La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles en su concentración de Los Aromos, preparando un partido crucial contra Cerro el próximo sábado a la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura que lidera, y en el cual pretende seguir manteniendo diferencias, a la vez de no perder pie en la Tabla Anual. En tanto, el técnico Diego Aguirre recibió una más que buena noticia, ya que regresó a los entrenamientos Tomás Olase, luego de varios meses.
Tomás Olase volvió a entrenar en Peñarol
El juvenil zaguero de Peñarol, Tomás Olase, de 21 años, debutó en el primer equipo en 2024 de la mano de Diego Aguirre.
El pasado 1° de febrero, en el debut aurinegro en la Liga AUF Uruguaya de este año contra Progreso en el 3-1 por el Torneo Apertura en el Estadio Centenario, ingresó a los 67 minutos por Damián García, y en la primera jugada, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.
Tomás Olase volvió a entrenar con el primer equipo de Peñarol luego de casi ocho meses de recuperación tras su lesión de rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas
FOTO: @OficialCAP
Desde ese día hasta esta semana, Olase estuvo fuera de las canchas y hasta de los entrenamientos. Pasaron prácticamente ocho meses.
En las últimas horas, el zaguero volvió a entrenar en Los Aromos con el plantel principal de Peñarol, en lo que fue una excelente noticia para Diego Aguirre.