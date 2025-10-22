Diego Aguirre es uno de los nombres que interesa en Boca Juniors, que busca DT tras la muerte de Miguel Ángel Russo; mirá los detalles

La comisión directiva de Boca Juniors , encabezada por Juan Román Riquelme , tiene como principal tarea de cara al 2026 contratar a un entrenador ya que Claudio Úbeda , quién tomó las riendas del equipo tras la dolorosa muerte de Miguel Ángel Russo , no continuaría en el cargo y Diego Aguirre sería uno de los nombres en carpeta.

Luego del cimbronazo que significó el fallecimiento de Russo, Boca acordó que su cuerpo técnico, encabezado por Úbeda, se mantenga en el cargo hasta fin de año, pero no continuaría en el 2026.

Es por eso que, según informó El Espectador Deportes, el entrenador de Peñarol es uno de los nombres que maneja el xeneize.

De acuerdo con la información del periodista citado anteriormente, el club argentino ya le habría hecho una consulta informal a Juan Pedro Damiani por la situación de Aguirre en Peñarol . El entrenador uruguayo es del gusto de Riquelme ya que Boca se encuentra peleando por regresar a la Copa Libertadores y el DT es visto como "copero".

Diego Aguirre

Aguirre tiene contrato con Peñarol hasta diciembre de 2026 y en su vínculo no se encuentra una cláusula de recisión para marcharse. Por otro lado, DSports informa que desde el club descartaron cualquier posibilidad que Diego se vaya de la institución, por más seductora que parezca la oferta.

Desde Argentina también informan que, además de Aguirre, los nombres en carpeta que maneja Riquelme es Renato Gaúcho, actualmente sin equipo y con reciente paso en Fluminense con quien alcanzó las semifinales del Mundial de Clubes, y el posible regreso de Jorge Almirón, con quién Boca disputó la final de la Libertadores en 2023.