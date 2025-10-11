No solo sucede en Uruguay con Peñarol y Nacional: Flamengo, el club más poderoso de Brasil, le compró la localía a un rival por el Brasileirao

Nacional y Peñarol se han caracterizado últimamente por comprarle a distintos clubes la localía, normalmente, en el Torneo Clausura cuando se juega mucho para tratar de alcanzar el título de la Liga AUF Uruguaya , como pasó a llamarse este año el Campeonato Uruguayo. No obstante, Uruguay no es el único país en el que ello sucede, ya que este viernes, en Brasil se anunció que Flamengo hizo lo mismo con Sport Recife.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Tanto tricolores como carboneros han cambiado el lugar en el que han tenido que jugar con clubes que necesitan imperiosamente dinero y no lo pueden conseguir de otra manera.

Solo por ir a los últimos casos, Nacional le cambió la localía a Juventud de Las Piedras y Peñarol a Cerro Largo, y ambos jugaron como "visitantes" en el Estadio Centenario.

Flamengo, en el que juegan los uruguayos Giorgian De Arrascaeta, Nicolás De la Cruz, Gustavo Varela y Matías Viña, es el club más poderoso de Brasil.

PEÑAROL Leandro Umpiérrez no viajó a Durazno con Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones por el Torneo Clausura

AMISTOSO Uruguay vs Uzbekistán: día, hora y dónde ver a la celeste en el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Además de ser el que tiene más hinchas, 50 millones de torcedores, es el que más dinero tiene.

Según informó el club Sport Recife en las últimas horas, Flamengo le pagará un dinero muy importante para cambiar la localía y no jugar en su esadio.

Sport informó que aceptó una propuesta de 3 millones de reales (US$ 543.000) netos para trasladar el partido contra Flamengo de la Ilha do Retiro a la Arena de Pernambuco por el Campeonato Brasileirao.

El club afirma que aceptó porque se trata de "una propuesta inédita y altamente ventajosa financieramente, garantizando al mismo tiempo la presencia de sus aficionados".

El monto recibido por Sport será la mayor recaudación jamás registrada por el fútbol pernambucano en un partido.

A modo de comparación, la mayor recaudación anterior había sido de R$ 1,8 millón (US$ 326.000), en el clásico entre Sport y Náutico en la final del Campeonato Pernambucano de 2024.