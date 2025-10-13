"No puedo creer que parí a un asesino": la madre de Pablo Laurta pidió prisión perpetua para su hijo por el doble femicidio

Estrella, madre de Pablo Laurta. Crédito: captura A24

La madre de Pablo Laurta, el uruguayo apuntado por un doble femicidio en Argentina, estimó este lunes que el móvil del crimen por el que es investigado su hijo tendría el origen en el "odio que empezó a generar" Laurta contra su expareja -Luna Giardina- y su exsuegra -Mariel Zamudio- "al no poder ver a su hijo" y al "no superar" la separación con Giardina.

"Él no estaba bien, no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mama para Córdoba, no lo aceptaba", contó Estrella en entrevista con el canal argentino A24. La madre del presunto asesino -que también es investigado por la desaparición de un chofer de Uber que lo transportó y por el asesinato de dos niñas uruguayas en Córdoba- lamentó que el crimen se pudo prevenir.

Entre otros puntos, contó que a comienzos de 2024 Laurta, que vivía en Uruguay, viajó a Córdoba y fue detenido cuando estaba en el techo de la casa de su expareja y su hijo. Lo detuvieron por desacato, narró su madre, pero luego lo liberaron.

Seguí en #CódigoDeNoticiasA24 pic.twitter.com/xi8DckWsVV — A24.com (@A24COM) October 13, 2025 En ese momento, Estrella se contactó con las autoridades locales. Contó que les pidió que no lo dejaran en libertad sin hacerle una pericia psiquiátrica. "No se la hicieron. También pedí que no lo soltaran y lo llevarán a algún lugar donde lo pudieran ayudar psiquiátricamente, porque sabía que él no lo iba a hacer. Mirá en lo que terminó", lamentó.

Estrella pidió "cadena perpetua" para su hijo. "Esto es como esas cosas que pensás que pasan en Netflix, en una serie, en un documental, que te parece ajeno. Hoy no es ajeno. Hoy está en carne propia. Estoy desecha, realmente no puedo creer que yo haya parido a un asesino", dijo. "Yo no lo crié para eso. Su abuela, su abuelo, mi hermana, no lo criaron para eso. Sus amigos, que me están llamando solidarizándose conmigo, que fueron sus amigos desde la más tierna infancia en la escuela San José de la Providencia están todos horrorizados con lo que pasó. Todos desconocen a Pablo", cerró.