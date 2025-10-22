Así está la cancha del Tróccoli para el partido con Peñarol: césped verde con zonas amarillas y el "desgaste" que acusa Cerro

Cerro y Peñarol se enfrentarán este sábado a las 16:00 en el Estadio Luis Tróccoli, luego de la polémica por el posible cambio de localía al Estadio Centenario y de la decisión del Ministerio del Interior de que el partido se juegue sin el público carbonero.
Este miércoles Referí visitó el estadio de Cerro para conocer el estado del campo de juego, donde estaba entrenando su plantel principal. Según se pudo ver desde una de las tribunas, el césped se veía casi todo verde, con algunos espacios amarillos en el medio y en las áreas.
2021022- Estadio Luis Tróccoli- Cerro- Foto Leonardo Carreño-FocoUy (17)
Así se ve el Estadio Luis Tróccoli este miércoles
Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy
Juan Iraola, gerente deportivo del club, explicó que estas zonas amarillas muestran el "desgaste" de un campo que no tuvo casi ningún descanso desde el comienzo de 2025, ya que el villero además de jugar también entrena en el Tróccoli.
A nivel de campo no se notaron pozos o superficies con arena o tierra. La pelota circulaba a ras del suelo con pocas irregularidades.
Iraola afirmó que él mismo se encargo de colocar algunas lonas de pasto en zonas del campo que estaban más complicadas, y mostró varias bolsas de arena que estaban detrás de los arcos para las tareas de mantenimiento.
2021022- Estadio Luis Tróccoli- Cerro- Foto Leonardo Carreño-FocoUy (1)
El Estadio Tróccoli a nivel de campo
Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy
El gerente, principal encargado del área deportiva del club, destacó que el campo de juego del villero "mejoró" en los últimos meses, y aseguró que estaría "mucho mejor" si el plantel principal no entrenara allí.
Otro funcionario del club afirmó que este miércoles se dejará de regar la cancha, ya que se esperan lluvias desde el viernes y el ingeniero de la institución les advirtió que bajo tierra el terreno ya estaba lo suficientemente mojado para el fin de semana.
2021022- Estadio Luis Tróccoli- Cerro- Foto Leonardo Carreño-FocoUy (2)
Los goleros de Cerro entrenan de cara al partido con Peñarol
Foto: Leonardo Carreño/ FocoUy