus expresiones sobre el interés de Boca Juniors por Diego Aguirre: "Es una estupidez"

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, brindó una entrevista en donde se refirió a sus dichos sobre un posible interés de Boca por Aguirre

23 de octubre 2025 - 12:43hs
20241111 Entrevista a Juan Pedro Damiani. IG
Foto: Inés Guimaraens
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol, brindó una entrevista en donde se refirió a la información que dio en las últimas horas en base a un interés y un llamado de Boca Juniors por Diego Aguirre, y aclaró la situación sobre el entrenador aurinegro.

"Esto es muy claro, a mi me salió la autenticidad, que a mi no me sorprendía eso porque sé cómo es el mundo Boca. Pero totalmente de gente que no está hoy en el día a día, pero que está cerca del mundo Boca hace un mes y medio, como también le deben preguntar a un amigo brasilero cuando en su momento me acuerdo que Peñarol hacía como unos casting para conseguir al técnico y yo le pregunté a esta persona por (Martín) Palermo y otros argentinos, como él también me preguntaba", dijo en diálogo con Convocados de El Espectador Deportes.

20241111-entrevista-juan-pedro-damiani-ig.webp
Juan Pedro Damiani

Juan Pedro Damiani

"Alguien de ex mundo Boca, pero muy cercano con el cual tengo una relación personal de hace mucho tiempo del punto de vista del fútbol, me preguntó. Pero nada y ahí me sacaron punta...", señaló, en referencia a críticas que recibió por sus dichos de parte de hinchas aurinegros.

"Yo trabajé mucho para que Diego (Aguirre) esté en Peñarol en este momento, entonces es una estupidez. Yo no puedo negar que de repente, porque hoy un técnico como Diego como cualquier técnico que le va bien en el fútbol, lo miran", agregó el expresidente.

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol
PEÑAROL

Juan Pedro Damiani sobre Diego Aguirre: "Es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo"

Nahuel Herrera 
PEÑAROL

Diego Aguirre tiene una duda en la formación de Peñarol para enfrentar a Cerro: vuelve Leonardo Fernández y no estará Nahuel Herrera

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Aguirre
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

"A mi me preguntaron informal en una charla por Diego hace un mes y mi referencia fue que es un técnico bárbaro, que está por encima de la media, pero yo creo que hoy Diego está mucho más, como pasa a veces en las empresas familiares, es mucho más importante la felicidad que la rentabilidad, y la felicidad la tiene en Peñarol. Diego es más útil en Peñarol que traer a Guardiola", sentenció.

La información de Juan Pedro Damiani

En diálogo con el programa Hora Después que se emite por Youtube, Damiani declaró: "Claro que sé que Boca quiere a Aguirre. Pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca. Les dije, 'no me lo lleven, para nosotros es importante pero es ideal para Boca, para limpiar todo’. Pero yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River, Bianchi en Boca, Ferguson en el Manchester… él se queda a vivir si quiere en Peñarol. Está a 15 minutos de la casa del entrenamiento, es Gardel en todos lados… En Boca, está bien, la adrenalina… yo no creo que se vaya".

Temas:

Juan Pedro Damiani Boca Juniors Diego Aguirre Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio
NACIONAL

Salió el fallo del TAS y no consideró el reclamo de Nacional por la quita de puntos por violencia en la final del Torneo Intermedio

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Sebastián Fernández habló con Referí sobre su carrera futbolística y de varios temas más
ENTREVISTA

"Tenía todo lo que quería, pero estaba muy angustiado, no disfrutaba, sin saber por qué": Sebastián Fernández contó cómo la meditación lo ayudó a salir de un momento complicado cuando jugaba en Nacional

Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay
INCENDIO

Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos