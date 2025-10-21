Los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió que Cerro vs Peñarol en el Tróccoli se jugará sin hinchas aurinegros

El Ministerio del Interior decidió en la tarde de este martes que el partido entre Cerro vs Peñarol que se disputará este sábado desde la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli, por la fecha 13 del Torneo Clausura, se dispute sin hinchas aurinegros, como se venía manejando horas antes.

Más allá de ello, y como informó Referí, había una posibilidad para que hubiese seguidores carboneros.

Para que el Ministerio aceptara, Cerro debía bajar el aforo que había pensado para los hinchas de Peñarol de 7.000 a 1.500 entradas, lo que finalmente no sucedió.

El Ministerio del Interior finalmente optó por el hecho de que no haya hinchas de Peñarol en el encuentro contra Cerro por el Torneo Clausura en el Estadio Luis Tróccoli.

Como informó Referí, este martes en la tardecita, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la cartera, dirigentes de los ambos clubes y la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El propio Ministerio del Interior había solicitado que, como se trata de un partido de riesgo, el mismo se jugara sin público visitante.

A su vez, en la nota que le entregó a la AUF, considera que la zona de la cancha de Cerro "presenta un permanente índice delictivo violento, como homicidios, lesiones graves, copamientos, extorsiones, rapiñas, hurtos y disparos de arma de fuego".

Finalmente, la AUF acató esa recomendación y no habrá hinchas manyas en el Estadio Luis Tróccoli.