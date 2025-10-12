Para Pablo Peirano el punto que Nacional sacó ante Danubio "fue positivo" por el hombre de menos en el segundo tiempo y dijo que en el primero los complicó "el viento"

El entrenador de Nacional Pablo Peirano destacó como "positivo" el empate a cero que su equipo logró este domingo en su visita a Danubio en el cierre de la undécima fecha del Torneo Clausura.

"Un partido que se hizo cuesta arriba, que fue muy luchado desde el comienzo, en una cancha que sabemos que es compleja y con un esfuerzo enorme de los muchachos en la segunda parte con un jugador menos, sosteniendo y también generando opciones de gol", expresó Peirano en una breve conferencia de prensa, en zona de vestuarios del estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff.

"Sumar en estas instancias en el contexto que se dio el partido es positivo, no es lo que vinimos a buscar, hay que adaptarse a las circunstancias, lo hicimos bien, los que ingresaron también, en un partido complejo, cambiante, con un buen equipo que tiene velocidades por la banda para las transiciones rápidas. Hubo viento en la primera parte donde no podíamos salir . Los partidos de cierre son de esta manera, son así. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo en la segunda parte, se aplicaron, entendieron lo que estaba sucediendo, lo hicieron de buena manera nos traemos un punto que suma y todavía dependemos de nosotros mismos que eso es lo más importante", expresó.

Sobre el debut del lateral Tomás Viera quien ingresó en el segundo tiempo tras la expulsión de Nicolás Lodeiro, Peirano dijo: "Viene trabajando con nosotros desde un comienzo, desde la recuperación de su lesión, es del club, joven, trabaja muy bien , es muy aplicado en la velocidad y la fuerza y entendíamos que por lo que estaba aconteciendo en el partido iba a solucionar la banda y lo hizo de muy buena manera, sabiendo que teníamos un jugador de menos".

Sobre la expulsión de Nicolás Lodeiro no opinó: "No la vi. A veces los jugadores de buen pie cuando cometen una acción de esta generalmente no sé si se los mide de la misma manera, pero no te puedo dar una opinión porque no la observé".

Peirano elogió a Ignacio Suárez, golero de Nacional que sustituyó nuevamente a Luis Mejía, ausente por estar afectado a la selección de Panamá: "Nacho muy bien, muy bien, sostuvo el partido, en el primer tiempo con una atajada impresionante, en un centro y una pelota rapidísima y después a lo último, con centros, saliendo a pelotas, arriesgando como tiene que hacer un equipo grande y estamos muy contento con su trabajo porque nos aportó muchísimo hoy".

Sobre la ausencia de Nicolás "Diente" López, que estuvo en el banco pero que lleva tres partidos entre algodones por una lesión de tobillo, el DT tricolor manifestó: "Mejoró, no pudo trabajar a la par de los compañeros, pero mejoró a cómo venía. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha fricción por lo que entendimos que era mejor que empiece a trabajar de una manera más continua para que tenga mejor ritmo y no volver para atrás".

"Siempre sucede alguna lesión muscular, tuvimos muy pocas en el año, se nos dieron de golpe, son momentos y tenemos recambio dentro del plantel", manifestó finalmente sobre los desgarros de Christian Oliva, Matías De los Santos y Juan Cruz De los Santos.