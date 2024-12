Héctor Del Campo renunció al Comité Ejecutivo de la AUF: conocé las razones

“ Está muy dividida la AUF, hay muchos prejuicios que no son reales, y que se deberían erradicar para sacar al fútbol adelante ”, dijo en diálogo con Referí.

Los clubes que lo apoyaron y que tuvieron mayoría para nombrarlo en el seno del fútbol profesional de la AUF (Primera y Segunda divisiones) están enfrentados con el presidente Alonso.

El dirigente explicó a Referí que el disparador para esta decisión fue el último congreso de la AUF. “Ese día pasé una vergüenza como nunca en mi vida, cuando no se dejó entrar a la prensa y no respondieron las preguntas que hacían los clubes. En ese momento me desmarqué porque quiero una AUF de puertas abiertas y donde todos tengan derecho a ver todo y que los contratos sean públicos. Y si hay algo mal, hay que mejorarlo y cambiarlo”.

Después del último congreso, del 31 de octubre, Del Campo pidió licencia y comenzó a analizar la decisión que confirmó este viernes.

whatsapp-image-2023-12-16-at-21-36-59-jpeg..webp Héctor Del Campo y José Luis Palma Leonardo Carreño

Explicó a Referí que “hace 15 días” tuvo una reunión con el presidente Alonso y le planteó que en esas condiciones no seguiría.

La semana pasada les presentó la carta de renuncia a los clubes que lo votaron como representante. En ese momento, “los clubes entendieron y me liberaron", dijo. Finalmente, este viernes de tarde presentó la carta en la sede de la calle Guayabos.

“Me voy con la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible por tratar de unir a la AUF y mejorar el fútbol uruguayo. Lamentablemente no pude. No pude convencer a mis compañeros del ejecutivo de seguir determinados caminos”, concluyó.

El comité ejecutivo quedó integrado ahora por seis miembros: Alonso, Aldo Gioia (Nacional, elegido por el presidente), Andrea Lanfranco (cuota femenina, elegido por el presidente), Matías Pérez (grupos de interés), Eduardo Mosegui (fútbol amateur) y Carlos Manta (representante de la Sociedades Anónimas Deportivas elegido por el presidente).

El fútbol profesional deberá nombrar a su nuevo representante.