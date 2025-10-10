Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa contó detalles de cómo analizan el peso de los jugadores en la selección uruguaya, y cómo se relaciona a su rendimiento

El entrenador criticó además una foto de Jude Bellingham, compañero de Federico Valverde en Real Madrid, porque dijo que "es más para el espejo"

10 de octubre 2025 - 16:16hs
Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa, técnico de la selección de Uruguay

FOTO: Leonardo Carreño

El técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindó una charla en Madrid, España, previo a lo que fue el triunfo de este viernes de la celeste ante República Dominicana en Malasia por el primero de los dos encuentros de la fecha FIFA de octubre, y allí criticó una foto de Jude Bellingham, compañero de Federico Valverde en Real Madrid.

Lo que dijo Bielsa en España

Marcelo Bielsa fue crítico con el peso de los jugadores y puso como ejemplo, una fotografía de Jude Bellingham. A la vez, habló de cómo analizan el peso de los futbolistas de la selección uruguaya.

Diego Aguirre dirigiendo a Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere el regreso de Alan Medina, campeón uruguayo del año pasado con Peñarol

Horacio Peralta con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Horacio Peralta sigue siendo el jugador más joven en debutar con la selección uruguaya; mirá qué lugar ocupa Julio Daguer de Peñarol, a quien hizo ingresar Marcelo Bielsa en Malasia

"Vi una foto de (Jude) Bellingham y es otro jugador al que era previo a su lesión. Dije '¡qué extraordinario, qué habrá pasado!'. Bien flaquito, ceñido. Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada, especialmente en el tren superior, es un hecho estético, no un hecho vinculado con la necesidad competitiva. Porque hay jugadores que necesitan fortificar la capacidad de choque y oposición, pero soy mal pensado, y creo que tiene que ver más con el espejo que con los rivales", dijo Bielsa sobre el físico del futbolista inglés.

Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa

Y continuó: "Los jugadores insisten con esa musculatura sin pensar que es lo que les quita algo vinculado con la técnica. La rigidez es lo contrario a la soltura. Y, el gesto técnico, reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse".

Bielsa también se refirió a un estudio que hizo con su cuerpo técnico en la selección uruguaya para determinar cuál es el peso ideal de cada futbolista.

El entrenador argentino arma una tabla de valores con ciertas variables: peso semanal, calificación de cada partido y rendimiento físico.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa

Bielsa toma un segmento de tiempo determinado que abarca un mínimo de 30 días y en el que las calificaciones de rendimiento hayan sido de aprobadas a altas.

"Ese es el peso ideal. Es aquel que te permite jugar bien de manera duradera. Si jugás bien un partido, da lo mismo que estés flaco o gordo. Si vos lo hacés bien seis partidos seguidos, ese es el peso que te permitió jugar bien", sostuvo.

Y finalizó: "Respecto del peso, el fútbol recibe la visita de un montón de gente especialista, sobre todo, del área de la salud de la mente, del cuerpo y de la preparación física. Ellos no son amigos del fútbol, son invitados atraídos por lo que el fútbol ofrece. No es gente que comprende el fútbol y quiere involucrarse. Entonces aparece el tema del peso como una cosa fundamental. Para mí lo es".

20241015 Luciano Rodríguez Uruguay Ecuador, Eliminatorias, Foto Leonardo Carreño (5).jpeg
Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez

Cabe recordar que hace algunos meses, el propio Marcelo Bielsa le dijo a Luciano Rodríguez que no estaba en su peso y que por eso prácticamente no lo citaba. No le dijo que estaba gordo, sino que le expresó justamente lo que indicó en la charla en Madrid.

El futbolista mejoró ese ítem en Bahia de Brasil y ahora volvió en esta doble fecha FIFA de octubre a la selección uruguaya.

Temas:

Marcelo Bielsa República Dominicana Malasia Federico Valverde Jude Bellingham Marcelo Bielsa RealMadrid Fecha FIFA selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Laquintana
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay 1-0 República Dominicana: triunfo celeste con gol de Ignacio Laquintana y varios debuts; mirá el compacto

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Hincha de River Plate
GESTO

Fue con la camiseta de River Plate a La Bombonera y le ofrendó flores a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos