Luto en el fútbol: murió el técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo , quien venía desempeñándose como entrenador de Boca Juniors de Argentina, equipo en el que juegan los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, murió en la nochecita de este miércoles en Buenos Aires, según informaron medios argentinos.

Como había informado Referí el pasado lunes, existía honda preocupación en el club xeneize por su estado de salud.

El ahora ex DT de Boca estaba transitando una internación en su domicilio y allí estaba siendo atendido por su enfermedad.

Russo, de 69 años, había faltado a los entrenamientos del equipo en las últimas semanas por deshidratación y quien se hizo cargo del mismo fue Claudio Úbeda.

El DT de Boca Juniors se realizó distintos chequeos médicos y estuvo varios días internado en un hospital, en aquel entonces, por una infección urinaria.

Russo luchaba contra una enfermedad que lo tuvo a maltraer en las últimas semanas.

Cabe recordar que Miguel Ángel Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata en julio de 2017 y, tras un tratamiento de quimioterapia y una infección urinaria posterior, superó la enfermedad con el apoyo de su familia.

Su historia en el fútbol

Miguel Ángel Russo fue un jugador notable con la pelota.

Con Estudiantes de La Plata fue dos veces campeón de la Liga Argentina.

También defendió en distintas oportunidades a la selección argentina.

Ya como entrenador, su logro más importante fue ser campeón de la Copa Libertadores de América con Boca Juniors en 2007.

No obstante, también obtuvo títulos locales con el propio club xeneize, además de Lanús, Vélez Sarsfield, Rosario Central, Estudiantes y Millonarios de Colombia.