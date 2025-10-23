Juan Pedro Damiani se defendió tras sus expresiones sobre el interés de Boca Juniors por Diego Aguirre: "Es una estupidez"

Juan Pedro Damiani , expresidente de Peñarol , brindó una entrevista en donde se refirió a la información que dio en las últimas horas en base a un interés y un llamado de Boca Juniors por Diego Aguirre , y aclaró la situación sobre el entrenador aurinegro.

"Esto es muy claro, a mi me salió la autenticidad , que a mi no me sorprendía eso porque sé cómo es el mundo Boca. Pero totalmente de gente que no está hoy en el día a día, pero que está cerca del mundo Boca hace un mes y medio, como también le deben preguntar a un amigo brasilero cuando en su momento me acuerdo que Peñarol hacía como unos casting para conseguir al técnico y yo le pregunté a esta persona por (Martín) Palermo y otros argentinos, como él también me preguntaba", dijo en diálogo con Convocados de El Espectador Deportes.

"Alguien de ex mundo Boca , pero muy cercano con el cual tengo una relación personal de hace mucho tiempo del punto de vista del fútbol, me preguntó. Pero nada y ahí me sacaron punta...", señaló, en referencia a críticas que recibió por sus dichos de parte de hinchas aurinegros.

"Yo trabajé mucho para que Diego (Aguirre) esté en Peñarol en este momento, entonces es una estupidez . Yo no puedo negar que de repente, porque hoy un técnico como Diego como cualquier técnico que le va bien en el fútbol, lo miran", agregó el expresidente.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Diego Aguirre Diego Aguirre, entrenador de Peñarol FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

"A mi me preguntaron informal en una charla por Diego hace un mes y mi referencia fue que es un técnico bárbaro, que está por encima de la media, pero yo creo que hoy Diego está mucho más, como pasa a veces en las empresas familiares, es mucho más importante la felicidad que la rentabilidad, y la felicidad la tiene en Peñarol. Diego es más útil en Peñarol que traer a Guardiola", sentenció.

La información de Juan Pedro Damiani

En diálogo con el programa Hora Después que se emite por Youtube, Damiani declaró: "Claro que sé que Boca quiere a Aguirre. Pero no me lo dijo él, me preguntaron de Boca. Les dije, 'no me lo lleven, para nosotros es importante pero es ideal para Boca, para limpiar todo’. Pero yo no creo que Diego se vaya. Peñarol es su lugar en el mundo, es como Gallardo en River, Bianchi en Boca, Ferguson en el Manchester… él se queda a vivir si quiere en Peñarol. Está a 15 minutos de la casa del entrenamiento, es Gardel en todos lados… En Boca, está bien, la adrenalina… yo no creo que se vaya".