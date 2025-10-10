Los cinco jugadores que debutaron este viernes con la selección uruguaya, entre ellos, uno con gol, y un juvenil de Peñarol

Julio Daguer, el juvenil de Peñarol de 17 años, debutó en la selección uruguaya mayor ante República Dominicana

La selección uruguaya derrotó 1-0 este viernes a República Dominicana en el primero de los dos encuentros amistosos de fecha FIFA de octubre que se disputó en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y lo hizo con un equipo en el que no jugó ningún titular habitual.

El técnico Marcelo Bielsa, quien llevó a 17 jugadores y a 12 sparrings, quiso probar con futbolistas que han tenido pocos minutos e incluso, hizo debutar a cinco jugadores.

Marcelo Bielsa mandó al campo de juego de entrada a un equipo totalmente nuevo.

Entre los titulares, hizo debutar a cuatro jugadores.

Ellos fueron el arquero Christopher Fiermarín, el zaguero de Villarreal, Santiago Mouriño, Ignacio Laquintana y Juan Manuel Sanabria.

Este último solo jugó el primer tiempo y fue de lo más destacado del equipo celeste.

Ignacio Laquintana Ignacio Laquintana

Por su parte, Laquintana, ya en su primer partido, convirtió un golazo tras un enorme pase de Federico Viñas para el 1-0 que le daría finalmente la victoria a Uruguay.

Cuando se terminaba el partido, Marcelo Bielsa hizo ingresar a un juvenil de Peñarol, Julio Daguer, de 17 años, quien entró por el Canario Agustín Álvarez Martínez, lesionado.