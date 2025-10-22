Diego Aguirre tiene una duda en la formación de Peñarol para enfrentar a Cerro: vuelve Leonardo Fernández y no estará Nahuel Herrera

Peñarol se prepara para enfrentar este sábado a Cerro (hora 16.00, estadio Luis Tróccoli) y el entrenador Diego Aguirre ya tiene perfilado un equipo para ese importante compromiso.

Peñarol contará con el retorno de Leonardo Fernández , ausente ante Wanderers el pasado domingo por acumular ante Miramar Misiones su quinta amarilla.

Además, el zaguero Nahuel Herrera vio ante Wanderers la quinta amarilla, al minuto 85', y quedó suspendido para jugar ante el albiceleste.

Fernández, por su parte, entrará por Jaime Báez o Diego García. Es una duda que el DT despejará este jueves.

De esta forma, la formación de Peñarol ante Cerro será con Brayan Cortés, Jesús Trindade, Javier Méndez, Gularte, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Báez o García; Leonardo Fernández; Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

El doble 9 ante Wanderers, que funcionó muy bien, llegó para quedarse en Peñarol.

Mirá en esta nota cómo le fue a Peñarol en sus últimas 10 visitas a Cerro. Peñarol no juega en el Tróccoli desde 2021, en partido correspondiente a la temporada 2020.