PEÑAROL

Diego Aguirre tiene una duda en la formación de Peñarol para enfrentar a Cerro: vuelve Leonardo Fernández y no estará Nahuel Herrera

Mirá el equipo que perfila Diego Aguirre para jugar este sábado con Peñarol ante Cerro

22 de octubre 2025 - 21:15hs
Nahuel Herrera&nbsp;

Nahuel Herrera 

Foto: Dante Fernández / Focouy

Peñarol se prepara para enfrentar este sábado a Cerro (hora 16.00, estadio Luis Tróccoli) y el entrenador Diego Aguirre ya tiene perfilado un equipo para ese importante compromiso.

Además, el zaguero Nahuel Herrera vio ante Wanderers la quinta amarilla, al minuto 85', y quedó suspendido para jugar ante el albiceleste.

En su lugar jugará Emanuel Gularte.

Fernández, por su parte, entrará por Jaime Báez o Diego García. Es una duda que el DT despejará este jueves.

De esta forma, la formación de Peñarol ante Cerro será con Brayan Cortés, Jesús Trindade, Javier Méndez, Gularte, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Báez o García; Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

El doble 9 ante Wanderers, que funcionó muy bien, llegó para quedarse en Peñarol.

Mirá en esta nota cómo le fue a Peñarol en sus últimas 10 visitas a Cerro. Peñarol no juega en el Tróccoli desde 2021, en partido correspondiente a la temporada 2020.

Peñarol Cerro Diego Aguirre Torneo Clausura

