José Decurnex: "Compromiso Nacional 1899 tiene la demostración de haber sacado al club de la quiebra y de haber evolucionado hasta donde estamos hoy"

“El gran diferencial de Compromiso 1899 es traer un grupo que representa de verdad a Nacional, al Club Nacional de Fútbol hoy . La fórmula es con Tatiana Villaverde, que es una persona que más allá de su altísima capacidad, licenciada en comunicación, con una maestría, licenciada en gerencia deportiva, participó como miembro de la comisión de formativas cuando salimos campeones de la Libertadores sub 20. Tatiana representa ese nuevo mundo de Nacional al cual yo creo que es muy importante atender y sobre todo comprometerse porque son las generaciones que van a seguir dirigiendo el club en los siguientes años. El 50% del padrón de Nacional tiene menos de 40 años, Tatiana tiene 36, yo 59, y creo que esta lista lo que hizo fue una transformación desde adentro, con Tatiana y con Bari Monzeglio , dos personas de menos de 40 años que identifican juventud, que conocen el club, no es improvisación porque llevan más de 15 años trabajando, entonces vos traes juventud y experiencia con gente que ha manejado el club en los últimos años y que logró la transformación . Que entiende y que no va a improvisar. Que tiene, también, un grupo de trabajo en la Asociación Uruguaya de Fútbol y en el mundo deportivo que ha demostrado estar a la altura de Nacional y creo que esa es una gran diferencia particularmente con la lista 8 que preside (Ricardo) Vairo , donde falta experiencia a nivel de la presidencia. Además, creo que hay un claro conflicto de intereses con la incorporación de un contratista, que por más que no sea hoy, diga que se fue y que su hijo es el que maneja la empresa. El mismo Vairo declaró que en algunas cosas Flavio Perchman no estaría, lo cual me cuesta mucho creer porque él tiene alrededor de 15 jugadores en Nacional, de un total de 150, o sea, estás hablando del 10%. Entonces, en el mundo del fútbol se mezcla todo y la verdad que incorporar a alguien con ese perfil me parece que es incorporar la eventualidad de problemas que hoy Nacional no tiene. Y creo que eso es un gran diferencial de nuestra lista. Algunos integrantes de Compromiso, como el caso de Antonio Palma , se fueron para esa lista porque no tuvieron lugar acá. Yo no le ofrecí una posición y él tomó su decisión, válida, lo respeto, pero así lo hizo. Y la lista de Javier Gomensoro , que creo que es una lista con gente muy identificada con el club, que tiene en E duardo Ache mucha experiencia, que me parece importante. Obviamente estamos en modelos completamente distintos, modelos de concepción de club distinta, una lista que de alguna manera ha sido apoyada por gente que claramente se identifica con otro modelo de club. Compromiso 1899 tiene la demostración de haber sacado al club de la quiebra y de haber evolucionado hasta donde estamos hoy . Ha traído grandes jugadores, como yo siempre digo no se necesita ser contratista o haber dejado de ser contratista ayer para traer buenos jugadores. Esto es un tema que el jugador quiera venir y de dinero, no tiene ningún misterio. Y, de alguna manera, le propone al socio que hoy hay una base fundacional, económica administrativa, de orden financiera y deportiva para soñar con algo grande y que es el momento de hacer esa apuesta ”.

Para hablar del mundo económico de Nacional tenés que hacer un poquito de historia, porque es muy difícil empezar de cero y decir, ‘bueno, voy a resolver este tema de esta manera’. Recibimos el club en 2018 con US$ 31 millones de pasivo, que se había generado básicamente por dos conceptos, US$ 12 millones por el gasto, en aquel momento fue gasto de la construcción del Gran Parque Central porque no se entregó a los palquistas lo que habían pagado o estaba todo a medias y, realmente, cuando nosotros lo recibimos era un basurero. Y US$ 11 millones en gasto corriente. ¿Qué quiere decir gasto corriente? Que Nacional gastó mucho más de lo que le ingresaba en salarios. Yo siempre pongo el ejemplo, si uno en su casa gana 10 pesos y gasta 15, tiene un montón de problemas. Eso fue lo que le pasó a Nacional. Y en aquel año 2018 se perdieron US$ 6 millones en los balances. Nosotros llegamos (en diciembre 2018) y limpiamos todo en 2019, perdimos US$ 5 millones en el siguiente balance, que sabíamos que iba a ser así, pero de alguna manera ordenamos todo lo que había que ordenar. Había cosas como, por ejemplo, US$ 5 millones que se debían a proveedores que no estaban contabilizados en ningún pasivo de Nacional, se debían US$ 6 millones a los jugadores de seis meses de salario. Ingresamos realmente a manejar un descontrol importante. Y a partir del año 2019 se produce lo que creo que fue el primer gran cambio, que desde el 2020 a la fecha Nacional gana consistentemente dinero en todos sus balances. Ahí pasaron muchas cosas. Los ingresos de espónsores que estaban en US$ 1.400.000, hoy son US$ 2.500.000; por socios pasamos de US$ 4.000.000 a casi US$ 8.000.000 actualmente. Por eso a mí me hace gracia cuando alguna lista dice que no se ha hecho nada. No tienen ni idea del club, no conocen los números, no se metieron, no saben nada, es muy peligroso eso. Nacional vendió por US$ 51.6 millones jugadores entre 2020 y 2024 porque en el 2019 se vendió cero. Entonces nos empezamos a enfocar en distintas áreas, como primera medida para controlar el gasto operativo. Cuando llegamos, Nacional facturaba US$ 17 millones, hoy factura US$ 25 millones. Y es verdad que se gasta un poco más, pero está controlado, se gasta entre US$ 22 millones y US$ 23 millones, y hemos ganado plata consistentemente. Ese fue para mí el primer gran desafío que se logró, y se logró muy rápido, porque hubo mucha credibilidad del mercado a lo que nosotros le propusimos. Eso nos llevó un tiempo ordenarlo, obviamente fue paulatino. Cuando termina mi período, en el que hay un orden institucional, nos encontramos con que actualizamos el padrón de socios. Pasamos de casi 100.000 socios, con 44.000 morosos, muchos de ellos de más de cinco años y gente fallecida dentro del padrón, lo que transformaba todo en un descontrol, y una facturación por socios de US$ 4 millones a lo que tenés hoy: 60.000 socios, solamente 7.000 morosos y facturás casi US$ 8 millones. Y los morosos de hoy son de menos de 18 meses. Nacional, a lo largo de todo este tiempo, ha crecido. Entonces, hoy el club está muy bien ordenado, muy bien articulado y con claras estrategias en cada una de las áreas que permiten empezar a aplicar una baja paulatina de pasivo. Es muy importante empezar a proyectar cómo bajarlo escalonadamente. Las propuestas que hay de las otras listas son inviables: bajar el pasivo 50% no existe, porque tenés que ganar US$ 18 millones en tres años. En paralelo te dicen, además, vamos a hacer el Parque. Hay un plan maestro del Parque que implica una inversión de US$ 20 millones. En estos números, tenés que ganar US$ 38 millones para poder hacer eso en tres años. No existe eso. Es un sueño guajiro o venta de humo, como quieras llamarlo, más coloquialmente.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo van a atacar ese pasivo?

El primero es el ingreso por los socios. Nosotros tenemos un plan para seguir con el ratio de crecimiento de socios a razón de 10.000 socios por año. No es sencillo. Estamos pensando, incluso, en adicionar alguna categoría más, sobre todo para aquel socio que no viene tanto al Parque, que no usufructúa de los beneficios, que no solo pasa por venir al Parque sino por descuentos en muchos comercios de Montevideo y el Interior. Estamos evaluando esa situación, pero nuestro plan es pasar de esos US$ 8 millones a tener entre US$ 11 millones y US$ 12 millones de ingresos de socios. Eso te daría un diferencial de US$ 4 millones por año.

El otro gran tema es el de venta de jugadores. Hay un relato que dice que Nacional vende mal, pero, ¿sabías que Nacional vende estupendamente? Como te dije, vendimos US$ 51.6 millones en cinco años, si contás 2024. Nosotros tenemos en el presupuesto base US$ 5.5 millones de venta de jugadores. Entonces, hoy, por todo lo que ha pasado en el proceso de formación en los últimos cuatro años, tenemos muchos jugadores muy buenos en las distintas edades, lo que te permite programar ventas por encima de esos US$ 5 millones porque tenés jugadores en posiciones que se pagan en el mundo. Por tanto, nuestro plan es tener US$ 3 millones adicionales balanceados en todos los años, que más los US$ 4 millones socios te dan US$ 7 millones.

Lo otro que se va a discutir el año que viene es el tema de los derechos de televisión, que es un asunto extremadamente delicado, en el que hemos sido muy vocales porque entendemos que le va la vida al fútbol uruguayo en los próximos 10 o 15 años, y tenés que saber muy bien lo que estás haciendo. Nosotros hemos analizado varios mercados latinoamericanos, porque no te podés ir a Europa o a Estados Unidos, porque son mercados distintos, con cantidad de gente diferente, poblaciones distintas, mucho más streaming, y lo hace completamente diferente. Tenemos el estudio de tres mercados en Latinoamérica que nos permiten pensar que al menos Nacional debiera duplicar su ingreso por televisión. ¿Hoy son cuánto? US$ 3.5 millones y podrías llegar a US$ 7 millones. A eso le deberías sumar al menos un millón de dólares más porque Nacional recuperaría el manejo de la marca Nacional que desde la renegociación del 2017 había quedado en manos de Tenfield. Entonces, razonablemente hoy podrías pensar que la diferencia de contrato de televisión te pudiera llegar a generar en el eje de los US$ 5 millones. Por tanto, si vos sumás US$ 4 millones de socios, US$ 5 millones de TV y US$ 3 millones de jugadores, estás en unos US$ 12 millones. Lo que te permitiría pensar en un escalonamiento de manejo del pasivo, porque parte de eso, obviamente, vas a necesitar reinvertir en obras, nuestro eslogan es ‘Vamos por la gloria’ y vas a hacer alguna inversión deportiva, entonces, deberías de pensar que escalonadamente podrías matar parte del pasivo en los siguientes tres años. Esa es un poco la situación económica del club y la visión que tenemos con respecto a cómo ir abatiendo el pasivo y el pasivo además se va a abatir hasta un punto en donde sea razonable. Yo creo que Nacional puede manejar perfectamente un pasivo de US$ 15 millones o de US$ 16 millones con una línea con el Banco República que tiene un interés muy razonable y que mientras tú mantengas tu ratio crediticio porque ganas dinero, es una línea que hace sentido mantenerla. Sería de alguna manera un índice de deuda razonable para una empresa de la magnitud de Club Nacional de Fútbol. Fue extenso pero ese es el rumbo que proponemos en lo económico.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

El socio de Nacional se pregunta, ¿van a gastar en jugadores o no?

Sí, por supuesto. Nacional tiene hoy un presupuesto del plantel de Primera división que para la realidad uruguaya es un muy bueno y que ha fluctuado entre US$ 8 millones y US$ 10 millones en los últimos años, y me refiero a presupuestos brutos con impuestos incluidos. Demostramos que ordenamos el club, y eso abrió la puerta para que sucedieran muchas cosas en los últimos años, que comenzó con las venidas de Luis Suárez, Gastón Pereiro, Mauricio Pereira, Diente López, Sebastián Coates. A mí me hace mucha gracia cuando algún socio u otras listas dicen que Nacional deportivamente no ha hecho lo que tiene que hacer. ¿Entonces cómo hemos tenido la vuelta de referentes que estaban jugando a primer nivel mundial? Volvieron a Nacional porque el club está bien, porque Nacional tiene un proyecto deportivo, porque Nacional paga en fecha, porque Nacional tenía instalaciones de primer nivel. Porque con estos referentes somos los más ganadores de fútbol uruguayo de los últimos seis años, te guste o no, ganaste 3 de 6, ganaste todas las finales clásicas, ganaste 11 clásicos contra 8 del tradicional rival, entonces hay mucho relato en torno a este tema, yo lo que te doy son datos para que el socio después saque su conclusión. Porque Nacional ha invertido y han pasado muchas cosas desde el punto de vista deportivo, que para mí son muy positivas, y que nos dan la base para decir por qué ahora sí podemos soñar con la gloria, porque se está dando una coyuntura que nos permite tener esa plataforma para poder llegar.

¿Mantendrán el tope salarial de US$ 30.000 mensuales?

Arrancamos en mi presidencia con un tope salarial muy estricto, que no era solo eso sino que además era una escalera en aquel momento. Solo dos jugadores ganaban US$ 30 mil. Después pasabas a la franja de entre US$ 20 mil y US$ 25 mil, y luego entre US$ 15 mil y US$ 10 mil, y había toda una grilla armada. ¿Por qué hicimos eso? Porque para efectivizar un shock financiero económico en un club que estaba dado vuelta y que gastaba más de lo que ingresaba, en todas las áreas debías realizar una medida de fuerza. Entonces no fue solamente en el área deportiva, fue en todo el club. Todas las áreas recibieron su presupuesto con un ingreso y con un egreso. A partir de esos tres primeros años lo que hubo fue un tope presupuestal. Entonces, lo que ocurre es que sabemos que el primer plantel cuesta entre US$ 8 millones y US$ 10 millones, que formativas son US$ 2 millones y medio y así vas con todas las áreas y ese es el concepto que se estableció y ya se maneja así a Nacional desde hace mucho tiempo.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

¿Continúan Sebastián Eguren (manager deportivo), Sebastián Taramasco (secretario técnico), Martín Lasarte (entrenador) y Fernando Curutchet (coordinador de juveniles)?

Es muy buena la pregunta, para entender la estructura deportiva del Club. ¿Qué pasó? Cuando nosotros llegamos, formativas necesitaba una inyección de inversión y una inyección de gente y metodología en algunas áreas. En aquel momento estaba solamente Sebastián Taramasco con un equipo de gente. Decidimos por recomendación incluso de Sebastián contratar a Fernando Curutchet en el 2021. ¿Por qué? Entendimos que Fernando tiene las mejores capacidades para la captación y formación de juveniles y Nacional en esos últimos tiempos traía, cuando uno miraba para atrás, generaciones desparejas de jugadores todos los años y estabas teniendo también la dificultad para sacar jugadores formados en Nacional en las posiciones claves que el mercado compra, que es básicamente delantero. Con la venida de Fernando se hizo todo un trabajo para que el foco fuera otro, se invirtió en captadores, hoy tenemos más de 13 captadores, se hicieron acuerdos con distintos clubes. ¿Qué ocurrió? Cuatro años después, que es hoy, tenemos eso armado. Está pasando que en la selección sub 20, 10 de los 11 titulares del último partido son de Nacional y no es casualidad, porque cuando vas a la sub 17 te pasa lo mismo, cuando vas a la sub 15, sub 14, también, que un 40% de los jugadores de la selección de las distintas divisiones son de Nacional. Y ves jugadores con mucha valía en las distintas posiciones, sobre todo delantero, ha habido una transformación muy fuerte. ¿Por qué menciono esto? Porque estoy convencido, y a mí me pasó en el 2020, cuando llegamos a cuartos de finales de la Copa Libertadores, que la diferencia de un equipo uruguayo es la identidad con el club para que te genere una diferencia deportiva, no es a base de billetera que vos vas a ganar, porque nunca vas a tener el plantel de Botafogo, o el plantel de Flamengo. Entonces vos tenés hoy a Mauri, Seba, El Diente, a quienes se le firmó contratos por dos años, se proyectó un modelo deportivo y una ilusión de ir por algo grande internacional, sobre la base de esos referentes. Y a eso le sumás los chicos formados en el club que ya hay muchos que se subieron a principios de este año. Si a eso le agregás tres o cuatro fichas internacionales de nivel, creo que hoy tenés plasmado deportivamente algo que te ilusiona y que te permite llegar a tener un diferencial deportivo para ir por la gloria como lo llamamos nosotros. A mi regreso (a la directiva), a finales del año pasado, evaluando la situación deportiva, se decide incorporar una nueva figura como Director Deportivo que es Sebastian Eguren. ¿Por qué? Entendimos que para ese rol se necesita alguien que haya tenido una gran trayectoria como futbolista, conocido internacionalmente y con identificación con Nacional. Ello permite abrir puertas de clubes y conversaciones con jugadores de una manera distinta. Y es desde enero que Sebastián lidera el área deportiva y es responsable del plantel de primera , incorporaciones y ventas. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a seguir con tres figuras en el área deportiva. Eguren y Curuchet, ya descritos sus roles, y Sebastián Taramasco, que es el secretario técnico deportivo, que ve toda la conexión entre formativas y mundo primera división profesional, todo el andamiaje del mundo formativas, contrato de los chicos, relación con las familias, relación con los clubes del interior, relación con las ligas, relación con los contratistas y todo lo que es fútbol femenino. Hay un andamiaje enorme en torno a eso, que no lo ve ni el director deportivo, ni lo ve Curuchet como coordinador de formativas, porque el rol de Fernando es mucho más metodológico, de captación, de ojear a los jugadores, de identificar los talentos, es mucho más de adentro de la cancha.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es la situación de Martín Lasarte? ¿Continuará como entrenador?

Nosotros hoy estamos enfocados en la final de la Copa AUF Uruguay, que queremos y tenemos que ganar, y evaluaremos toda la situación deportiva una vez terminada la temporada.

¿Cómo seguirá el proyecto de juveniles?

El área de formativas lo mezclo un poco con la parte de infraestructura ¿Cuál es la inversión que tiene que hacer Nacional hoy? Sí o sí en el plan maestro de Los Céspedes, que ya existe desde hace mucho tiempo, y que ahora apunta a tener un área para el mundo de formativas, que va al costado de la cancha de césped sintético. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque hoy estás captando a los chicos de 12 años y después tenés la escalera armada, y a lo largo del día a 150, 160 chiquilines entrenando en las distintas divisiones dentro de Nacional. Necesitas ir especializándote cada vez más en los jugadores en sus distintas edades. El club tiene asistentes sociales, nutricionistas, psicólogos, porque cuando son muy chicos, no solo trabajan con el jugador, sino que también con todo su entorno, con su familia, con el contratista. Y en ese sentido hoy Nacional no tiene la parte locativa adecuado. Se necesita hacer una nave, con una inversión de alrededor de US$ 2 millones, que para mí es la prioridad siguiente dentro de lo que es el mundo de infraestructura. Y a eso vos le tenés que sumar dos cosas que son muy importantes en el área de metodología y hacia dónde vamos: realizar un trabajo específico con esos chicos, porque tienen que formarse y no entrar en la locura de que vale todo para ganar. Y, otro aspecto, que para mí es muy importante, el tema metodológico en la otra punta que es cómo vos acelerás la madurez del jugador que tiene edad de Cuarta para pasar al primer equipo y que se inserte en ese mundo del plantel de primera división de una manera más rápida.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

¿Cuál es la posición de cara a la negociación de los derechos de televisión que vencen en diciembre 2025?

Siempre fui muy vocal en el sentido que el ideal es llegar al final del contrato. Nacional nunca va a integrar una liga de fútbol profesional como está planteada hoy por la Unión de Clubes y la empresa Tenfield. ¿Por qué? Porque creemos que no es lo profesional que debiera ser, que lo que está planteado no cambia nada, es más de lo mismo, y que además está considerado por fuera de la egida de la AUF, cosa que tampoco tiene mucho sentido. Y en eso hemos sido muy vocales, alcanza con buscar los registros de 2021 y de esa postura nosotros nunca nos apartamos ni nos vamos a apartar. A pesar de que económicamente le costó mucho a Nacional, porque somos la primera directiva que no pudimos descontar los contratos de televisión y tuvimos que salir a buscar otras alternativas financieras. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Estamos parados frente a la finalización de un contrato. En esta nueva etapa tiene que procederse a una licitación. Esto significa: que vengan la mayor cantidad de ofertas posibles, porque es la única manera que vamos a ver cuánto vale el fútbol y poder decidir sobre la base de ofertas distintas, con conceptos distintos y muy seguramente con alternativas completamente distintas porque en el mundo pasa así. Licitación que además tiene que defenderla el club, en mi caso particular voy a estar personalmente dedicado a este tema porque creo que es muy importante porque le va a la vida no sólo a Nacional sino al fútbol uruguayo en los próximo 10 a 15 años y recuperando en el caso de Nacional todo lo que significa la marca Nacional, por llamarlo de alguna manera, que hoy está en manos de la empresa que tiene los derechos de televisión, y eso el club lo tiene que recuperar.

¿Cuál es el equipo político, el de dirigentes para el Comité Ejecutivo, Mesa Ejecutiva y delegación?

Planteamos un equipo en la AUF de primer nivel, que son cinco abogados de primerísimo nivel. Alejandro Balbi al Ejecutivo, Pablo Durán a la Mesa Ejecutiva, Enrique Campos, actual delegado, presidiendo la delegación, Ramiro Olmos, actual delegado en la delegación y Juan Pablo Decia se incorporaría a la delegación. Juan Pablo es alguien que tiene mucho conocimiento en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Creo que este es un tema diferencial de nuestra propuesta. Me parece que conformamos el equipo con una fortaleza que la verdad creo que es única en la propuesta al socio.

“El mundo político del fútbol es muy cambiante, es un mundo que hay que conocerlo muy bien y acá traigo un tema a la mesa que para mí es importante para el socio de Nacional. Los clubes en el fútbol, Nacional, sobre todo Peñarol, las mismas asociaciones, son extremadamente presidencialistas, y la verdad es que el socio tiene que entender que está votando a Decurnex, a Vairo o a Gomesoro, porque esas son las tres cabezas que hay y allí tiene que haber experiencia, cicatrices de batallas anteriores y una clara identificación con el club. Tengo una pregunta para ustedes (le dice a los periodistas), ¿alguien conoce al vicepresidente de Real Madrid? Nadie. A Florentino Pérez lo conoce en mundo entero. ¿Alguien conoce al vicepresidente de Barcelona? Nadie. Entonces, la verdad es esa. A mí me tocó ser presidente de Nacional. El 90% de las decisiones las toma el presidente y las toma normalmente solo, porque esa es la realidad, porque es el único que le dedica las 24 horas del día. Escucho a una lista que dice que hay un poco de desidia porque demoramos en presentarnos. ¿Sabés qué? No hubo ninguna desidia porque el club estaba quebrado y hoy tenemos un club funcionando con un estadio de primer nivel, una ciudad deportiva de primer nivel europeo, un club social de 4.000 personas, referentes que volvieron, es el club más ganador del fútbol uruguayo. Es un club que está en otro estado a cuando yo lo agarré en el 2019”. “El mundo político del fútbol es muy cambiante, es un mundo que hay que conocerlo muy bien y acá traigo un tema a la mesa que para mí es importante para el socio de Nacional. Los clubes en el fútbol, Nacional, sobre todo Peñarol, las mismas asociaciones, son extremadamente presidencialistas, y la verdad es que el socio tiene que entender que está votando a Decurnex, a Vairo o a Gomesoro, porque esas son las tres cabezas que hay y allí tiene que haber experiencia, cicatrices de batallas anteriores y una clara identificación con el club. Tengo una pregunta para ustedes (le dice a los periodistas), ¿alguien conoce al vicepresidente de Real Madrid? Nadie. A Florentino Pérez lo conoce en mundo entero. ¿Alguien conoce al vicepresidente de Barcelona? Nadie. Entonces, la verdad es esa. A mí me tocó ser presidente de Nacional. El 90% de las decisiones las toma el presidente y las toma normalmente solo, porque esa es la realidad, porque es el único que le dedica las 24 horas del día. Escucho a una lista que dice que hay un poco de desidia porque demoramos en presentarnos. ¿Sabés qué? No hubo ninguna desidia porque el club estaba quebrado y hoy tenemos un club funcionando con un estadio de primer nivel, una ciudad deportiva de primer nivel europeo, un club social de 4.000 personas, referentes que volvieron, es el club más ganador del fútbol uruguayo. Es un club que está en otro estado a cuando yo lo agarré en el 2019”.

A nivel personal, ¿por qué va por este desafío de ser presidente de Nacional por tres años más?

Me mueve ganar algo grande con Nacional. Me sucedió que durante los tres años que estuve como presidente fue muy duro reestablecer al club al nivel que está hoy.

¿No lo disfrutaste?

Lo disfrutás porque es un orgullo ser presidente de Nacional, pero realmente fue un momento muy duro porque tuve que poner la cara con medio Uruguay, con los palquistas. Hoy es muy fácil decir, ‘no pasa nada’. En aquel momento, cuando me paré en marzo de 2019 con todos los palquistas para decirles que tenían que poner más dinero para hacer los palcos, créeme que no estuvo linda la reunión. Y cuando me paré con los jugadores para decirles, ‘se tienen que ir 15 porque Nacional no puede pagar’, tampoco fue muy lindo. O cuando me paré frente a los proveedores, a los que se les debía US$ 5 millones y convencerlos que vuelvan al Parque. Convencer a alguien que venga a poner plata para un club social, en el que Nacional puso cero pesos. Fueron años complicados, duros, que si bien gané dos de tres Campeonatos Uruguayos y llegué a cuartos de final de Copa Libertadores, lo disfruté pero fue como efímero, porque tenés tantos líos, que siempre estás enfrascado en un problema. Hoy la realidad es distinta, estás sobre una base mucho más sólida, y la verdad fue que cuando lo vi con Tatiana (Villaverde, su vicepresidenta), que ella es de una generación que no vio a Nacional campeón de América ni del Mundo, me entusiasme todavía más porque ella me dijo: ‘Mirá José, si esa es tu visión, yo te acompaño porque eso es lo que queremos los de mi generación, la mitad del padrón de Nacional es lo que quiere’, y entonces, de alguna manera, me dio esa energía como para decir, ‘ese es el momento, ¡vamos a hacerlo! Y acá estamos’.

¿Y qué es un sueño grande?

La Copa Libertadores.

¿Creés que Nacional tiene chance de ganar la Libertadores?

No tengo dudas. Sobre la base de lo que te dije, de la identificación de estos referentes, del plantel formado en Nacional que se está armando y que hoy es una realidad, y de la incorporación de 3 o 4 fichas de nivel internacional, considero que Nacional tiene la chance de pelear. Y no le voy a prometer al socio vamos a salir campeones, porque eso sería una locura, esto es fútbol, pero yo creo que podemos dar un paso más de todo lo que se dio.

20241125 Entrevista a José Decurnex. Foto: Inés Guimaraens

¿Cómo imaginás el vínculo con el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio?

A mí me tocó el último año con Ruglio como presidente de Peñarol. Lo imagino bien, con estilos distintos, porque cada uno tiene su estilo. Lo que sí vi es que a mí no me llama. Claramente se ve que no le sirve que sea el próximo presidente nacional, eso está claro, porque llamó a Flavio (Perchman), pero a mí no me llama.

Pero, Nacional tomó distancia de Peñarol y de Ruglio en los últimos tiempos.

Los vínculos institucionales van a existir siempre entre los dos clubes porque somos los dos más grandes de Uruguay, y obviamente el fútbol uruguayo está alrededor de estos dos clubes. Creo que el distanciamiento es, por lo que hablábamos antes, por la grieta que se produjo de la Unión de Clubes contra el resto. Entonces ahí sí hay un distanciamiento porque filosóficamente estamos en veredas encontradas. Y creo que Nacional tiene una posición muy firme al respecto, que no la va a cambiar, y en el caso de ellos, entiendo que también, y considero que eso ha sido la gota que de alguna forma derramó el vaso para que hubiera esa separación. Creo que, como te digo, son estilos completamente distintos y me parece que vamos a tener que seguir conviviendo y seguramente va a haber muchas reuniones en los próximos meses a raíz de todo lo que va a pasar en la Asociación. Eso es inevitable, hay que hacerlo, y cada uno defenderá como le parezca mejor la posición de su club.

“El otro gran tema en esta elección es hasta cuándo vos estás dispuesto a dedicarle tiempo a Nacional para ser presidente. Alguno de los otros candidatos al Gran Parque Central en los últimos seis años fue seis veces, entonces, Nacional no es una prioridad si vos no vas al estadio todos los fines de semana, si no estás metido en la vida del club. Y esas cosas a la larga se pagan. Eso ya se probó entre 2015 y 2018, y no funcionó. Entonces hay que tener mucho cuidado y le digo al socio que piense muy bien en su decisión porque conocer el mundo Nacional, conocer el mundo fútbol es absolutamente clave, sobre todo para lo que se viene en los siguientes meses”. “El otro gran tema en esta elección es hasta cuándo vos estás dispuesto a dedicarle tiempo a Nacional para ser presidente. Alguno de los otros candidatos al Gran Parque Central en los últimos seis años fue seis veces, entonces, Nacional no es una prioridad si vos no vas al estadio todos los fines de semana, si no estás metido en la vida del club. Y esas cosas a la larga se pagan. Eso ya se probó entre 2015 y 2018, y no funcionó. Entonces hay que tener mucho cuidado y le digo al socio que piense muy bien en su decisión porque conocer el mundo Nacional, conocer el mundo fútbol es absolutamente clave, sobre todo para lo que se viene en los siguientes meses”.

¿Qué camino plantea recorrer en cuanto a obras?

Hay un plan maestro de Los Céspedes, hay un plan maestro del Parque. Cada uno trae un Parque, uno con estacionamiento subterráneo… pero hay un plan maestro del Parque que se le presentó a la FIFA por el tema del Mundial 2030 y por el que vinieron tres personas de FIFA. Ese plan maestro implica una inversión de casi US$ 20 millones que básicamente para terminar el codo actual entre la Atilio y la Abdón, hacer otro codo entre la Abdón y la Delgado, y techar el Parque a lo largo, arriba de los palcos. En un futuro eventualmente podrá hacerse un cerramiento, pero la verdad es que hay que ser muy cauto con eso. Porque si vos decís voy a bajar el pasivo 50%, ahí tenés US$ 18 millones, voy a hacer el Parque que son US$ 20 millones… ¡Nacional hoy tiene que tener mucha mesura!