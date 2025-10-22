Dólar
INCENDIO

Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

El hecho ocurrió poco antes de las 05:30 y no dejó víctimas, según confirmaron desde la Dirección Nacional de Bomberos

22 de octubre 2025 - 19:27hs
Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

Archivo: David Terans festeja su gol para Peñarol ante Liverpool por Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP

Una cabaña de madera, propiedad del jugador de Peñarol David Terans, se incendió durante la madrugada del miércoles en el balneario Las Vegas en Canelones y tuvo pérdidas totales.

El hecho no dejó víctimas, según confirmaron desde Bomberos a El Observador. El incendio ocasionó pérdidas parciales a una casa contenedor, de la que Terans es vecino en su casa de veraneo, según informó en primera instancia el medio Diario de Arena de Canelones.

El fuego inició minutos antes de las 05:30 de este miércoles y en el hecho participó personal del Destacamento de Parque del Plata. Ahora Bomberos está investigando el origen del foco ígneo y por el momento no descartan ninguna hipótesis.

Incendio de la cabaña de David Terans en Las Vegas, Canelones
Incendio de la cabaña de David Terans en Las Vegas, Canelones

Incendio de la cabaña de David Terans en Las Vegas, Canelones

El jugador aurinegro contó recientemente que se rompió el tendón de Aquiles a principios de octubre, y habló de cómo será el proceso de su recuperación, que espera termine a fines de diciembre para poder "terminar bailando" el 2025.

David Terans
LESIÓN

David Terans contó cómo se rompió el tendón de Aquiles y cómo será su recuperación: "Fui a arrancar y sentí una patada"

David Terans
PEÑAROL

La buena y la mala noticia que recibió Peñarol sobre la lesión de David Terans; mirá el parte médico oficial

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Terans contó que se lesionó en "un entrenamiento" después de un partido, en un "reducido" que realizaron los jugadores que no habían tenido minutos.

"Fue solo, me tiré para adelante, fui a arrancar y sentí una patada. Miré para atrás y no había nadie. Me caí y no me pude levantar más", relató el delantero carbonero.

Terans también fue consultado sobre una posible renovación de su vínculo con Peñarol. El futbolista está a préstamo desde Fluminense, y la cesión culmina en diciembre.

El delantero reconoció que hasta el momento no habló con nadie de Peñarol sobre ese tema, pero valoró que el presidente Ignacio Ruglio lo llamó para apoyarlo tras su lesión y le dijo que "le encantaría que estuviera en Peñarol el año que viene".

"Mi deseo es continuar en el club, va a depender de muchas cosas, pero mi deseo y el de Nacho es ese. Llegado el momento se hablará del tema", expresó.

