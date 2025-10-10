La selección uruguaya consiguió una nueva victoria este viernes a la mañana cuando derrotó 1-0 en Kuala Lumpur, Malasia, al representativo de República Dominicana por una nueva fecha FIFA. El amistoso sirvió para el debut de varios jugadores, en tanto que Nahuel Herrera, el zaguero de Peñarol, le envió un mensaje de apoyo a su amigo Julio Daguer, quien se puso por primera vez la casaca celeste mayor.
El mensaje de alegría de Nahuel Herrera hacia Julio Daguer, juvenil de Peñarol, por su debut en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
El zaguero aurinegro demostró su alegría porque su amigo pudo ponerse la camiseta celeste mayor por primera vez