Peñarol abre Las Acacias a la comunidad y profundiza sus acciones sociales con fines solidarios

Peñarol es más que fútbol. Más que once tipos corriendo atrás de la pelota. Más que ganar o perder. Como Club Atlético, hay un montón de disciplinas deportivas que forman parte de su vida institucional. Y ni siquiera ahí se termina Peñarol. Como asociación civil sin fines de lucro, el aurinegro tiene un rol activo en la sociedad y también busca realizar acciones con fines solidarios, de inclusión e integración social.

Por eso, este invierno el aurinegro le abrió el Palacio Peñarol a personas en situación de calle para que fuera usado como refugio.

Por eso en 2021, el presidente Ignacio Ruglio creó la Comisión de Asuntos Sociales de Peñarol que el martes 14 de octubre, fue votada por unanimidad por el consejo directivo para que pase a ser oficialmente parte de la estructura del club. Esa decisión deberá ahora contar con el visto bueno de la Asamblea Representativa.

Por eso, esa Comisión que actualmente preside María Chapital, recolecta útiles escolares para donar en escuelas, organiza ferias para emprendedores, realiza visitas guiadas al Estadio Campeón del Siglo, dona remeras a centros del INAU, visitan centros carcelarios y participan activamente del plan de forestación de la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves.

CLAUSURA Los motivos por los que el Ministerio del Interior decidió que Cerro vs Peñarol en el Tróccoli se jugará sin hinchas aurinegros

PEÑAROL Así le fue a Peñarol las últimas 10 veces que visitó el Estadio Tróccoli ante Cerro; en una fue campeón del Torneo Clausura y no juega allí desde 2021

En los últimos meses, la Comisión puso en marcha una acción con un valor muy especial. La misma se llama Las Acacias en Comunidad y tuvo como finalidad abrir las puertas del Estadio José Pedro Damiani al barrio donde está enclavado.

Gonzalo Larrosa, quien fuera años atrás presidente de la Comisión, volvió a integrar la misma este año con este proyecto específico, acompañado por Ivana Fernández, delegada del fútbol femenino, Germán Roucco, presidente de Las Acacias, y Soledad De la Vega.

Ivana Fernández, Gonzalo Larrosa, Soledad De la Vega, Germán Roucco, Las Acacias en Comunidad Ivana Fernández, Gonzalo Larrosa, Soledad De la Vega, Germán Roucco

El proyecto surgió cuando el año pasado, Peñarol realizó un convenio con la Universidad CLAEH en la que fueron becados varios dirigentes jóvenes para hacer una tecnicatura en gestión deportiva con énfasis en fútbol.

Por iniciativa de Peñarol se logró que la Universidad también le abriera las puertas a jóvenes dirigentes de varios equipos del profesionalismo del fútbol uruguayo y fue así que River Plate, Liverpool, Danubio, Defensor Sporting, Fénix, Racing, Boston River, Cerro y Miramar Misiones.

"Lo que dijo Peñarol fue que nada le sirve tomar en exclusiva esa capacitación cuando todo el fútbol uruguayo se podía ver beneficiado. Y así fueron becados 15 dirigentes jóvenes", contó Larrosa a Referí.

"En esa tecnicatura que tuvo diferentes materias había que hacer proyecto final realizable a corto plazo y que estuviera vinculado con algún aspecto a Peñarol. Y fue así que surgió Las Acacias en Comunidad", agregó el dirigente que actualmente es el coordinador del fútbol infantil de Peñarol.

"Con Ivanna y Germán, con los que trabajamos en la vida diaria de Las Acacias, encontramos un punto común para trabajar que era la necesidad de volver a involucrar al barrio en Las Acacias. Históricamente, el predio tenía un tejido perimetral, pero desde que se edificaron muros eso se convirtió en un búnker y perdió contacto con la comunidad", explicó Larrosa.

Peñarol adquirió el predio en 1913 y el 19 de abril de 1916 lo inauguró en un clásico ante Nacional donde se puso en juego la Copa Transatlántica. Los aurinegros ganaron 3-1 con dos goles de José Piendibene y uno de Antonio Bartolazzo.

En 1997, tras obras de modernización, el estadio pasó a llamarse José Pedro Damiani, entonces presidente del club. El 26 de julio de ese año, Peñarol fijó ese escenario para jugar la primera fecha del Torneo Clausura contra Rampla Juniors. El encuentro duró 55 minutos hasta que Jorge Nieves lo suspendió por falta de garantías, ante los desmanes cometidos por hinchas aurinegros.

Actualmente, Las Acacias es utilizado por todas las divisiones del fútbol femenino, la captación y también cuenta con una cancha de baby fútbol donde juegan todas las categorías de fútbol infantil que desde 2024 están integradas oficialmente a las formativas del club.

"El primer paso fue hacer entrevistas con los vecinos para saber qué concepto tenían sobre el espacio, si lo conocían, si tuvieron ahí acceso a actividades, si sabían cómo era 100 años atrás cuando fue inaugurado. Nos encontramos con lo que sospechábamos, que sentían que era un estadio de puertas cerradas exclusivo para Peñarol", dijo Larrosa.

"Luego fuimos a buscar a actores sociales enclavados en el barrio. Arrancamos por el jardín de infantes Néstor Gonçalves que está en el mismo predio de Las Acacias. Luego fuimos a la Escuela Possolo que está a pocas cuadras. Después al Cedel (Centro de Desarrollo Económico Local) de Casavalle que fomentan la creación de empresas para pequeños emprendedores y les dan herramientas para formalizar sus empresas. Visitamos el centro Sacude de la cuenca Casavalle que es un club social para gimnasia y que también tiene actividades de talleres de murga, de cocina, teatro, escuelita de fútbol y algunas otras actividades deportivas", agregó.

Con toda la información recabada se generaron acciones a corto y fue así que abril se organizó una feria para pequeños emprendedores, dentro del estadio de Las Acacias. "Es algo donde teníamos la experiencia de haberlo hecho en las afueras del Campeón del Siglo en más de una oportunidad y ahí los comerciantes vinculados al Cedel de la zona montaron puestos para vender sus productos".

"Llevamos la Copa de campeón uruguayo y la Copa Libertadores para que los hinchas se sacaran fotos abriendo el espacio a la gente. Pusimos juegos inflables para niños y un escenario con bandas en vivo. Esa fue la apertura del proyecto", contó Larrosa.

La feria fue coorganizado con Cedel y contó con el apoyo del Municipio D.

"También cerramos un acuerdo con el programa Pelota al Medio a la Esperanza de la Escuela Possolo en el marco de un acuerdo con ANEP por el que dos veces por semana los niños van a jugar a Las Acacias".

Las Acacias, actividades con niños Pelota Al Medio a la Esperanza Las Acacias

Las acciones en las que ya trabaja Peñarol para implementar en Las Acacias

"En paralelo a esa primera acción fuimos generando la idea de hacer talleres para la especialización de las gurisas que juegan el fútbol femenino y para los de captación de AUFI porque muchas jugadoras y jugadores no van a llegar al profesionalismo y desde el club se les pretende dar herramientas a futuro para el caso de que no lleguen a Primera. Para eso vamos a buscar hacer convenios con UTU".

"A la escuelita de fútbol de Sacude le vamos a dar espacio para jugar amistosos con equipos de AUFI femenino o con la escuelita".

"A la Escuela Possolo y al jardín de infantes se les concedió un espacio para que los niños puedan hacer actividad física en Las Acacias. Para eso vamos a poner un portón a esos efectos. Hay muchas horas disponibles en el predio, sobre todo en la mañana para usar espacios alternativos".

"El jardín de infantes no tiene biblioteca y vamos a buscar generar donaciones de escritorios y libros con editoriales, con la posibilidad de llevar a alguna escritora para que cuente sus experiencias".

"La escuela sufre problemas edilicios porque está muy deteriorada y no tiene prácticamente patio ya que están muy limitados en cuanto a sus metros cuadrados disponibles, eso los imposibilita de tener horario completo lo cual está haciendo disminuir su matriculación todos los años. En ese caso estamos valorando alguna alternativa para poder ayudarlos".

"Es un proyecto a mediano y largo plazo con acciones concretas a corto plazo diseñado con la finalidad de arrimar a la gente y que Las Acacias sea algo más cercano", explicó Larrosa.

La nueva barbacoa de Las Acacias impulsada por Daniel Ramírez

WhatsApp Image 2025-10-20 at 19.20.08 La barbacoa de Las Acacias a nuevo

Además de ese plan que se puso en marcha en Las Acacias, los responsables de Peñarol AUFI (fútbol infantil) se encargaron de remodelar la barbacoa que llevaba décadas sin mantenimiento y solo estaba siendo usada como depósito.

“Necesitábamos tener un espacio digno porque en AUFI tenemos psicóloga deportiva y damos talleres, pero la única pieza disponible que teníamos era muy chica y la barbacoa es un espacio de 12 por seis metros. Se lo planteamos a Nacho (Ruglio) y nos dio el OK”, contó a Referí Daniel Ramírez, vicepresidente del fútbol infantil de Peñarol.

Para costear los arreglos primero se hizo una rifa. Luego se recibieron donaciones de personas allegadas al club, como un directivo de AUFI que aportó ventanas o el padre de un niño del club que puso a disposición de obra algunos materiales. Finalmente dos albañiles, hinchas de club, prestaron sus servicios cobrando muy barato.

“Se colocaron placas de yeso se tiró abajo una pared para colocar ventanas, se niveló el piso que tenía un desnivel de 17 centímetros, colocamos un techo de PVC porque el techo que tenía era de chapa, se colocó una barra, se cambió toda la parte eléctrica, se cambiaron los azulejos de la cocina, se colocó un simil mármol, se cambió la cañería y la pileta”, contó Ramírez.

Las obras demandaron cuatro meses de mucho trabajo, dijo Ramírez que se puso el trabajo al hombro contando con el apoyo de mucha gente por amor al club.