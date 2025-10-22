Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

Eduardo Ache regresa al Comité Ejecutivo de la AUF: será votado en el próximo Congreso

El expresidente de Nacional y actual integrante de la comisión directiva tricolor pasará a ocupar el lugar que el club tiene en el gobierno del fútbol, tras la renuncia de Aldo Gioia

22 de octubre 2025 - 19:27hs
20241212 Entrevista a Eduardo Ache, economista.
Foto: Inés Guimaraens
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Eduardo Ache, actual integrante de la comisión directiva de Nacional y quien fuera tres veces presidente del club, volverá al Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a partir de noviembre en la silla que tienen los tricolores en el gobierno del fútbol.

En el próximo Congreso de la AUF, previsto para el 31 de octubre, será votado Ache como nuevo representante de Nacional tras la salida de Aldo Gioia.

Gioia confirmó a Referí que presentó renuncia y que dejó libre el lugar de los tricolores.

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Los zapatos embarrados luego de una semana complicada por la lluvia
FÚTBOL

Los clubes uruguayos en el ranking mundial de las mejores formativas: mirá dónde se ubican Nacional y Peñarol y cuál es el mejor posicionado en el top 10, según CIES

Dos años y medio después, dejará su lugar a Ache, quien en enero fue votado como nuevo representante de los tricolores en el gobierno del fútbol por la directiva que presidente Ricardo Vairo, y cuya asunción se dilata hasta noviembre.

El expresidente de Nacional renunciará a su cargo como dirigente y regresará al lugar en la AUF que ya ocupó bajo las presidencias de Eugenio Figueredo, José Luis Corbo, el interinato de Sebastián Bauzá (2009-2010) y la primera gestión de Ignacio Alonso.

Al otro día que lo vote el Congreso, Ache pasará a conformar el gobierno que encabeza Alonso e integran Andrea Lanfranco (cuota femenina), Matías Pérez (representante de los grupos de interés), Carlos Manta (por las SAD), Sergio Pérez Lauro (por el fútbol profesional y también en representación de las SAD), Eduardo Mosegui (fútbol amateur).

El que se mantiene desde 2023 fuera del gobierno de la AUF es Peñarol, por las profundas diferencias entre el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio y Alonso, que llegó a su punto más crítico cuando en las últimas elecciones de la Asociación propuso un candidato de Peñarol (Pablo Ferrari) para disputarle la presidencia a Alonso, y finalmente no se presentó a las elecciones. Luego, en julio de 2023, Ruglio también retiró a todos los representantes del club en los organismos de la AUF.

Temas:

Eduardo Ache AUF

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Juan Pedro Damiani, expresidente de Peñarol
PEÑAROL

Juan Pedro Damiani sobre Diego Aguirre: "Es un entrenador ideal para Boca, pero no creo que se vaya de Peñarol porque es su lugar en el mundo"

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol
BOCA JUNIORS

Diego Aguirre es uno de los nombres que interesa en Boca Juniors, que busca DT tras la muerte de Miguel Ángel Russo; mirá los detalles

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos