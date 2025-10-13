Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

El Observador / Fútbol / CLAUSURA

La Mesa Ejecutiva fijó la fecha 13 del Torneo Clausura y Cerro vs Peñarol hasta ahora se juega en el Tróccoli

Se viene la definición del campeonato y a medida que pasan las distintas etapas, todo se hace muy hablado

13 de octubre 2025 - 19:10hs
El Estadio Luis Tróccoli
El Estadio Luis Tróccoli Leonardo Carreño

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fijó este lunes a la tarde lo que será la decimotercera fecha del Torneo Clausura en la que los dos grandes, Nacional y Peñarol, deberán jugar fuera de sus escenarios como visitantes.

El partido entre Cerro vs Peñarol fue fijado en el Estadio Tróccoli para el sábado 25 de octubre, en tanto que Wanderers vs Nacional, se jugará al otro día en el Parque Viera.

Cabe recordar que el año pasado, tanto Nacional como Peñarol ayudaron económicamente a los de la Villa para que pudieran comenzar el Campeonato Uruguayo y así cambiaron las localías cerrenses para el Estadio Centenario.

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

Este año, solo fueron los tricolores los que ayudaron a Cerro para que también pudiera empezar y también cambiaron la localía.

Ruglio se sigue moviendo

Según informó una fuente de Peñarol a Referí, el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, continúa buscando la forma de sacar el partido del Estadio Tróccoli y llevarlo al Estadio Centenario.

El titular aurinegro buscará, como ya sucedió con otros clubes, asegurarle un monto económico de venta de entradas.

No obstante y como informó Referí, de todas maneras, y por más que haya acuerdo entre ambos, aún deben pasar por el filtro de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO), ya que para la fecha del encuentro, existe un acuerdo con el fútbol femenino. Si esto se puede cambiar, es muy probable que Peñarol será visitante en el Centenario y no en el Tróccoli.

