Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana este viernes por el primer amistoso de fecha FIFA de octubre en Malasia y dónde verlo?

Uruguay vuelve a jugar este viernes contra República Dominicana por una nueva fecha FIFA en un encuentro que se juega en Malasia; mirá a qué hora y dónde se puede ver

9 de octubre 2025 - 5:00hs
Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua Leonardo Carreño

La selección uruguaya jugará un nuevo partido amistoso que será el primero de esta doble fecha FIFA de octubre, y lo hará en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, con un equipo que no cuenta con ninguno de los titulares habituales.

El técnico Marcelo Bielsa tiene la intención de darle minutos a otras figuras en este compromiso.

¿Cuándo juega Uruguay vs República Dominicana por la fecha FIFA de octubre?

Uruguay enfrentará a República Dominicana por una nueva fecha FIFA.

El partido entre ambos equipos se disputará este viernes 10 de octubre en el Estadio Nacional Bukit Jalil.

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a la múltiple campeona olímpica Simone Biles
ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

¿A qué hora juega Uruguay vs República Dominicana por la fecha FIFA de octubre y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 9.45.

El partido podrá verse en streaming, la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV .

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.

Temas:

selección uruguaya Uruguay República Dominicana Malasia FIFA Fecha FIFA

Seguí leyendo

Las más leídas

Facundo Torres celebra su primer gol con Uruguay
AMISTOSO

Uruguay vs República Dominicana: día, hora y dónde ver a la celeste en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre en Malasia

Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a la múltiple campeona olímpica Simone Biles
ARGENTINA

El encuentro entre dos gigantes: Edinson Cavani le regaló su camiseta de Boca Juniors autografiada a Simone Biles; mirá el video

Miguel Ángel Russo
ARGENTINA

Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

La foto de Jeremía Recoba cuando era poco más que un bebé, que mostró su mamá
FÚTBOL

El exfutbolista de Nacional que cumple años y que su mamá editó un emotivo video

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos