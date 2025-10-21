Dólar
La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

El equipo de Diego Aguirre se aseguró un lugar en el máximo torneo continental de clubes del año que viene

21 de octubre 2025 - 14:32hs
Peñarol

Peñarol

Foto: Luis Robayo / AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) saludo a Peñarol por su clasificación para la Copa Libertadores 2026, con un posteo en sus redes sociales este martes en el que felicitó a los aurinegros por volver al máximo torneo de clubes del continente.

A falta de la definición de la Liga AUF Uruguaya, con los puntos y la diferencia en la Tabla Anual, los dirigidos por Diego Aguirre ya se aseguraron su presencia en la próxima edición.

El saludo de Conmebol a Peñarol

Peñarol alcanzó en 2024 las semifinales de la Copa Libertadores de América.

En tanto, en este 2025, los carboneros quedaron afuera en octavos de final a manos de Racing de Avellaneda, que este miércoles desde la hora 21.30 enfrentará a Flamengo en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro por la ida de las semifinales de dicho torneo.

