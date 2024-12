Ricardo Vairo: "Prometo menos discurso y más trabajo; menos soberbia y más humildad para escuchar a la gente"

“A los socios les pedimos el voto porque creemos que es el momento ideal para que este equipo entre a manejar los destinos de Nacional . Tenemos gente nueva, que muchas veces se habla de que por ser nuevos no sirven, y yo digo que es todo lo contrario, porque en el mundo moderno es lo más común cuando una empresa u organización está estancada, hay que traer gente de afuera con experiencia para que la movilice. Tenemos gente de adentro, gente que hoy está en la directiva, tenemos gente que fue muy exitosa como Alex Saúl en el periodo de (Ricardo) Alarcón (2006-2012) que fue de las mejores gestiones, tenemos un plan que nadie discute, tenemos energía, ganas, o sea que solo lo que nos resta es que el socio confíe, que entienda que debe que haber un cambio. Prometo menos discurso y más trabajo , mucho más trabajo, y también menos soberbia y más humildad para estar con los oídos abiertos para escuchar a la gente y estar cerca de ellos . Nosotros, por nuestro estilo de vida, llegamos transversalmente a todas los estratos sociales, de todos los socios. Nadie mejor que nosotros los va a escuchar. Y nuestra lista tiene un diferencial que hoy se está atacando, que es que vamos a tener un dirigente que sabe mucho de fútbol, y ya lo ha comprobado, en donde pareciera que se duda, como escuché, que los representantes están preocupados, dijo el candidato oficialista, y yo diría que sí, que tienen que estar preocupados porque van a tener delante a alguien que conoce el negocio tanto como ellos . Yo siempre miro, en este caso no el medio vaso lleno, sino que miro tres cuartos de vaso lleno y soy pragmático. Si tengo al lado mío a alguien que sabe de fútbol, de negociación y de captar y ver jugadores, y de vínculos en todos los países del mundo, como Flavio (Perchamn), lo quiero tener a mi lado, no tengo la más mínima duda”, resumió el candidato de la lista 8 sobre el plan que tiene para desarrollar en Nacional para el período 2024-2027, si lo eligen presidente.

Lo que buscamos es que, primero, en el plantel principal haya un 30%, unos 10 jugadores, de la cantera, y lo que no vamos a tener son las barreras que hoy existen para ingresar al primer equipo. Segundo, apostar a dos extranjeros de un mejor nivel. No más la cuota, el tope salarial (actualmente existe un límite de US$ 30.000 de salario en Primera división), eso no tiene ningún sentido porque no te deja mirar alto. Entonces, buscamos dos jugadores y después podemos apostar por otros extranjeros, del Nacional B (de Argentina) y del sur de Brasil, con salarios mucho más bajos, y que generen, de repente, inversiones. Esa es una de las cosas que queremos más. Esto implica: más lugares para los juveniles y cambiar el concepto de lo que hoy entendemos que es gasto y no inversión. Por tanto, traer jugadores con el tope salarial de US$ 30 mil para que jueguen de vez en cuando, creemos que es el costo por minuto más alto que pueda existir. Por esa razón, vamos a cambiar, porque no solo hay un gasto muy importante, sino que además estamos tapando lugares a los juveniles y lo que digo es un gasto. Una inversión, por ejemplo, el caso del Colo Ramírez, que jugó dos años en el club, hizo más de 20 goles y después se vendió y se recuperó el dinero. Ese es un concepto clave que nosotros queremos y queremos cambiar. Actualmente los discursos también, es cierto, se están pareciendo todos a lo que nosotros proponemos.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿En el proyecto deportivo el plan incluye que Sebastián Eguren continúe como manager general?

El proyecto deportivo va a estar supervisado totalmente por Flavio, desde la cabeza de la dirigencia, bajando líneas en todo, y vamos a mantener a Eguren con el que estamos muy conformes. (Sebastián) Taramasco no va a seguir. Creemos que está desgastado como parte de todo lo que es la directiva hoy de Nacional, y en eso tengo una visión muy clara... Tengo entendido que es una excelente persona, es un gran profesional y ha hecho cosas muy positivas para el club, pero cuando las personas ascienden si se cambian para el lugar que tenían antes no es bueno ni para la persona ni para la institución, por lo tanto entendemos en este caso que debería salir del club.

Entonces, Eguren continuará, Taramasco no, ¿y el entrenador sería Lasarte?

El primer concepto que tenemos que cambiar es esto que se viene haciendo a base de tener 13 técnicos en seis años. Nosotros apostamos a mantener, en lo posible, un cuerpo técnico estable. Que ayude a construir el proyecto deportivo. Algo que no entiendo, cuando se dice que si para ganar tres campeonatos de seis tengo que cambiar a 18 técnicos, a mí no me suena racional, parece más una apuesta de azar que un proyecto deportivo. Si estamos cambiando de técnico todos los años, al tercer mes es porque estamos haciendo las cosas mal, punto. Buscaremos estabilidad para el modelo. También es cierto que el cuerpo técnico para el 2025 tiene que comenzar con fuerte credibilidad. Y esto sería difícil con el actual. Por lo que se estudiará a final de temporada cuál sería la mejor opción.

¿Fernando Curutchet seguirá como coordinador de juveniles?

Sí, Curuchet sigue. Hay total conformidad con el trabajo de él.

"Apostamos a tener un proyecto en el que Nacional empiece a ilusionarse con lograr cosas más grandes, como las que ya supimos alcanzar. Aspirar a alguna forma a acercarnos cada vez más a ganar una copa internacional. Clasificar a la Libertadores para Nacional es algo que ya lo hemos hecho en los últimos 29 años, no es un mérito. Lo que hoy parece que es lo normal es quedarnos en octavos, y nosotros creemos que tenemos que aspirar al sueño de ganarla. Después, capaz que no se llegue hasta ahí, pero nos acercaremos más. Y la idea es ir aspirando de a poco a poder acercarnos a tener un logro internacional, por supuesto" "Apostamos a tener un proyecto en el que Nacional empiece a ilusionarse con lograr cosas más grandes, como las que ya supimos alcanzar. Aspirar a alguna forma a acercarnos cada vez más a ganar una copa internacional. Clasificar a la Libertadores para Nacional es algo que ya lo hemos hecho en los últimos 29 años, no es un mérito. Lo que hoy parece que es lo normal es quedarnos en octavos, y nosotros creemos que tenemos que aspirar al sueño de ganarla. Después, capaz que no se llegue hasta ahí, pero nos acercaremos más. Y la idea es ir aspirando de a poco a poder acercarnos a tener un logro internacional, por supuesto"

¿Deben cambiar algo en juveniles?

No, lo que tenemos que cambiar es eso, que el centro de la actividad de Nacional tiene que ser formar pero para después poner en la vidriera del plantel principal. Siempre pongo este ejemplo: es como si tuviéramos una fábrica de ropa, fabrico lo mejor, pero cuando llega el momento de exponerlo en la vidriera coloco ropa extranjera y le dejo un pequeño lugar a mi producción. Evidentemente las posibilidades de ventas disminuyen. Así y todo, hay casos que Nacional no ha vendido mal para lo que han jugado los futbolistas. También es cierto que el hincha se va a tener que acostumbrar a que los jugadores que vienen de formativas no siempre van a tener un nivel parejo y excepcional, como muchas veces ocurre con los extranjeros.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

En el plano político en la AUF, ¿quiénes serán los representantes de Nacional en el Comité Ejecutivo, en la Mesa Ejecutiva y en la delegación?

Ese es un punto que todavía no lo tenemos definido. Lo que sí tenemos claro es que el día 15 de diciembre, empezamos de cero. Y vamos a sentarnos los tres grupos, porque seguramente estén los tres grupos representados en la próxima comisión directiva. Aspiramos a ganar la elección, pero creemos que hay valores en todos los grupos y que cada uno va a tener que ir al puesto donde mejor le sirva a Nacional. Y nuestro representación en el Ejecutivo, en la Mesa Ejecutiva, como en todos los cargos son asuntos que vamos a negociar entre los tres grupos y vamos a designar, una vez que estén las líneas claras para todos, al mejor es para cada lugar.

¿Hoy no tienen definido quién irá al Ejecutivo?

No. Tenemos nuestro candidato, pero también sabemos que está Alejandro Balbi, que es una persona que se ha movido muy bien siempre a nivel de AUF. No descartamos a nadie que sume para Nacional.

El año 2025 será de definiciones para el tema de de los derechos de televisión en el fútbol uruguayo. ¿Cuál es su posición al respecto?

La postura es clara, hay un mandato de Asamblea que vamos a respetar porque estamos todos de acuerdo con esto. Va a haber, se supone, un llamado a licitación de la AUF para mayo o junio. Nacional seguramente tenga a una o dos personas integrando esa comisión. Todo el mundo habla de que va a haber muchas propuestas, eso tenemos que verlo, pero hasta ahora no sabemos. Yo creo que eso merece, después de la propuesta, un estudio muy profesional, muy detallado, tanto en la oferta económica, las garantías que se propongan, porque muchas veces aparecen empresas que se forman y después desaparecen. Y después en la otra gran pelea, que esto involucra también a Nacional y a Peñarol, es por lo menos mantener el porcentaje que reciben los cuadros grandes dentro del paquete de los derechos de TV. Ese es el objetivo y todo lo que salga de todo este estudio, por supuesto, va a volver a la Asamblea para ser aprobado.

¿La que definirá en este tema será la Asamblea de socios?

Sí, en este punto, definirá la Asamblea.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuáles son las aspiraciones económicas?

Insisto que acá todo es lo que se dice. Se dice que el valor del fútbol uruguayo anda en torno a los US$ 60 millones. Se dice que Nacional recibiría unos US$ 4 millones más. Actualmente le ingresan US$ 3.800.000. Y además habría US$ 1 millón de merchandising que hoy tampoco lo tiene Nacional. O sea que si estas cifras se hacen reales, va a ser una muy buena noticia para Nacional para encarar el tema económico.

En lo económico, ¿cómo ve al club, cuál es la situación, cuál es el plan que van a desarrollar?

Al club lo vemos estancado, adormecido en muchas de las áreas. Un claro ejemplo es la lejanía que siente el socio. No hubo una campaña de socios en seis años. Los socios han bajado en una cantidad importante. Lo vivimos en todos los viajes al interior y en Montevideo. No hay una campaña de marketing que es fundamental en una institución deportiva en estos tiempos, generar acciones continuas de forma, o de acercamiento, y también de generar ingresos. Y en lo económico tenemos un pasivo muy grande. Este año hubo un cambio de criterio respecto al año anterior que hizo que el pasivo sea de US$ 35 millones. De no haber existido este cambio, el pasivo sería de US$ 42 millones. Es un indicador que hay que tener cuidado. No quiere decir que no se pueda salir. Lo que acá sucede es que las deudas y los pasivos tienen un componente psicológico, emocional, que es el que no te permite mirar para adelante, generar riesgo, porque estás muy centrado en el control de ese tema. Uno de los grandes objetivos y foco y donde más voy a poner el ojo es en generar los mecanismos a través de distintos factores, que les puedo mencionar, en ponerles un objetivo de bajar la deuda en un porcentaje importante. Y cuando digo importante, digo un 50% porque nos gusta poner objetivos ambiciosos. Porque cuando uno se pone el objetivo de 10%, capaz que llega a 5%, pero cuando se pone uno de 50% puede llegar a 30% o 40%. ¿Cómo vamos a intentar reducir el pasivo a la mitad? Lo primero será lo que hablamos al principio, en la medida que en el proyecto deportivo podamos generar que los jugadores de juveniles puedan estar más en el primer equipo, entonces aspiramos a vender mejor. Si se vendieron US$ 25 millones en seis años, podemos pasar a US$ 35 millones. El tema de la televisión, que no va a ser en 2025, sino en 2026 y 2027, entrarían unos US$ 10 millones más. El tema de los socios, si nosotros recuperamos 15.000 socios, ahí tenemos US$ 3 millones más. Y de todo ese dinero, parte va a ser, por supuesto, para poder generar en lo deportivo más potencial pero parte va a ser destinado a poder bajar el pasivo.

Otro punto importante en donde creemos que hay que trabajar y mucho es en el tema organizacional interno. Actualmente hay 300 empleados, y da la sensación de que no hay controles, no hay gestión. Como decía, no hay una campaña de socios, no hay un plan de marketing. Ahí vamos a hincar el diente fuerte y ver cómo logramos con menor presupuesto mayor productividad. En estas instituciones hay que fijar objetivos, estrategias, bajarlas a todo el staff, a la gente y después controlarla y poner el objetivo. Da la sensación de que nunca pasa nada en Nacional, esto quiere decir que cuando no se cumple algún objetivo y nadie es responsable. Y en esas cosas queremos realmente una institución profesional. Tenemos que transitar por este camino.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Con respecto al padrón social, ¿cómo proyecta manejarlo?

Este es un tema clave porque lo vivimos en todas las reuniones que hemos tenido, en Montevideo y en el interior. El socio se siente totalmente alejado. El socio de Nacional es muy especial, le gusta estar informado. Y eso no pasa. Nosotros vamos a estar mucho más cerca del socio todos los meses. Por ejemplo, algo que vamos a hacer: en Nacional se realiza un congreso de cónsules cuando termina un mandato, que suena más a festejo que a una reunión de trabajo. Nosotros vamos a hacer en los primeros 90 días una reunión con todos los cónsules. Le vamos a bajar el plan de trabajo que nosotros tenemos, porque también queremos que nos vayan pidiendo los socios de acuerdo a lo que les dijimos que íbamos a hacer y empezar a poner el objetivo. Los cónsules tienen que tener muchísimo más protagonismo y, también, muchísimos más objetivos y logros. Eso es lo que vamos a cambiar. Los vamos a estar visitando continuamente. Federico Brito, que va a estar a cargo de todo el interior, va a estar visitando con algún directivo todos los departamentos todos los meses. Somos gente de escuchar, de tener los ojos abiertos y los oídos también, y de poder intercambiar y proponer. Y también estamos dispuestos a escuchar las críticas, porque seguramente nos vayamos a equivocar, pero siempre bajo un flujo de información y de transparencia. Eso es algo que entendemos que es una gran carencia que hoy tiene Nacional, que aparentemente ahora también lo quieren cambiar.

¿Cuál será el rol de los cónsules? ¿Cómo nexo para generar más socios en el interior?

Entre otras cosas, sí. El cónsul hoy se siente totalmente alejado. El cónsul tiene un rol, es el representante de Nacional en cada zona. Por tanto, uno de los objetivos es estar en conocimiento de cuáles son los planes que tiene Nacional y en qué parte pueden colaborar. Por ejemplo, entre ellos, tener un objetivo de generar socios en cada lugar donde estén. También, por ejemplo, ya definimos que la Copa AUF Uruguay cuando nos toca ser locales se va a jugar en el interior. Vamos a tratar de generar entrenamientos en todo el país. Nos tenemos que acercar más al interior. Es parte de lo que hoy se llama el marketing deportivo. Las instituciones tienen un plan de trabajo para estar cerca del socio, para generar pertenencia, para generar ingresos. Es mucho el trabajo que hay por hacer.

“Nuestra lista es un equipo. La verdad, somos un equipo integrado por personas con distintos conocimientos, con distintas habilidades que nos complementamos. Y nos hemos ido uniendo cada vez más en estos meses. El diferencial nuestro es también la energía, todos están de acuerdo que es muy desgastante manejar una institución como Nacional. Yo lo he vivido en los lugares que me tocó actuar. Hace más de 20 años que soy presidente en distintas instituciones, no es que integré una comisión de arbitraje, sino que las he manejado. La diferencia con los demás es el equipo, los conocimientos, nuestro proyecto de trabajo y la energía que vamos a ponerle. Vamos a estar dedicados, Flavio y yo, las 24 horas al club. Flavio, como saben, abandonó o dejó su rol de representante. Yo, si bien mantengo la presidencia de la empresa, me jubilé el año pasado, por supuesto que cuido de mis intereses, pero no en la operativa diaria. Esto quiere decir que tengo el día para dedicarlo al club. Por supuesto que ya he dejado claro que en caso de acceder a la presidencia de Nacional, dejaré la presidencia de la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Es un cargo importante a nivel internacional, pero Nacional es Nacional y creo que tener la posibilidad de llegar a ser presidente de Nacional es un orgullo que no se cambia por nada”. “Nuestra lista es un equipo. La verdad, somos un equipo integrado por personas con distintos conocimientos, con distintas habilidades que nos complementamos. Y nos hemos ido uniendo cada vez más en estos meses. El diferencial nuestro es también la energía, todos están de acuerdo que es muy desgastante manejar una institución como Nacional. Yo lo he vivido en los lugares que me tocó actuar. Hace más de 20 años que soy presidente en distintas instituciones, no es que integré una comisión de arbitraje, sino que las he manejado. La diferencia con los demás es el equipo, los conocimientos, nuestro proyecto de trabajo y la energía que vamos a ponerle. Vamos a estar dedicados, Flavio y yo, las 24 horas al club. Flavio, como saben, abandonó o dejó su rol de representante. Yo, si bien mantengo la presidencia de la empresa, me jubilé el año pasado, por supuesto que cuido de mis intereses, pero no en la operativa diaria. Esto quiere decir que tengo el día para dedicarlo al club. Por supuesto que ya he dejado claro que en caso de acceder a la presidencia de Nacional, dejaré la presidencia de la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Es un cargo importante a nivel internacional, pero Nacional es Nacional y creo que tener la posibilidad de llegar a ser presidente de Nacional es un orgullo que no se cambia por nada”.

¿Qué lo llevó a ser candidato?

El honor de poder decir que puedo llegar a ser presidente de Nacional. En mi vida he logrado un montón de cosas. Empecé trabajando en una pizzería a los 13 años, entré a una multinacional de ayudante de camión a los 18 y me he animado en la vida a enfrentar nuevos desafíos. Pero también tengo que decir que nunca busqué las cosas, sino que de alguna forma lo mío siempre fue trabajar, ser responsable, tener códigos, valores. Y generalmente las oportunidades se me dieron. Se me dieron en el campo privado, y también en lo deportivo. Se fueron dando una sucesión de cosas para que fuera presidente de Welcome, presidente de la Liga Uruguaya de Básquetbol, presidente de la Federación Uruguaya de Básquetbol y, finalmente, presidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol. Y lo mismo me pasó acá, yo tengo un vínculo con Flavio desde hace muchos años por el tema del básquetbol, él sabe cómo trabajo, sabe la personalidad que tengo, sabe que tengo capacidad de gestión, capacidad de liderazgo de equipos, y sobre todo tengo la paciencia para escuchar y tratar siempre de llegar a acuerdos. Cuando uno maneja una federación como la de básquetbol, con 40 clubes, dirigentes de todo tipo y color, gremio de jueces, gremio de porteros, gremio de entrenadores, hay que tener una capacidad de escucha, tener claro hacia dónde uno va, y tratar siempre de estar, como digo, en problemas con los problemas, no con las personas. Y eso me ha llevado siempre a obtener los resultados.

¿Cómo va a ser el relacionamiento con Peñarol? ¿Tuvo algún contacto con directivos de Peñarol? ¿Habló con Ignacio Ruglio?

No, contactos ahora no he tenido. Estoy a full dedicado al tema de la campaña. Por supuesto por el tema del básquetbol he tenido contacto con Peñarol en todos los niveles. Ruglio tiene un estilo totalmente diferente al mío, el mío es de diálogo, es más de jugar donde hay que jugar y no tanto para las redes, pero por supuesto también sabemos que al hincha de Nacional no le gusta que aparezca callado por más que los resultados sean mejores.

¿Y cómo proyecta manejar eso?

Con diálogo, hablando y poniendo las cosas en su lugar.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo van a avanzar en las obras en Los Céspedes?

Los Céspedes es un tema que nos ocupa en lo inmediato. Está muy bien en toda la parte de Primera división, pero vamos a tener que trabajar mucho, por lo que tenemos entendido, en la infraestructura de formativas y de femenino. Tenemos claro que hay que invertir porque es el principal centro a atender. Se invierte US$ 2.300.000 en formativas.

¿Es suficiente o insuficiente esa cifra para juveniles?

Yo creo que hay que apostar más, cambiando todo lo que hablamos. Pero para darte una idea, se invierten US$ 2 millones en seguridad y US$ 2.300.000 en formativas, cuando el centro de nuestra actividad tiene que ser formativas. Así que vamos a apuntar a mejorar la infraestructura.

20241127 Entrevista a Ricardo Vairo candidato a presidente de Nacional. Foto: Inés Guimaraens

¿Y el Gran Parque Central?

Es otro tema complicado. Si bien hay un masterplan, lo que no podemos hacer es seguir haciendo cosas por partes, sin saber dónde vamos a terminar. Y que no solo sea el Parque, sino que entendemos que tiene que empezar a ser una fuente de ingresos, generar un paseo comercial, supermercados, bancos, estacionamientos subterráneos, porque hoy el Parque tiene un costo de US$ 1.800.000 (anuales) y se juegan 20 partidos. Hay 340 días que la gente no tiene donde estacionar en la zona y podríamos estar vendiendo estacionamientos o, como digo, establecer centros comerciales. Eso es lo que queremos ver y cómo conseguir los fondos. Uno de los objetivos puede ser con FIFA por el tema de que somos el único estadio en el mundo donde se jugó el primer partido de los mundiales. Por ese lado surgen posibilidades de conseguir dinero. El otro es hacer a través de un emprendimiento privado, sobre todo en las partes comerciales, el estacionamiento, como se hizo con el Club Social. Podría ser una segunda fuente también a tener en cuenta. Y la tercera, que ya es a largo plazo, pero que habría que analizarla para estudiar, son los palcos. Nacional tiene más de 200 palcos, pero los tiene hasta 2031 y 2033, pero que se podría ver y estudiar la posibilidad de adelantar la renovación y con ese dinero importantísimo completar la obra. Hay 240 palcos, a US$ 100 mil, que es barato, serían US$ 24 millones de dólares y con eso completas totalmente la obra del estadio. Son las distintas fuentes, pero lo que queremos es dejar de hacer de a pedazos, y que cada cosa que se haga sea parte de un programa que tiene un estadio final.

Usted hablaba de sus características y que una sus fortalezas es la política y la capacidad de negociar, ¿eso fue lo que le dejaron tantos años como dirigente de primera línea en el básquetbol?

La política es una de mis fortalezas, pero mi verdadera fortaleza es la gestión. Trabajo con multinacionales desde toda mi vida. En lo que más me he desarrollado es en la gestión. La gestión, definir objetivos, planes, estrategias, acciones, generar equipos... La política es un elemento importantísimo para poder gestionar todo. Y creo que en eso me he especializado también. Pero la política no es el fin, es el medio para poder lograr cosas. Y creo que tengo una muy buena combinación de ambas. ¿Sabías que durante la pandemia de covid-19 fuimos en un momento el único país en el mundo que jugó todos los torneos de Primera división? ¿Y en un momento de la pandemia los únicos dos países en el mundo jugando la liga eran Uruguay y Alemania? Allí hay un ejemplo muy claro de la forma que resolvimos en situaciones límites de presión.