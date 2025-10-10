Horacio Peralta sigue siendo el jugador más joven en debutar con la selección uruguaya; mirá qué lugar ocupa Julio Daguer de Peñarol, a quien hizo ingresar Marcelo Bielsa en Malasia

La selección uruguaya venció con lo justo 1-0 a República Dominicana este viernes en Kuala Lumpur, Malasia, en el primero de los dos encuentros amistosos de fecha FIFA de octubre, con un golazo de Ignacio Laquintana tras un enorme pase de Federico Viñas cuando iban 59 minutos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Quién es Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años que debutó con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana?

SELECCIÓN URUGUAYA Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

Horacio Peralta sigue como el más joven

El jugador más joven en debutar en la selección uruguaya mayor, sigue siendo Horacio Peralta.

Este debutó con Daniel Passarella como entrenador, y lo hizo contra Venezuela, el 8 de setiembre de 1999, en un amistoso que la celeste venció 2-0 con goles de Antonio Pacheco y de Marcelo Zalayeta. Peralta entró, al igual que Julio Daguer, para jugar el último minuto del encuentro, en lugar de Fabián Coelho.

Peralta tenía 17 años, 3 meses y 5 días cuando lució la celeste mayor por primera vez.

El segundo lugar en juventud en debutar con la selección uruguaya lo ocupa el mediocampista Rodolfo Pini, con 17 años, 6 meses y 6 días.

El podio lo completa el histórico de Nacional, Carlos Céspedes con 17 años, 6 meses y 18 días.

20251010 Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años, debutó en la selección uruguaya mayor ante República Dominicana Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años, debutó en la selección uruguaya mayor ante República Dominicana FOTO: @Uruguay

Ahora, Julio Daguer quedó como cuarto en esta lista, con 17 años, 7 meses y 18 días.

El que ocupaba ese puesto y ahora bajó al quinto, es José Hermes Moreira. Chico Moreira, notable futbolista de Danubio y de Nacional, entre otros, quien debutó en la selección uruguaya mayor con 17 años, 8 meses y 10 días.