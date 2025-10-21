La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) saludo a Peñarol por su clasificación para la Copa Libertadores 2026, con un posteo en sus redes sociales este martes en el que felicitó a los aurinegros por volver al máximo torneo de clubes del continente.
A falta de la definición de la Liga AUF Uruguaya, con los puntos y la diferencia en la Tabla Anual, los dirigidos por Diego Aguirre ya se aseguraron su presencia en la próxima edición.
El saludo de Conmebol a Peñarol
Peñarol alcanzó en 2024 las semifinales de la Copa Libertadores de América.
En tanto, en este 2025, los carboneros quedaron afuera en octavos de final a manos de Racing de Avellaneda, que este miércoles desde la hora 21.30 enfrentará a Flamengo en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro por la ida de las semifinales de dicho torneo.
¡Bienvenido de nuevo! @OficialCAP jugará la CONMEBOL #Libertadores 2026. #GloriaEterna", escribieron desde la Conmebol hacia los carboneros.
Aquí se puede ver el posteo:
