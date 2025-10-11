Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Leandro Umpiérrez no viajó a Durazno con Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones por el Torneo Clausura

El futbolista fue baja de último momento para el equipo de Diego Aguirre

11 de octubre 2025 - 14:20hs
FOTO: Dante Fernández/Foco.Uy

Peñarol se encuentra en Durazno desde este viernes a la noche para enfrentar este sábado a Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de la capital duraznense por la fecha 11 del Torneo Clausura en un encuentro muy importante para ambos equipos. Leandro Umpiérrez no viajó debido a una lesión.

Umpiérrez no viajó por lesión

Leandro Umpiérrez, quien fue titular en el pasado compromiso contra Danubio cuando Peñarol venció 2-0 el domingo anterior en el Estadio Campeón del Siglo, no viajó con el grupo aurinegro a Durazno.

Según informó una fuente del club a Referí este sábado, el futbolista sintió una molestia por la cual se le realizarán exámenes en las próximas horas.

De esta mantera, no estará en el compromiso contra Miramar Misiones.

Peñarol Torneo Clausura durazno Diego Aguirre Miramar Misiones

