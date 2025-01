Nacional oficializó a Ache como nuevo representante en el ejecutivo de la AUF y planteó su estrategia para los derechos de TV del fútbol uruguayo

¿Quiénes integrarán el nuevo comité ejecutivo de la AUF?

El gobierno del fútbol estará integrado desde ahora por Alonso, Ache y Andrea Lanfranco (cuota femenina, elegida por el presidente), Matías Pérez (grupos de interés), Eduardo Mosegui (fútbol amateur) y Carlos Manta (representante de la Sociedades Anónimas Deportivas, elegido por el presidente).

Está vacante el lugar del fútbol profesional, tras la renuncia de Héctor del Campo, en diciembre pasado.

Por esa razón, en las próximas semanas se producirán otro cambios en el ejecutivo, además del ingreso de Ache.

Un acuerdo entre los representantes de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) establecía que durante el gobierno de Alonso (2023-2027), rotarían en la silla que les corresponde tres dirigentes: Carlos Manta (Plaza SAD), el primero que está en funciones desde julio 2023, luego lo sustituiría Sergio Pérez Lauro (Boston River SAD) y, finalmente, Gabriel Borrás (Albion SAD).

Los dos escenarios sobre los que debe resolver Alonso, son:

1) que Pérez Lauro asuma en la silla del fútbol profesional (en el lugar que dejó Del Campo y con el poder que tienen las SAD, que tienen mayoría en esa órbita), entonces también se mantendría Manta y el gobierno de la AUF tendría dos representantes de la Sociedades Anónimas. Es altamente probable que ocurra esto.

2) que vuelva Peñarol al comité ejecutivo, y en ese caso Alonso elegirá el retorno de Gastón Tealdi. Las posibilidades para que se concrete esta posibilidad en el corto plazo son menores porque el presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, se negó en 2023 a que ello ocurriera y aceptó perder el lugar que tenía en el ejecutivo a aceptar a Tealdi. De todas formas es probable el regreso de Tealdi para el cierre de este año 2025 o comienzos de 2026.

La comisión directiva planteó su estrategia para los derechos de TV del fútbol uruguayo

Tras la reunión de comisión directiva de este lunes, también Nacional fijó posición en torno a su estrategia para la negociación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo.

Tenfield posee los derechos hasta el 31 de diciembre, y desde enero 2026 la AUF podrá negociar nuevamente.

Para ello, la comisión directiva de Nacional, que preside Vairo, aprobó "formar un grupo de trabajo destinado a analizar el proceso de renovación de los derechos de televisión del fútbol uruguayo", según publicó en un comunicado oficial.

Además, Nacional explicó: "Esta designación señala una estrategia proactiva ante la importancia de estos derechos en el financiamiento y la promoción del club y de todo el fútbol uruguayo en general".

Alejandro Balbi Foto: Leonardo Carreño

"El grupo, compuesto por el presidente Ricardo Vairo, José Decurnex, Alejandro Balbi y Javier Gomensoro, junto a Eduardo Ache como representante designado ante la AUF, sugiere un enfoque colaborativo para abordar este tema tan crucial", concluye el comunicado.

javier gomensoro, nacional.jpeg Foto: Inés Guimaraens

Para definir el tema de los derechos de televisión, Nacional designó al presidente (Vairo) y tres expresidentes (Ache, Decurnex y Balbi), además integra a Gomensoro, candidato de la lista 1971 en las elecciones de diciembre, quien fue elegido en la directiva actual y es abogado.

En este contexto, los tricolores ponen un equipo con peso para resolver en un asunto que para Nacional, como dijo Vairo en la campaña electoral, será clave porque es aspiración de los tricolores duplicar los ingresos por derechos de televisión.

Esto dijo Ricardo Vairo en la campaña electoral sobre los derechos de televisión del fútbol uruguayo

En una entrevista con Referí, que fue publicada en diciembre, Vairo respondió sobre el tema de la siguiente forma:

El año 2025 será de definiciones para el tema de de los derechos de televisión en el fútbol uruguayo. ¿Cuál es su posición al respecto?

La postura es clara, hay un mandato de Asamblea que vamos a respetar porque estamos todos de acuerdo con esto. Va a haber, se supone, un llamado a licitación de la AUF para mayo o junio. Nacional seguramente tenga a una o dos personas integrando esa comisión. Todo el mundo habla de que va a haber muchas propuestas, eso tenemos que verlo, pero hasta ahora no sabemos. Yo creo que eso merece, después de la propuesta, un estudio muy profesional, muy detallado, tanto en la oferta económica, las garantías que se propongan, porque muchas veces aparecen empresas que se forman y después desaparecen. Y después en la otra gran pelea, que esto involucra también a Nacional y a Peñarol, es por lo menos mantener el porcentaje que reciben los cuadros grandes dentro del paquete de los derechos de TV. Ese es el objetivo y todo lo que salga de todo este estudio, por supuesto, va a volver a la Asamblea para ser aprobado.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿La que definirá en este tema será la Asamblea de socios?

Sí, en este punto, definirá la Asamblea.

¿Cuáles son las aspiraciones económicas?

Insisto que acá todo es lo que se dice. Se dice que el valor del fútbol uruguayo anda en torno a los US$ 60 millones. Se dice que Nacional recibiría unos US$ 4 millones más. Actualmente le ingresan US$ 3.800.000. Y además habría US$ 1 millón de merchandising que hoy tampoco lo tiene Nacional. O sea que si estas cifras se hacen reales, va a ser una muy buena noticia para Nacional para encarar el tema económico.

Esto dijo José Decurnex en la campaña electoral sobre los derechos de TV

En la misma ronda que realizó Referí con todos los candidatos a presidente de Nacional, Decurnex abordó el tema y en una entrevista que brindó en diciembre pasado señaló al respecto: "Se va a discutir el año que viene el tema de los derechos de televisión, que es un asunto extremadamente delicado, en el que hemos sido muy vocales porque entendemos que le va la vida al fútbol uruguayo en los próximos 10 o 15 años, y tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Nosotros hemos analizado varios mercados latinoamericanos, porque no te podés ir a Europa o a Estados Unidos, porque son mercados distintos, con cantidad de gente diferente, poblaciones distintas, mucho más streaming, y lo hace completamente diferente. Tenemos el estudio de tres mercados en Latinoamérica que nos permiten pensar que al menos Nacional debiera duplicar su ingreso por televisión. ¿Hoy son cuánto? US$ 3.5 millones y podrías llegar a US$ 7 millones. A eso le deberías sumar al menos un millón de dólares más porque Nacional recuperaría el manejo de la marca Nacional que desde la renegociación del 2017 había quedado en manos de Tenfield. Entonces, razonablemente hoy podrías pensar que la diferencia de contrato de televisión te pudiera llegar a generar en el eje de los US$ 5 millones".

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

Ante la pregunta, ¿cuál es la posición de cara a la negociación de los derechos de televisión que vencen en diciembre 2025?, dijo en la entrevista con Referí: "Siempre fui muy vocal en el sentido que el ideal es llegar al final del contrato. Nacional nunca va a integrar una liga de fútbol profesional como está planteada hoy por la Unión de Clubes y la empresa Tenfield. ¿Por qué? Porque creemos que no es lo profesional que debiera ser, que lo que está planteado no cambia nada, es más de lo mismo, y que además está considerado por fuera de la egida de la AUF, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Y en eso hemos sido muy vocales, alcanza con buscar los registros de 2021 y de esa postura nosotros nunca nos apartamos ni nos vamos a apartar. A pesar de que económicamente le costó mucho a Nacional, porque somos la primera directiva que no pudimos descontar los contratos de televisión y tuvimos que salir a buscar otras alternativas financieras. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Estamos parados frente a la finalización de un contrato. En esta nueva etapa tiene que procederse a una licitación. Esto significa: que vengan la mayor cantidad de ofertas posibles, porque es la única manera que vamos a ver cuánto vale el fútbol y poder decidir sobre la base de ofertas distintas, con conceptos distintos y muy seguramente con alternativas completamente distintas porque en el mundo pasa así. Licitación que además tiene que defenderla el club, en mi caso particular voy a estar personalmente dedicado a este tema porque creo que es muy importante porque le va a la vida no sólo a Nacional sino al fútbol uruguayo en los próximo 10 a 15 años y recuperando en el caso de Nacional todo lo que significa la marca Nacional, por llamarlo de alguna manera, que hoy está en manos de la empresa que tiene los derechos de televisión, y eso el club lo tiene que recuperar".