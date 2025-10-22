El único jugador de Peñarol "sobreviviente" de la última vez que el equipo jugó en el Estadio Luis Tróccoli ante Cerro

Peñarol se apronta con todo su plantel para jugar un encuentro más que trascendente este sábado desde la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli ante Cerro por la fecha 13 del Torneo Clausura, el cual lidera, y en el que espera mantener la diferencia en la punta de la tabla.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

A su vez, los dirigidos por Diego Aguirre, no quieren perder aún la Tabla Anual y para ello, deberán sumar de a tres.

Como informó este martes Referí, hace cuatro años, desde 2021, que Peñarol no visita el Estadio Luis Tróccoli.

Diego Aguirre no podrá contar con Nahuel Herrera, quien recibió su quinta tarjeta amarilla el pasado domingo contra Wanderers en el Estadio Campeón del Siglo.

MÉXICO Pese a que sonó su regreso a Peñarol, Brian Rodríguez renovó contrato con América de México hasta 2029 y será uno de los de mayor sueldo del club

PEÑAROL La excelente noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol con el retorno de un futbolista muy esperado

En tanto, sí podrá volver Leonardo Fernández, quien se perdió ese juego también por suspensión.

Jesús Trindade, el único "sobreviviente" de 2021

Peñarol ha ganado cinco de sus últimas 10 visitas a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli.

Incluso, como informó Referí, logró ganar el Torneo Clausura en 2017.

De la última vez que los aurinegros jugaron en la cancha de Cerro -y que empataron 1-1 con un gol de Jonathan Urretaviscaya en enero de 2021, poco antes de que los de la Villa descendieran a la Segunda división profesional-, solo queda un "sobreviviente" en este plantel.

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay Biscayzacú Xavier Biscayzacú marcado por Jesús Trindade FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

En ese encuentro, solamente tomó parte del mismo un futbolista del actual Peñarol, que fue Jesús Trindade.

Fue el día del debut de Mauricio Larriera como director técnico de los aurinegros, con los que sería campeón uruguayo a fines de ese año.

Trindade jugó como titular y los 90 minutos, y en este plantel de Diego Aguirre, a diferencia de aquella ocasión, jugó como volante central, su puesto habitual. Contra Wanderers en el partido pasado, el DT carbonero lo utilizó por primera vez como lateral derecho.