Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Nacional con Danubio

Nacional rescató un empate con Danubio en su visita al estadio Jardines del Hipódromo María Micheff de Lazaroff en un resultado con el que no pudo aprovechar la igualdad del sábado de Peñarol contra Miramar Misiones en Durazno.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Con esos resultados, Peñarol mantuvo sus 5 puntos de ventaja como líder del Clausura.

No aprovechó para recortar posiciones Nacional ni Montevideo City Torque, que empató con Wanderers.

Tricolores y City Torque son escoltas con 21 unidades contra las 26 de Peñarol.

FÚTBOL No solo sucede en Uruguay con Peñarol y Nacional: Flamengo, el club más poderoso de Brasil, le compró la localía a un rival por el Brasileirao

CLÁSICO SUSPENDIDO El llamativo posteo de la cuenta de X de básquetbol de Nacional tras el clásico suspendido con Peñarol y que poco después borraron

En la Tabla Anual, Nacional justificó el negocio que hizo de empatar con Danubio jugando todo el segundo tiempo con un hombre de menos.

Ahí suma 73 puntos contra 69 de Peñarol.

En zona de Copa Libertadores están Liverpool con 59 puntos y Defensor Sporting con 57.

En zona de Copa Sudamericana están Juventud con 56, Boston River con 49, Racing con 48 y City Torque con 43.

Embed

En zona de descenso siguen River Plate, ya descendido, Plaza Colonia y Miramar Misiones. Wanderers está cada vez más comprometido, junto con Cerro. Progreso se alejó tras ganarle a Plaza de visitante. Bajan tres.