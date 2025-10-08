Edinson Cavani evoluciona de su lesión; mirá cuándo regresaría con Boca Juniors

Edinson Cavani transita la recta final de la recuperación de la lesión muscular que sufrió hace unas semanas y que lo tuvo marginado algunos compromisos con Boca Juniors , y se entrena a la par de sus compañeros y su regreso podría darse prontamente.

Luego de haber regresado al banco en la goleada 5-0 frente a Newell’s , el uruguayo busca ponerse a punto para volver al once inicial ante Barracas Central el próximo sábado, pero su presencia entre los titulares dependerá de cómo responda físicamente en la semana , clave para definir su regreso.

El cuerpo técnico xeneize, ahora encabezado por Claudio Úbeda debido a los problemas de salud que afronta Miguel Ángel Russo , evaluará la evolución de Cavani a lo largo de esta semana. La idea es que el uruguayo pueda jugar sin sentir molestias y sin miedo de la distensión en el psoas sufrida tras el partido con Central Córdoba, su última aparición en este 2025.

La idea es que el delantero de 38 años pueda entrenar con normalidad desde el martes hasta el viernes y, si lo logra, tendrá chances de regresar al once titular en el compromiso ante Barracas Central, en el cual Boca no podrá contar con su figura Leandro Paredes ya que se encuentra con la selección Argentina.

Para ganarse un lugar desde el arranque, Cavani deberá completar las prácticas de fútbol sin molestias. Desde su lesión todavía no pudo participar en esos trabajos, aunque sí concentró y ocupó un lugar entre los suplentes frente a la Lepra. Esta molestia le impidió estar en el encuentro ante Defensa y Justicia.

"Él vino teniendo una evolución lógica y también de días con respecto a su lesión. Fue aumentando desde el principio de semana hasta el último día que entrenamos, no intervino en el entrenamiento de fútbol, pero sí hizo ejercicios similares. Por eso fue al banco, si era necesario hubiera entrado. Pero no participó por eso”, señaló el Úbeda sobre su situación tras la goleada a Newell’s.

Si todo marcha bien, Cavani podría recuperar su lugar en el ataque el próximo sábado. En ese caso, el entrenador debería decidir entre Milton Giménez, figura con doblete y asistencias ante los rosarinos, o Miguel Merentiel, de rendimiento más discreto. La competencia interna promete ser intensa en la previa del choque con el Guapo.