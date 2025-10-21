Dólar
Así le fue a Peñarol las últimas 10 veces que visitó el Estadio Tróccoli ante Cerro; en una fue campeón del Torneo Clausura y no juega allí desde 2021

Los carboneros tuvieron un desempeño favorable en sus últimas presentaciones en la Villa

21 de octubre 2025 - 15:26hs
Peñarol en el Tróccoli
Peñarol en el Tróccoli L. Carreño

Peñarol enfrentará a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura en el que los aurinegros se juegan muchísimo y también los locales, que buscan clasificar a una copa internacional y a la vez, zafar definitivamente del descenso.

Los aurinegros regresarán al escenario de la Villa luego de cuatro años, ya que su último encuentro allí fue en 2021, antes de que los albicelestes descendieran a la Segunda división profesional.

Los últimos 10 partidos de Peñarol en el Tróccoli

Peñarol visitará a Cerro luego de que Peñarol intentara, a través de su presidente Ignacio Ruglio, convencer a su par cerrense, Alfredo Jaureguiverry, para que el encuentro se disputara en el Estadio Centenario.

Esto finalmente no prosperó y la directiva votó jugar como local en el escenario de la Villa.

De las últimas 10 veces que Peñarol visitó el Estadio Luis Tróccoli para enfrentar a Cerro, el carbonero venció en cinco de ellas, se registraron cuatro empates y la restante, fue victoria local.

En la que jugó el 21 de marzo de 2018, el equipo carbonero se consagró allí campeón del Torneo Clausura.

Estas son los últimos 10 partidos de Peñarol en el Tróccoli:

Partido Fecha Resultado Torneo Goles aurinegros
1 17/9/2005 Empate 0-0 Apertura
2 3/11/2007 Empate 0-0 Apertura
3 11/3/2011 Peñarol 2-0 Clausura Pacheco, Martinuccio
4 16/3/2013 Empate 1-1 Clausura Zalayeta
5 22/10/2013 Cerro 1-0 Apertura
6 14/2/2015 Peñarol 3-0 Clausura Sandoval, Zalayeta, Aguiar
7 25/11/2017 Peñarol 4-0 Clausura Viatri, Cristian Rodríguez (2), Maximiliano Rodríguez
8 21/3/2018 Peñarol 3-0 Clausura Formiliano, Gabriel Fernández, Canobbio
9 8/11/2019 Peñarol 3-1 Clausura Xisco (2), Pellistri
10 16/1/2021 Empate 1-1 Clausura Urretaviscaya

