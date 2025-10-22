La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Peñarol volvió a los entrenamientos este miércoles en su concentración de Los Aromos, preparando un partido crucial contra Cerro el próximo sábado a la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli por la fecha 13 del Torneo Clausura que lidera, y en el cual pretende seguir manteniendo diferencias, a la vez de no perder pie en la Tabla Anual. En tanto, el técnico Diego Aguirre recibió una más que buena noticia, ya que regresó a los entrenamientos Tomás Olase, luego de varios meses.

Este martes y como informó Referí, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) saludo a los carboneros por ya haber clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores de América de 2026.

El juvenil zaguero de Peñarol, Tomás Olase, de 21 años, debutó en el primer equipo en 2024 de la mano de Diego Aguirre.

El pasado 1° de febrero, en el debut aurinegro en la Liga AUF Uruguaya de este año contra Progreso en el 3-1 por el Torneo Apertura en el Estadio Centenario, ingresó a los 67 minutos por Damián García, y en la primera jugada, se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas.

olase Tomás Olase volvió a entrenar con el primer equipo de Peñarol luego de casi ocho meses de recuperación tras su lesión de rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas FOTO: @OficialCAP

Desde ese día hasta esta semana, Olase estuvo fuera de las canchas y hasta de los entrenamientos. Pasaron prácticamente ocho meses.

En las últimas horas, el zaguero volvió a entrenar en Los Aromos con el plantel principal de Peñarol, en lo que fue una excelente noticia para Diego Aguirre.