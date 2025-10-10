El mensaje de alegría de Nahuel Herrera hacia Julio Daguer, juvenil de Peñarol, por su debut en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

La selección uruguaya consiguió una nueva victoria este viernes a la mañana cuando derrotó 1-0 en Kuala Lumpur, Malasia, al representativo de República Dominicana por una nueva fecha FIFA. El amistoso sirvió para el debut de varios jugadores, en tanto que Nahuel Herrera, el zaguero de Peñarol, le envió un mensaje de apoyo a su amigo Julio Daguer, quien se puso por primera vez la casaca celeste mayor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Nahuel Herrera, zaguero titular de Peñarol, tiene 20 años y conoce muy bien a Julio Daguer por su paso en las inferiores carboneras.

PEÑAROL Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de un campeón uruguayo del año pasado para el Peñarol 2026

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

En ese contexto, el futbolista aurinegro que entrenó este viernes para jugar este sábado contra Miramar Misiones por el Torneo Clausura, se alegró por el debut de su amigo.

Así, le envió un mensaje a través de sus redes sociales.

"¡Qué alegría amigo! A seguir metiendo", escribió Nahuel Herrera a Julio Daguer.

Aquí se puede ver su posteo: