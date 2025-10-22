Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BOCA JUNIORS

Diego Aguirre es uno de los nombres que interesa en Boca Juniors, que busca DT tras la muerte de Miguel Ángel Russo; mirá los detalles

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, estaría en carpeta de Juan Román Riquelme para ser entrenador de Boca Juniors en 2026

22 de octubre 2025 - 10:30hs
Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol

FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

La comisión directiva de Boca Juniors, encabezada por Juan Román Riquelme, tiene como principal tarea de cara al 2026 contratar a un entrenador ya que Claudio Úbeda, quién tomó las riendas del equipo tras la dolorosa muerte de Miguel Ángel Russo, no continuaría en el cargo y Diego Aguirre sería uno de los nombres en carpeta.

Luego del cimbronazo que significó el fallecimiento de Russo, Boca acordó que su cuerpo técnico, encabezado por Úbeda, se mantenga en el cargo hasta fin de año, pero no continuaría en el 2026.

Es por eso que, según informó El Espectador Deportes, el entrenador de Peñarol es uno de los nombres que maneja el xeneize.

Diego Aguirre, una de las opciones de Boca Juniors

De acuerdo con la información del periodista citado anteriormente, el club argentino ya le habría hecho una consulta informal a Juan Pedro Damiani por la situación de Aguirre en Peñarol. El entrenador uruguayo es del gusto de Riquelme ya que Boca se encuentra peleando por regresar a la Copa Libertadores y el DT es visto como "copero".

Thiago Cardozo
URUGUAYOS

"¿Campeón del mundo? Yo soy uruguayo, qué me importa": el picante comentario del ex Peñarol Thiago Cardozo tras un cruce con el argentino Leandro Paredes de Boca Juniors; mirá el video

hoy afuera de todo: el complicado momento que atraviesa boca juniors de cara a la clasificacion a copas
BOCA JUNIORS

Hoy afuera de todo: el complicado momento que atraviesa Boca Juniors de cara a la clasificación a copas

20251019 Diego Aguirre Peñarol Wanderers Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández FocoUy (5)
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Aguirre tiene contrato con Peñarol hasta diciembre de 2026 y en su vínculo no se encuentra una cláusula de recisión para marcharse. Por otro lado, DSports informa que desde el club descartaron cualquier posibilidad que Diego se vaya de la institución, por más seductora que parezca la oferta.

Desde Argentina también informan que, además de Aguirre, los nombres en carpeta que maneja Riquelme es Renato Gaúcho, actualmente sin equipo y con reciente paso en Fluminense con quien alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes, y el posible regreso de Jorge Almirón, con quién Boca disputó la final de la Libertadores en 2023.

Temas:

Diego Aguirre Boca Juniors Juan Román Riquelme Miguel Ángel Russo Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

Así quedará el Estadio Centenario para el Mundial 2030
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Inversiones millonarias en infraestructura: los planes para modernizar el Estadio Centenario, Parque Central y Belvedere

Las fotos que se viralizaron de Abaldo y El Menor Agustín
URUGUAYOS

Las disculpas de Matías Abaldo tras las fotos que se viralizaron con un cantante, alcohol, marihuana y billetes de dólares

Peñarol
COPA LIBERTADORES

La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

La cena de Nacional con legisladores hinchas del club
NACIONAL

La "velada especial" de "camaradería" que realizó Nacional con legisladores hinchas y socios del club; mirá las fotos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos