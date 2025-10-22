Cabaña de David Terans en Las Vegas se incendió: la casa del jugador de Peñarol tuvo pérdidas totales

Una cabaña de madera, propiedad del jugador de Peñarol David Terans , se incendió durante la madrugada del miércoles en el balneario Las Vegas en Canelones y tuvo pérdidas totales .

El hecho no dejó víctimas , según confirmaron desde Bomberos a El Observador. El incendio ocasionó pérdidas parciales a una casa contenedor , de la que Terans es vecino en su casa de veraneo, según informó en primera instancia el medio Diario de Arena de Canelones.

El fuego inició minutos antes de las 05:30 de este miércoles y en el hecho participó personal del Destacamento de Parque del Plata. Ahora Bomberos está investigando el origen del foco ígneo y por el momento no descartan ninguna hipótesis .

El jugador aurinegro contó recientemente que se rompió el tendón de Aquiles a principios de octubre, y habló de cómo será el proceso de su recuperación , que espera termine a fines de diciembre para poder "terminar bailando" el 2025.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Terans contó que se lesionó en "un entrenamiento" después de un partido, en un "reducido" que realizaron los jugadores que no habían tenido minutos.

"Fue solo, me tiré para adelante, fui a arrancar y sentí una patada. Miré para atrás y no había nadie. Me caí y no me pude levantar más", relató el delantero carbonero.

Terans también fue consultado sobre una posible renovación de su vínculo con Peñarol. El futbolista está a préstamo desde Fluminense, y la cesión culmina en diciembre.

El delantero reconoció que hasta el momento no habló con nadie de Peñarol sobre ese tema, pero valoró que el presidente Ignacio Ruglio lo llamó para apoyarlo tras su lesión y le dijo que "le encantaría que estuviera en Peñarol el año que viene".

"Mi deseo es continuar en el club, va a depender de muchas cosas, pero mi deseo y el de Nacho es ese. Llegado el momento se hablará del tema", expresó.