PEÑAROL

El único jugador de Peñarol "sobreviviente" de la última vez que el equipo jugó en el Estadio Luis Tróccoli ante Cerro

Se viene un partido trascendente para el equipo de Diego Aguirre en plena Villa por el Torneo Clausura

22 de octubre 2025 - 18:09hs
Festejo de Peñarol

Festejo de Peñarol 

Peñarol

Peñarol se apronta con todo su plantel para jugar un encuentro más que trascendente este sábado desde la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli ante Cerro por la fecha 13 del Torneo Clausura, el cual lidera, y en el que espera mantener la diferencia en la punta de la tabla.

A su vez, los dirigidos por Diego Aguirre, no quieren perder aún la Tabla Anual y para ello, deberán sumar de a tres.

Diego Aguirre no podrá contar con Nahuel Herrera, quien recibió su quinta tarjeta amarilla el pasado domingo contra Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo.

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

Brian Rodríguez volvió al gol para América 
MÉXICO

Pese a que sonó su regreso a Peñarol, Brian Rodríguez renovó contrato con América de México hasta 2029 y será uno de los de mayor sueldo del club

En tanto, sí podrá volver Leonardo Fernández, quien se perdió ese juego también por suspensión.

Jesús Trindade, el único "sobreviviente" de 2021

Peñarol ha ganado cinco de sus últimas 10 visitas a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.

Incluso, como informó Referí, logró ganar el Torneo Clausura en 2017.

De la última vez que los aurinegros jugaron en la cancha de Cerro -y que empataron 1-1 con un gol de Jonathan Urretaviscaya en enero de 2021, poco antes de que los de la Villa descendieran a la Segunda división profesional-, solo queda un "sobreviviente" en este plantel.

Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade
Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade

Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade

En ese encuentro, solamente tomó parte del mismo un futbolista del actual Peñarol, que fue Jesús Trindade.

Fue el día del debut de Mauricio Larriera como director técnico de los aurinegros, con los que sería campeón uruguayo a fines de ese año.

Trindade jugó como titular y los 90 minutos, y en este plantel de Diego Aguirre, a diferencia de aquella ocasión, jugó como volante central, su puesto habitual. Contra Wanderers en el partido pasado, el DT carbonero lo utilizó por primera vez como lateral derecho.

Temas:

Peñarol Diego Aguirre Cerro Estadio Luis Tróccoli Torneo Clausura Jesús Trindade

