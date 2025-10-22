Dólar
FÚTBOL

Los clubes uruguayos en el ranking mundial de las mejores formativas: mirá dónde se ubican Nacional y Peñarol y cuál es el mejor posicionado en el top 10, según CIES

El Observatorio de Fútbol CIES realizó un ranking de los clubes que mejor trabajan en sus categorías formativas

22 de octubre 2025 - 13:45hs
Los zapatos embarrados luego de una semana complicada por la lluvia
Los zapatos embarrados luego de una semana complicada por la lluvia C. Dos Santos

El Observatorio de Fútbol CIES realizó un ranking de los clubes que mejor trabajan en sus categorías formativas, en el que se ubican seis equipos uruguayos entre los 100 que forman parte de la lista.

Para confeccionar el reporte se tuvo en cuenta a clubes con jugadores formados activos en 49 ligas de todo el mundo para establecer a las mejores academias.

El ranking considera el número de jugadores formados, el nivel de los clubes en los que jugaron el año pasado y los minutos oficiales jugados durante el mismo período.

Captura de pantalla 2025-10-22 134208
Los mejores clubes en formativas en el ranking de la CIES

Los mejores clubes en formativas en el ranking de la CIES

Al igual que el año pasado, Benfica de Portugal ocupa el primer puesto con 93 jugadores formados en activo en las 49 ligas analizadas, una media de 0,81 jugadores por club y 2.582 minutos jugados en partidos oficiales durante el último año.

Carlos y Christian Esnal en el Campamento de la AUF en California
SELECCIÓN URUGUAYA

Los nietos de Raúl Esnal, campeón de América con la selección uruguaya, viajaron para entrenar con la celeste tras el campamento de la AUF realizado en California

La sub 19 de Racing viajó a Alemania
FÚTBOL URUGUAYO

De Sayago a Alemania: en el marco de su vínculo con Bayern Múnich, la sub 19 de Racing viajó para jugar un torneo con otros clubes "socios"

Barcelona (76 jugadores, 0,87 jugadores por club y 2.773 minutos) y River Plate argentino (97 jugadores, 0,81 jugadores y 2.305 minutos) completan el podio de los clubes con las mejores canteras.

Defensor Sporting, el mejor uruguayo en formativas

El top 10 incluye a otro equipo portugués (Sporting), otro español (Real Madrid), dos clubes argentinos (Boca Juniors y Vélez Sarsfield), así como al Ajax de Países Bajos, al Dinamo de Zagreb de Croacia y a Defensor Sporting.

20240522 Nicolás Wunsch celebra su gol para Defensor Sporting ante Montevideo City Torque en la final de la Copa AUF Uruguay
Nicolás Wunsch celebra su gol para Defensor Sporting ante Montevideo City Torque en la final de la Copa AUF Uruguay

Nicolás Wunsch celebra su gol para Defensor Sporting ante Montevideo City Torque en la final de la Copa AUF Uruguay

El club violeta se encuentra en el top 10, ubicado en el octavo lugar, con 88 jugadores, 2.222 minutos y 0,72 de nivel de los clubes.

Nacional, segundo uruguayo y en el top 20 del mundo

Treinta países están representados por al menos un equipo entre los 100 mejores, siendo las naciones con mayor representación Argentina (15 clubes) y Brasil (11 clubes).

El segundo club uruguayo en la lista es Nacional, en el puesto 17°, con 70 jugadores, 2,351 minutos y un nivel de 0,73.

nacional.jpg
Thiago Helguera, Petit y Machado, juveniles de Nacional

Thiago Helguera, Petit y Machado, juveniles de Nacional

El podio de los clubes uruguayos lo completa Danbuio, que se ubica en el puesto 29°, con 66 jugadores, 2,351 minutos y 0,69 de nivel

Peñarol en el puesto 40°

Las formativas de Peñarol se ubican en el puesto 40° según el ranking de CIES. Los carboneros tuvieron 60 jugadores, 2,220 minutios y un nivel de 0.74.

20250706 Leandro Umpiérrez, Nacional Peñarol Torneo Intermedio. Foto: Leonardo Carreño
Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez

Luego, los otros clubes uruguayos en el ranking de 100 son Wanderers en el puesto 69 y Liverpool en el 89.

Temas:

Formativas Nacional

