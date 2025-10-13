Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
nubes dispersas
Martes:
Mín  15°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / DOBLE FEMICIDIO

"No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

Laurta es apuntado por el femicidio de su expareja y su exsuegra. También se investiga su posible vínculo con el crimen de un chofer de Uber y dos niñas uruguayas en Córdoba

13 de octubre 2025 - 17:19hs
Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24

Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24

La madre de Pablo Laurta, el uruguayo apuntado por un doble femicidio en Argentina, estimó este lunes que el móvil del crimen por el que es investigado su hijo tendría el origen en el "odio que empezó a generar" Laurta contra su expareja -Luna Giardina- y su exsuegra -Mariel Zamudio- "al no poder ver a su hijo" y al "no superar" la separación con Giardina.

"Él no estaba bien, no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mama para Córdoba, no lo aceptaba", contó Estrella en entrevista con el canal argentino A24. La madre del presunto asesino -que también es investigado por la desaparición de un chofer de Uber que lo transportó y por el asesinato de dos niñas uruguayas en Córdoba- lamentó que el crimen se pudo prevenir.

Entre otros puntos, contó que a comienzos de 2024 Laurta, que vivía en Uruguay, viajó a Córdoba y fue detenido cuando estaba en el techo de la casa de su expareja y su hijo. Lo detuvieron por desacato, narró su madre, pero luego lo liberaron.

Más noticias
Luna Giardina y Mariel Zamudio, vícitmas del doble femicidio en Córdoba
DECLARACIONES

"No sabés qué puede llegar a hacer una persona así": el audio que envió Luna Giardina unas semanas antes de ser asesinada por el uruguayo Pablo Laurta

Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube
DOBLE CRIMEN

La vida pública de Pablo Laurta, el detenido por el doble femicidio en Argentina: su discurso en el Parlamento y la entrevista por "Varones unidos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/1977816166660763865&partner=&hide_thread=false

En ese momento, Estrella se contactó con las autoridades locales. Contó que les pidió que no lo dejaran en libertad sin hacerle una pericia psiquiátrica. "No se la hicieron. También pedí que no lo soltaran y lo llevarán a algún lugar donde lo pudieran ayudar psiquiátricamente, porque sabía que él no lo iba a hacer. Mirá en lo que terminó", lamentó.

Estrella pidió "cadena perpetua" para su hijo. "Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, en una serie, en un documental, que te parece ajeno. Hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Estoy desecha, realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino", dijo.

"Yo no lo crié para eso. Su abuela, su abuelo, mi hermana, no lo criaron para eso. Sus amigos, que me están llamando solidarizándose conmigo, que fueron sus amigos desde la más tierna infancia en la escuela San José de la Providencia están todos horrorizados con lo que pasó. Todos desconocen a Pablo", cerró.

Temas:

Femicidio Córdoba Entre Ríos Varones unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

CEO regional dice que sube la demanda de educación premium.
EDUCACIÓN

Grupo extranjero compra a histórico colegio privado de Uruguay: los motivos y la apuesta

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

BHU
ATAQUE

Ciberataque al BHU: los criminales cumplieron su amenaza y filtraron parte de los 700 GB de información

Juan Manuel Sanabria
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 2-1 Uzbekistán: la celeste levantó en el segundo tiempo y ganó con tantos de Facundo Torres y Juan Manuel Sanabria; mirá el blog en vivo y los goles

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos