Peñarol ya no es el cuco de 2024 y Lasarte empezó a hacer sombras sobre la aureola de Aguirre: Nacional campeón de la Supercopa Uruguaya

1) Nacional no es aquel equipo del inicio de 2024, que regaló medio año y que dio un hándicap enorme a Diego Aguirre. Esta temporada se perfila para comenzar a escribir una historia asociada al éxito. De todas formas (y aquí está el punto débil de los tricolores), tiene aún muchos aspectos para corregir, el primero y más importante: Lasarte no contemplar sin hacer nada la forma en que el equipo se le apagó en el inicio del segundo tiempo, Peñarol lo llevó a una situación límite y el entrenador no reaccionó de ninguna forma, y cuando lo hizo ya había recibido el primer gol del rival;