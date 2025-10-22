"La incidencia delictiva en la zona" del Tróccoli "es bastante compleja": Ministerio del Interior explicó por qué sugirió que no haya hinchas de Peñarol en el partido ante Cerro

El Ministerio del Interior explicó este miércoles los motivos por los que recomendó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) que el partido Cerro vs Peñarol de este sábado a la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli se juegue sin hinchas visitantes aurinegros.

“ La incidencia delictiva en la zona del escenario deportivo es bastante compleja , en cuanto a los delitos violentos, han habido muchísimos delitos violentos”, dijo el jefe del Estado Mayor General de la Dirección de la Policía Nacional, comisario mayor Kerman Da Rosa, en conferencia de prensa.

El jerarca señaló que tras conocer que el partido se iba a jugar en el Tróccoli, solicitaron a la AUF hacer una inspección en el escenario deportivo, cuyo último partido Cerro vs Peñarol con público había sido en 2019.

Además de la “incidencia delictiva” que mencionó, Da Rosa agregó entre los motivos que llevaron a pedir la recorrida “las diferentes instancias de enfrentamientos e incidentes cada vez que se han jugado con público los partidos entre Cerro y Peñarol” .

“Fueron cosas que nos llevaron a hacer la visita, recorrer el entorno, ver cómo estaban los alrededores”, comentó.

También señaló que para que haya hinchas visitantes “se debería hacer algo como se hizo cuando fue Cerro a jugar con Peñarol, con un punto de concentración de público de Peñarol, el registro y el traslado de ómnibus”. “Y pensando en eso, vimos que en el entorno del estadio no hay un lugar acorde que sea seguro para que podamos llevar una cantidad importante de ómnibus con parciales hacia el lugar”, indicó.

“Esas fueron las cosas que nos llevaron a hacer esa visita”, explicó.

“La pelota no puede rodar a cualquier precio”

Da Rosa señaló que “la pelota no puede rodar a cualquier precio”. “El trabajo nuestro es brindar la seguridad a la ciudadanía y en este caso prima minimizar riesgos y brindarle la seguridad a las personas. El entono no presenta las características de seguridad acordes para brindarle la seguridad al público que vaya, por hechos que mencioné anteriormente, entonces nos pareció oportuno sugerir que el partido se jugara sin parcialidad visitante”.

Consultado por una posible emboscada de hinchas de Cerro a Peñarol por los hechos violentos ocurridos en el Campeón del Siglo en el Torneo Apertura, dijo que “si bien existen algunas informaciones” al respecto al trabajar “muy bien” con la Seguridad de AUF, al momento no se tuvo “presente la información de una supuesta emboscada”.

El comisario mayor no confirmó que, dada la actual situación, no se vuelvan a jugar partidos con hinchas visitantes de Peñarol y Nacional en el Tróccoli y dijo que para cada encuentro en escenarios con “riesgo” se realizará un análisis.

0000075153.webp Policías en el Tróccoli

También explicó que el Ministerio del Interior hizo la “recomendación o sugerencia” para que el partido de este sábado se jugara sin parcialidad visitante "para minimizar riesgos" y que la decisión es luego de parte del “organizador”.

“No fuimos con nada previsto”, aclaró también Da Rosa sobre la inspección que hicieron en el Tróccoli. “Eso se decidió una vez que se hizo la inspección con los elementos arriba de la mesa y lo que estimamos como lo más conveniente”, dijo, sobre la recomendación que le hicieron a Cerro y la AUF.

Sobre partidos en otros barrios que pueden estar convulsionados por inseguridad y el precedente que puede dejar esta decisión de Cerro vs Peñarol, el jerarca reiteró que cada partido se evalúa como caso "particular" y que también se deben analizar los “contextos”, como “la altura del campeonato que va, los puntajes que se disputan, la situación delictiva del momento”.

“Por eso es difícil hablar con subjetividades a futuro, porque capaz que sería bastante poco profesional hacer una futurología que para el año que viene o para dos o tres meses no se puede jugar un partido. Hay que verlo caso a caso y haciendo una evaluación”, comentó.

Da Rosa señaló que el operativo policial para el sábado no va a tener la magnitud que iba a tener en caso de que fueran los hinchas de Peñarol. "Va a variar, va a ser menos que si fuera con las dos hinchadas, pero va a llevar un número importante de personal policial".

Además, dijo que si algún hincha de Peñarol se acerca al Tróccoli, algo que intentarán "evitar que pase", será "invitado a retirarse de la zona porque el partido es sin parcialidad visitante".