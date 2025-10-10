Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de un campeón uruguayo del año pasado para el Peñarol 2026

El entrenador de los aurinegros busca nuevas opciones ofensivas y jugadores ya conocidos por él

10 de octubre 2025 - 13:28hs
Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

FOTO: Enzo Santos/FocoUy

Peñarol volvió a entrenar este viernes en su concentración de Los Aromos preparando un partido crucial contra Miramar Misiones que se disputará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura y en el que tiene que seguir ganando para mantener el liderazgo del certamen y para no perder pie en la Tabla Anual. Mientras tanto, según supo Referí, Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina para el año que viene.

Aguirre quiere el regreso de Alan Medina

Alan Medina, el extremo que fue campeón uruguayo con Liverpool ante Peñarol en 2023 y de otros títulos, fue contratado por Peñarol el año pasado.

Para seguir sumando a su palmarés, el futbolista también fue campeón uruguayo con Diego Aguirre en 2024.

El extremo jugó 10 partidos y convirtió dos goles durante su estancia en los carboneros.

20241117 Alan Medina gol a Defensor Sporting Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto: @OficialCAP
Alan Medina

Alan Medina

Según pudo saber Referí de una fuente del club, Diego Aguirre está interesado en el regreso de Alan Medina a Peñarol para el año que viene.

Actualmente, el futbolista se desempeña en Everton de Chile y si los presididos por Ignacio Ruglio lo pretenden, deberán comprarle la ficha.

Peñarol Diego Aguirre Alan Medina Liverpool

