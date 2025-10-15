Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Sergio "Chiquito" Romero, quien sonó para Peñarol, rescindió su contrato con Boca Juniors y ya tiene nuevo equipo

Sergio Romero, quien estuvo en el radar de Peñarol hace unos meses atrás, rescindió su contrato con Boca Juniors y se marcha del club

15 de octubre 2025 - 9:02hs
Sergio Romero

Sergio Romero

El veterano portero argentino Sergio Romero, conocido como "Chiquito" que estuvo hace unos meses atrás en la órbita de Peñarol, rescindió este martes su contrato con Boca Juniors, al que no defendía desde noviembre de 2024, para unirse, según él, a Argentinos Juniors.

"Le agradecemos por su etapa en el Club y le deseamos muchos éxitos en sus futuros desafíos", escribió el Xeneize en su cuenta en la red social X.

Romero, de 38 años, aseguró que parte del cuadro azul y oro con "los mejores recuerdos", a pesar de que durante los últimos meses ni siquiera formaba parte de las convocatorias del equipo profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1978216716531384751&partner=&hide_thread=false

"Yo me voy contento. Cuando mucha gente decía que Romero estaba acabado, les he demostrado que no estaba acabado y ahora lo voy a volver a hacer en Argentinos Juniors. Van a ver que sigo activo", aseguró el portero a periodistas.

Leonardo Fernández 
COPA AUF URUGUAY

Defensor Sporting vs Peñarol: a qué hora juegan hoy y por dónde verlo en la Copa AUF Uruguay

Luciano Parodi y Santiago Véscovi 
CRACK

Santiago Véscovi: universitario en Estados Unidos, una liga de verano NBA, una temporada en España y el retorno a Uruguay con 24 años seducido por Peñarol

El arquero de la selección de Argentina en los mundiales de 2010 y 2014 fue contratado por Boca en agosto de 2022 tras una larga estancia en el fútbol europeo, donde actuó en equipos como Manchester United, Sampdoria y Mónaco.

Chiquito, un apodo irónico debido a sus 1,92 metros de estatura, formó parte del plantel xeneize que ganó la Supercopa de Argentina en 2022.

Pero su mejor actuación con el escudo de Boca, al que defendió en 88 ocasiones, fue durante la campaña hacia la final de la Copa Libertadores de 2023, que el club argentino perdió con el Fluminense de Brasil (2-1) en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

Sergio Romero
Sergio Romero se va de Boca Juniors

Sergio Romero se va de Boca Juniors

El internacional albiceleste, subcampeón mundial en Brasil 2014, atajó seis penales en las tandas desde los once pasos ante Nacional de Uruguay (octavos), Racing de Argentina (cuartos) y Palmeiras de Brasil (semifinales).

Pero después perdió terreno, en medio de lesiones y situaciones extrafutbolísticas, y actuó por última vez en noviembre de 2024.

A falta de confirmación oficial, Romero presumiblemente pasará a Argentinos Juniors, el club que formó a Diego Armando Maradona y que pelea por clasificar a la fase final del Torneo Clausura.

Temas:

Peñarol Boca Juniors Sergio Romero Argentinos Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos
RUGBY

Grupo de 96 familias reclamó al colegio Woodlands que deje de prohibir a sus alumnos competir por otros equipos

Campeón del Siglo
PEÑAROL

Fertilización con drones, fotosíntesis con luces led y pasto a 18 milímetros para enfrentar a Wanderers: así Peñarol mejoró el césped del Campeón del Siglo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos