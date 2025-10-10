Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

La selección uruguaya derrotó 1-0 este viernes a República Dominicana en el primero de los dos encuentros amistosos de fecha FIFA de octubre que se disputó en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y lo hizo con un equipo en el que no jugó ningún titular habitual.
El técnico Marcelo Bielsa, quien llevó a 17 jugadores y a 12 sparrings, quiso probar con futbolistas que han tenido pocos minutos e incluso, hizo debutar a cinco jugadores.
Los cinco debuts en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
Marcelo Bielsa mandó al campo de juego de entrada a un equipo totalmente nuevo.
Entre los titulares, hizo debutar a cuatro jugadores.
Ellos fueron el arquero Christopher Fiermarín, el zaguero de Villarreal, Santiago Mouriño, Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria.
Este último solo jugó el primer tiempo y fue de lo más destacado del equipo celeste.
Por su parte, Laquintana, ya en su primer partido, convirtió un golazo tras un enorme pase de Federico Viñas para el 1-0 que le daría finalmente la victoria a Uruguay.
Cuando se terminaba el partido, Marcelo Bielsa hizo ingresar a un juvenil de Peñarol, Julio Daguer, de 17 años, quien entró por el Canario Agustín Álvarez Martínez, lesionado.