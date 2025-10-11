Leandro Umpiérrez no viajó a Durazno con Peñarol para enfrentar a Miramar Misiones por el Torneo Clausura

Peñarol se encuentra en Durazno desde este viernes a la noche para enfrentar este sábado a Miramar Misiones en el Estadio Silvestre Landoni de la capital duraznense por la fecha 11 del Torneo Clausura en un encuentro muy importante para ambos equipos. Leandro Umpiérrez no viajó debido a una lesión.
Los carboneros saben que volverá Ignacio Sosa al primer equipo, como informó Referí el pasado martes. Vale recordar que el futbolista no estuvo en el pasado partido contra Danubio debido a un golpe que había recibido en una práctica.
Umpiérrez no viajó por lesión
Leandro Umpiérrez, quien fue titular en el pasado compromiso contra Danubio cuando Peñarol venció 2-0 el domingo anterior en el Estadio Campeón del Siglo, no viajó con el grupo aurinegro a Durazno.
Según informó una fuente del club a Referí este sábado, el futbolista sintió una molestia por la cual se le realizarán exámenes en las próximas horas.
De esta mantera, no estará en el compromiso contra Miramar Misiones.