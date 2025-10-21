Dólar
El Observador / Fútbol / CLAUSURA

Los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió que Cerro vs Peñarol en el Tróccoli se jugará sin hinchas aurinegros

Por más que hubo reuniones para tratar de revertir la situación, finalmente no hubo variantes

21 de octubre 2025 - 19:44hs
El Tróccoli, estadio de Cerro
El Tróccoli, estadio de Cerro Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior decidió en la tarde de este martes que el partido entre Cerro vs Peñarol que se disputará este sábado desde la hora 16 en el Estadio Luis Tróccoli, por la fecha 13 del Torneo Clausura, se dispute sin hinchas aurinegros, como se venía manejando horas antes.

Para que el Ministerio aceptara, Cerro debía bajar el aforo que había pensado para los hinchas de Peñarol de 7.000 a 1.500 entradas, lo que finalmente no sucedió.

La decisión del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior finalmente optó por el hecho de que no haya hinchas de Peñarol en el encuentro contra Cerro por el Torneo Clausura en el Estadio Luis Tróccoli.

Peñarol
COPA LIBERTADORES

La Conmebol felicitó a Peñarol por haber clasificado a la Copa Libertadores de América 2026

Hinchas de Peñarol
CLAUSURA

El Ministerio del Interior maneja una única chance para que haya hinchas de Peñarol el sábado ante Cerro en el Estadio Tróccoli por el Torneo Clausura

Como informó Referí, este martes en la tardecita, se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la cartera, dirigentes de los ambos clubes y la seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El propio Ministerio del Interior había solicitado que, como se trata de un partido de riesgo, el mismo se jugara sin público visitante.

A su vez, en la nota que le entregó a la AUF, considera que la zona de la cancha de Cerro "presenta un permanente índice delictivo violento, como homicidios, lesiones graves, copamientos, extorsiones, rapiñas, hurtos y disparos de arma de fuego".

Finalmente, la AUF acató esa recomendación y no habrá hinchas manyas en el Estadio Luis Tróccoli.

Ministerio del Interior Peñarol Cerro Estadio Luis Tróccoli Torneo Clausura

