Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de un campeón uruguayo del año pasado para el Peñarol 2026

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol volvió a entrenar este viernes en su concentración de Los Aromos preparando un partido crucial contra Miramar Misiones que se disputará este sábado en el Estadio Silvestre Landoni de Durazno por la fecha 11 del Torneo Clausura y en el que tiene que seguir ganando para mantener el liderazgo del certamen y para no perder pie en la Tabla Anual. Mientras tanto, según supo Referí, Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina para el año que viene.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Los carboneros saben que volverá Ignacio Sosa al primer equipo, como informó Referí el pasado martes. Vale recordar que el futbolista no estuvo en el pasado partido contra Danubio debido a un golpe que había recibido en una práctica.

Alan Medina, el extremo que fue campeón uruguayo con Liverpool ante Peñarol en 2023 y de otros títulos, fue contratado por Peñarol el año pasado.

Para seguir sumando a su palmarés, el futbolista también fue campeón uruguayo con Diego Aguirre en 2024.

SELECCIÓN URUGUAYA Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

El extremo jugó 10 partidos y convirtió dos goles durante su estancia en los carboneros.

20241117 Alan Medina gol a Defensor Sporting Peñarol Torneo Clausura 2024. Foto: @OficialCAP Alan Medina Foto: @OficialCAP

Según pudo saber Referí de una fuente del club, Diego Aguirre está interesado en el regreso de Alan Medina a Peñarol para el año que viene.

Actualmente, el futbolista se desempeña en Everton de Chile y si los presididos por Ignacio Ruglio lo pretenden, deberán comprarle la ficha.