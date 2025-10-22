Hoy afuera de todo: el complicado momento que atraviesa Boca Juniors de cara a la clasificación a copas

Boca Juniors atraviesa un complicado presente futbolístico al mando de Claudio Úbeda , quién se hizo cargo del equipo luego de la dolorosa muerte de Miguel Ángel Russo , y en este momento el xeneize está quedando eliminado de toda competencia.

Boca afronta el partido ante Barracas Central como una final , encuentro en donde apunta a regresar Edinson Cavani tras su lesión en el psoas. Puertas adentro son conscientes de que el tramo final del año es crucial, especialmente para lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2026 , tras dos ediciones consecutivas sin jugar la fase de grupos .

La obligación de Boca paso a ser ganar o ganar ante Barracas para volver a tener aspiraciones de cara a lo que resta de este año, y el 2026 con la pelea para el ingreso a la Copa Libertadores.

El equipo de La Ribera tuvo chances claras de acomodarse en el Torneo Clausura: no pudo con Defensa y Justicia en Varela ni con Belgrano en La Bombonera , justo en el homenaje a Miguel Ángel Russo, ni tampoco ante Central Córdoba de local, partido que terminó igualado a dos goles.

El reciente tropiezo ante Belgrano no solo lo complicó en su tabla, sino que además le impidió trasladar la crisis al clásico rival, ya que una victoria lo habría dejado por encima de River en la tabla anual. Todo terminó al revés.

En este momento, Boca se ubica en la décima posición de la zona A del Torneo Clausura con 17 puntos, a tan solo una unidad del último equipo que clasifica y con un partido menos, que es el mencionado ante Barracas Central.

Boca, por ahora, eliminado de la Copa Libertadores por tercera vez

En cuanto en la tabla anual, el xeneize suma 50 puntos y ocupa el quinto lugar en esa clasificación, fuera de los puestos de Libertadores y dentro de los de Sudamericana. Rosario Central lidera con 59, seguido por River (52), Argentinos y Riestra (51). Con tres fechas por delante para la mayoría, el cuadro de Úbeda debe aprovechar el partido pendiente para recuperar terreno.

Cabe mencionar que los dos primeros equipos de la tabla anual clasifican de manera directa y el tercero juega el repechaje para la Copa Libertadores. Del cuarto al séptimo, ingresan en la Copa Sudamericana, aunque resta saber si algún equipo libera cupo en caso de ser campeón del Torneo Clausura o de la Copa Argentina.