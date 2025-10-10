Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El mensaje de alegría de Nahuel Herrera hacia Julio Daguer, juvenil de Peñarol, por su debut en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa

El zaguero aurinegro demostró su alegría porque su amigo pudo ponerse la camiseta celeste mayor por primera vez

10 de octubre 2025 - 14:02hs
Nadia Pereira y Nahuel Herrera

Nadia Pereira y Nahuel Herrera

Instagram @n.herrera04

La selección uruguaya consiguió una nueva victoria este viernes a la mañana cuando derrotó 1-0 en Kuala Lumpur, Malasia, al representativo de República Dominicana por una nueva fecha FIFA. El amistoso sirvió para el debut de varios jugadores, en tanto que Nahuel Herrera, el zaguero de Peñarol, le envió un mensaje de apoyo a su amigo Julio Daguer, quien se puso por primera vez la casaca celeste mayor.

El saludo de Nahuel Herrera a su amigo

Nahuel Herrera, zaguero titular de Peñarol, tiene 20 años y conoce muy bien a Julio Daguer por su paso en las inferiores carboneras.

Julio Daguer, el juvenil de 17 años de Peñarol, que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de un campeón uruguayo del año pasado para el Peñarol 2026

En ese contexto, el futbolista aurinegro que entrenó este viernes para jugar este sábado contra Miramar Misiones por el Torneo Clausura, se alegró por el debut de su amigo.

Así, le envió un mensaje a través de sus redes sociales.

"¡Qué alegría amigo! A seguir metiendo", escribió Nahuel Herrera a Julio Daguer.

Aquí se puede ver su posteo:

nahuel herrera
El mensaje de Nahuel Herrera de Pe&ntilde;arol para Julio Daguer por su debut en la selecci&oacute;n uruguaya mayor

El mensaje de Nahuel Herrera de Peñarol para Julio Daguer por su debut en la selección uruguaya mayor

Temas:

selección uruguaya Peñarol Nahuel Herrera Miramar Misiones Torneo Clausura

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Clásico de la Fuga
PEÑAROL

Peñarol recordó el clásico de la fuga con una serie de ironías dirigidas al equipo de Nacional de 1949 que no salió a jugar el segundo tiempo

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos