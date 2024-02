La nueva estructura de Peñarol en formativas suma al fútbol infantil y Federico Terryn tuvo un gesto con la oposición

Peñarol definió días atrás una nueva conformación para toda la estructura de sus formativas.

El consejo ejecutivo de formativas, una creación del presidente Ignacio Ruglio en su pasada administración, quedó conformado por Jorge Caruso como presidente, tal como informó Referí el 10 de enero, Claudio Rivas como vicepresidente, Martín Arroyo como tesorero, y Federico Terryn, Daniel Tealdi y Juan Susena como consejeros.

El consejo está compuesto de representantes de cada una de las agrupaciones que trabajan por el club.

Caruso, que ingresó al club por el Damianismo, integró la Comisión de Fútbol en la pasada administración y era presidente de Tercera. Sucede en el cargo a Juan Susena que en las elecciones del pasado 18 de noviembre acompañó a Edgardo Novick luego de ir con Evaristo González a las anteriores.

Caruso es el único nuevo. El resto ya estaba desde el período anterior y se procura que sigan su curva de aprendizaje.

Rivas es de Sentimiento 1891, Terryn es de Viví Peñarol, Tealdi de la lista 6 de Santiago Sánchez que acompañó a Evaristo y Arroyo de la lista 3 de Rodolfo Catino, que acompañó también a Evaristo.

Serán delegados ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Daniel Tealdi, Mario Torterolo y Pablo Paz. Son los mismos tres de la administración anterior. Torterolo no pertenece a ninguna facción pero es un histórico trabajador de las juveniles de Peñarol. Paz es de Sentimiento 1891.

Los presidentes de cada categoría son Leonardo Hernández en Tercera, Walter Díaz en sub 19, Roberto Inprota en sub 17, Bernardo Martins en sub 16, Fabián Torres en sub 15, Sandra González en sub 14 y Lorena Martínez en AUFI (Asociación Uruguaya de Fútbol Infantil).

Hernández, de Viví Peñarol, era ayudante de Caruso en Tercera y ahora pasó a ser el presidente. Díaz, Inrprota y Torres siguen en sus cargos. Martins sucede a Federico Terryn tras trabajar en sub 14 y también es de Viví Peñarol.

Sandra González ingresa en sub 14 por Martins pero no es nueva en el club porque era presidenta de AUFI. También es de Viví Peñarol.

Como jefe de captación se mantiene Mauricio Steiner, el de comunicación sigue siendo Alexandro Arévalo, en gestión humana prosigue Patricia López, en infraestructura Martín Daniellli y en finanzas Agustín López.

Los cambios de Peñarol en el mundo AUFI

Lorena Martínez es la nueva presidenta de AUFI.

"Peñarol le da a AUFI el uso del nombre, el escudo y los colores, además de la cancha en Las Acacias. Peñarol nunca le dio a AUFI recursos económicos porque antes AUFI no pertenecía a la estructura deportiva del club. El coordinador de AUFI, los entrenadores y el método de entrenamiento y de juego y también la educación, no era proporcionada por la estructura deportiva de Peñarol. Los niños pagaban una cuota que no ingresaba a las arcas del club, estaba todo por fuera. Ahora el paso que se da con Lorena Martínez como presidenta y una comisión, es reestructurar AUFI para que pase a ser parte de la estructura deportiva de Peñarol. El coordinador y los entrenadores van a ser designados por Peñarol y las cuestiones administrativas y económicas van a ser manejadas por el club", explicó a Referí Federico Terryn.

"El cambio implica que la plata que paguen los niños, al menos este año para que se puedan acomodar y en el futuro se pueda autofinanciar por el club sin que paguen los niños, va a estar administrada por el club, va a estar todo con balances y auditorías. Hace dos semanas se viene trabajando en esto, la comisión se juntó en varias ocasiones", agregó.

El gesto de Federico Terryn con la oposición

Terryn dejó de ser presidente de la sub 16 para "dejarle el cargo a otro dirigente".

"El cargo que dejé perfectamente lo podía ocupar alguien de mi grupo, pero pedí que no lo ocupara nadie de Viví Peñarol, de Sentimiento 1891 ni de Compromiso CAP, es decir nadie de la alianza que se hizo para las elecciones. ¿Para qué? Para dárselo a alguien de la oposición", expresó Terryn.

"Con 16 años me vieron con ganas de trabajar por el club y me dieron el lugar. Como tenía dos cargos ahora decidí eso y que lo ocupara alguien del grupo de Evaristo para predicar con ese ejemplo y con los hechos. Y así fue. No nos quedamos con el cargo y se lo dimos a la oposición", concluyó.