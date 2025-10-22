Eduardo Ache regresa al Comité Ejecutivo de la AUF: será votado en el próximo Congreso

Eduardo Ache , actual integrante de la comisión directiva de Nacional y quien fuera tres veces presidente del club, volverá al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a partir de noviembre en la silla que tienen los tricolores en el gobierno del fútbol.

En el próximo Congreso de la AUF, previsto para el 31 de octubre, será votado Ache como nuevo representante de Nacional tras la salida de Aldo Gioia.

En mayo de 2023 , bajo la gestión de Alejandro Balbi como presidente de Nacional, Gioia fue propuesto para integrar el segundo gobierno de Alonso .

Dos años y medio después, dejará su lugar a Ache, quien en enero fue votado como nuevo representante de los tricolores en el gobierno del fútbol por la directiva que presidente Ricardo Vairo, y cuya asunción se dilata hasta noviembre.

El expresidente de Nacional renunciará a su cargo como dirigente y regresará al lugar en la AUF que ya ocupó bajo las presidencias de Eugenio Figueredo, José Luis Corbo, el interinato de Sebastián Bauzá (2009-2010) y la primera gestión de Ignacio Alonso.

Al otro día que lo vote el Congreso, Ache pasará a conformar el gobierno que encabeza Alonso e integran Andrea Lanfranco (cuota femenina), Matías Pérez (representante de los grupos de interés), Carlos Manta (por las SAD), Sergio Pérez Lauro (por el fútbol profesional y también en representación de las SAD), Eduardo Mosegui (fútbol amateur).

El que se mantiene desde 2023 fuera del gobierno de la AUF es Peñarol, por las profundas diferencias entre el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio y Alonso, que llegó a su punto más crítico cuando en las últimas elecciones de la Asociación propuso un candidato de Peñarol (Pablo Ferrari) para disputarle la presidencia a Alonso, y finalmente no se presentó a las elecciones. Luego, en julio de 2023, Ruglio también retiró a todos los representantes del club en los organismos de la AUF.