Crimen de Melo: un hombre fue condenado a 45 años de prisión por matar a una joven y prender fuego su casa

Foto: Gastón Britos/FocoUy

Un hombre fue condenado a 45 años de prisión por matar a una joven de 21 años y luego prender fuego su casa en Melo, departamento de Cerro Largo, un caso que data de marzo de 2024.

Dentro del domicilio también estaba la hija de la víctima, de solo tres años, quien no murió en el ataque, según confirmaron fuentes de la Fiscalía a El Observador.

El autor del delito fue condenado en juicio oral en primera instancia a 30 años de penitenciaría más 15 años de medidas de seguridad eliminativas por un homicidio muy especialmente agravado por femicidio e incendio. Esta es la pena máxima prevista en el ordenamiento jurídico uruguayo.

Desde un primer momento, la Policía no descartó que se tratara de un posible caso de femicidio. El hoy condenado y la niña de tres años sufrieron lesiones y debieron ser trasladados a un centro médico para recibir asistencia.

En una madrugada posterior a la internación, el hombre se fugó del hospital saltando por la ventana y fue detenido por la Policía, según informó Telemundo de Canal 12. Si bien el condenado tenía antecedentes penales, no había denuncias de violencia de género.