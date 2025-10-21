Así le fue a Peñarol las últimas 10 veces que visitó el Estadio Tróccoli ante Cerro; en una fue campeón del Torneo Clausura y no juega allí desde 2021

Peñarol enfrentará a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli este domingo por la fecha 13 del Torneo Clausura en el que los aurinegros se juegan muchísimo y también los locales, que buscan clasificar a una copa internacional y a la vez, zafar definitivamente del descenso.

Los aurinegros regresarán al escenario de la Villa luego de cuatro años, ya que su último encuentro allí fue en 2021, antes de que los albicelestes descendieran a la Segunda división profesional.

Peñarol visitará a Cerro luego de que Peñarol intentara, a través de su presidente Ignacio Ruglio, convencer a su par cerrense, Alfredo Jaureguiverry, para que el encuentro se disputara en el Estadio Centenario.

Esto finalmente no prosperó y la directiva votó jugar como local en el escenario de la Villa.

De las últimas 10 veces que Peñarol visitó el Estadio Luis Tróccoli para enfrentar a Cerro, el carbonero venció en cinco de ellas, se registraron cuatro empates y la restante, fue victoria local.

En la que jugó el 21 de marzo de 2018, el equipo carbonero se consagró allí campeón del Torneo Clausura.

Estas son los últimos 10 partidos de Peñarol en el Tróccoli: