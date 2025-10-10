Marcelo Bielsa contó detalles de cómo analizan el peso de los jugadores en la selección uruguaya, y cómo se relaciona a su rendimiento

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , brindó una charla en Madrid, España, previo a lo que fue el triunfo de este viernes de la celeste ante República Dominicana en Malasia por el primero de los dos encuentros de la fecha FIFA de octubre, y allí criticó una foto de Jude Bellingham, compañero de Federico Valverde en Real Madrid.

Marcelo Bielsa fue crítico con el peso de los jugadores y puso como ejemplo, una fotografía de Jude Bellingham. A la vez, habló de cómo analizan el peso de los futbolistas de la selección uruguaya.

"Vi una foto de (Jude) Bellingham y es otro jugador al que era previo a su lesión. Dije '¡qué extraordinario, qué habrá pasado!'. Bien flaquito, ceñido. Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada, especialmente en el tren superior, es un hecho estético, no un hecho vinculado con la necesidad competitiva. Porque hay jugadores que necesitan fortificar la capacidad de choque y oposición, pero soy mal pensado, y creo que tiene que ver más con el espejo que con los rivales", dijo Bielsa sobre el físico del futbolista inglés.

Marcelo Bielsa Marcelo Bielsa

Y continuó: "Los jugadores insisten con esa musculatura sin pensar que es lo que les quita algo vinculado con la técnica. La rigidez es lo contrario a la soltura. Y, el gesto técnico, reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse".

Bielsa también se refirió a un estudio que hizo con su cuerpo técnico en la selección uruguaya para determinar cuál es el peso ideal de cada futbolista.

El entrenador argentino arma una tabla de valores con ciertas variables: peso semanal, calificación de cada partido y rendimiento físico.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa Foto: Leonardo Carreño

Bielsa toma un segmento de tiempo determinado que abarca un mínimo de 30 días y en el que las calificaciones de rendimiento hayan sido de aprobadas a altas.

"Ese es el peso ideal. Es aquel que te permite jugar bien de manera duradera. Si jugás bien un partido, da lo mismo que estés flaco o gordo. Si vos lo hacés bien seis partidos seguidos, ese es el peso que te permitió jugar bien", sostuvo.

Y finalizó: "Respecto del peso, el fútbol recibe la visita de un montón de gente especialista, sobre todo, del área de la salud de la mente, del cuerpo y de la preparación física. Ellos no son amigos del fútbol, son invitados atraídos por lo que el fútbol ofrece. No es gente que comprende el fútbol y quiere involucrarse. Entonces aparece el tema del peso como una cosa fundamental. Para mí lo es".

20241015 Luciano Rodríguez Uruguay Ecuador, Eliminatorias, Foto Leonardo Carreño (5).jpeg Luciano Rodríguez Foto: Leonardo Carreño

Cabe recordar que hace algunos meses, el propio Marcelo Bielsa le dijo a Luciano Rodríguez que no estaba en su peso y que por eso prácticamente no lo citaba. No le dijo que estaba gordo, sino que le expresó justamente lo que indicó en la charla en Madrid.

El futbolista mejoró ese ítem en Bahia de Brasil y ahora volvió en esta doble fecha FIFA de octubre a la selección uruguaya.