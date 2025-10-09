La selección uruguaya jugará un nuevo partido amistoso que será el primero de esta doble fecha FIFA de octubre, y lo hará en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con un equipo que no cuenta con ninguno de los titulares habituales.
¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?
