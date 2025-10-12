Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Danubio

Mirá cómo quedaron las posiciones en el Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Danubio en el cierre de la undécima fecha del certamen

12 de octubre 2025 - 18:05hs
Luciano Boggio y Mateo Peralta

Luciano Boggio y Mateo Peralta

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Nacional rescató un empate con Danubio en su visita al estadio Jardines del Hipódromo María Micheff de Lazaroff en un resultado con el que no pudo aprovechar la igualdad del sábado de Peñarol contra Miramar Misiones en Durazno.

Con esos resultados, Peñarol mantuvo sus 5 puntos de ventaja como líder del Clausura.

No aprovechó para recortar posiciones Nacional ni Montevideo City Torque, que empató con Wanderers.

Tricolores y City Torque son escoltas con 21 unidades contra las 26 de Peñarol.

Nacional 
CLÁSICO SUSPENDIDO

El llamativo posteo de la cuenta de X de básquetbol de Nacional tras el clásico suspendido con Peñarol y que poco después borraron

Hinchas de Nacional y de Peñarol
FÚTBOL

No solo sucede en Uruguay con Peñarol y Nacional: Flamengo, el club más poderoso de Brasil, le compró la localía a un rival por el Brasileirao

En la Tabla Anual, Nacional justificó el negocio que hizo de empatar con Danubio jugando todo el segundo tiempo con un hombre de menos.

Ahí suma 73 puntos contra 69 de Peñarol.

En zona de Copa Libertadores están Liverpool con 59 puntos y Defensor Sporting con 57.

En zona de Copa Sudamericana están Juventud con 56, Boston River con 49, Racing con 48 y City Torque con 43.

Embed

En zona de descenso siguen River Plate, ya descendido, Plaza Colonia y Miramar Misiones. Wanderers está cada vez más comprometido, junto con Cerro. Progreso se alejó tras ganarle a Plaza de visitante. Bajan tres.

Embed
Temas:

Nacional Torneo Clausura Tabla Anual tabla de posiciones

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Luis Suárez ante Palmeiras
ESTADOS UNIDOS

Mirá el golazo de Luis Suárez para Inter Miami con el que hizo historia y llegó a los 600 goles en su carrera; así se desglosan sus tantos en los clubes y en la selección uruguaya

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Miramar Misiones por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Peñarol contra Miramar Misiones

La boca llena de gol, el sinónimo de Fernando Morena
FÚTBOL

Con el notable logro de Luis Suárez de llegar a 600 goles, el recuerdo de cómo informó la prensa uruguaya y la española cuando Fernando Morena lo consiguió en 1982; mirá el video

Ignacio Laquintana
AMISTOSO

Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos