Dólar
Compra 38,75 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Sin Federico Valverde ni Josema Giménez, el jugador que se perfila para ser el capitán de la selección uruguaya en Malasia y que ya estrenó su rol en su club recientemente

La ausencia de las principales figuras de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los próximos amistosos en Malasia lleva a que la celeste tenga un nuevo capitán

8 de octubre 2025 - 11:37hs
Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Marcelo Bielsa
Foto: Leonardo Carreño

La ausencia de las principales figuras de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los próximos amistosos en Malasia, entre ellos los capitanes José María Giménez y Federico Valverde, lleva a que la celeste tenga un nuevo jugador que luzca el brazalete en los partidos ante República Dominicana y Uzbekistán.

El combinado se medirá este viernes ante los caribeños y el próximo lunes ante los asiáticos, ambos partidos a la hora 09:45.

El jugador que se perfila para ser el capitán de la selección uruguaya

Sin la presencia de los capitanes Giménez y Valverde, además de las principales figuras de la selección, quien se perfila para ser el capitán de Uruguay es el zaguero Santiago Bueno, de 26 años.

Así lo indicaron a Referí desde la concentración celeste en Malasia, si bien aún no está confirmado que lleve la cinta, una decisión que suelen definir los futbolistas.

Santiago Mouriño
SELECCIÓN URUGUAYA

"Es el sueño de todo niño": Santiago Mouriño, el esperado debut que ahora cree que sí tendrá en la selección uruguaya, el seguimiento de Marcelo Bielsa y su nuevo rol en Villarreal

Luciano Rodríguez está con la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Luciano Rodríguez habló de lo que significa volver a la selección uruguaya y desde Malasia, reconoció la importancia de su mamá; mirá el video

Federico Viñas y Santiago Bueno
Federico Viñas y Santiago Bueno en Malasia

Federico Viñas y Santiago Bueno en Malasia

El jugador de Wolverhampton Wanderers FC de Inglaterra es uno de los tres zagueros convocados en el plantel de 17 jugadores junto a Nicolás Marichal y Santiago Mouriño.

Además, es uno de los habituales convocados por Marcelo Bielsa a la celeste, donde lucha por un puesto junto a Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.

En la selección uruguaya, Bueno suma 6 partidos. Debutó el 24 de marzo de 2023 en el amistoso ante Japón que fue dirigido por Marcelo Bielsa.

1680005562708.webp
Santiago Bueno en su debut celeste
Santiago Bueno en su debut celeste

Luego, jugó el siguiente amistoso de esa gira ante Corea del Sur y después volvió a tener presencias ya en las últimas Eliminatorias y con Bielsa en cuatro partidos, todos en 2024: ante Paraguay en el Centenario, frente a Perú y Venezuela de visitante y de local ante Ecuador.

En total, registra cuatro empates (tres de ellos con valla en cero), un triunfo y una derrota.

Con Bielsa, en 2023, estuvo convocado en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias y fue suplente sin ingresar, y no estuvo en los dos últimos.

20241015 Santiago Bueno Uruguay Ecuador Eliminatorias Foto Leonardo Carreño (12).jpeg
Santiago Bueno

Santiago Bueno

Tampoco estuvo en los amistosos de 2024 ante Costa de Marfil, Costa Rica y México, ni en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Luego, volvió para los siguientes cuatro partidos en los que fue titular y en los que no estaban Giménez, por sanción, ni Araujo, lesionado; y no pudo estar en los dos últimos de ese año por lesión.

En este 2025 estuvo convocado en cinco de los seis partidos, en los que fue suplente y no entró, y quedó afuera ante Bolivia.

20241015 Uruguay, Ecuador, Eliminatorias, José María Giménez, Santiago Bueno. Foto: Leonardo Carreño
José María Giménez

José María Giménez

Capitán en Wolverhampton

Antes de viajar a la selección, Santiago Bueno se estrenó como capitán de Wolverhampton en el partido en el que empataron 1-1 ante Brighton por la Premier League.

Santiago Bueno como capitán de los Wolves
Santiago Bueno como capitán de los Wolves

Santiago Bueno como capitán de los Wolves

De esa forma, se unió a la lista de uruguayos que han sido capitanes en Inglaterra, en la que aparecen Luis Suárez en Liverpool, Rodrigo Bentancur y Gustavo Poyet en Tottenham.

Además, supo ser capitán en su anterior equipo, Girona de España.

En los Wolves ya suma 45 partidos en la Premier, cifra con la que se ubica en el décimo puesto de los uruguayos que jugaron más partidos en ese campeonato. La lista la encabezan Poyet (186 partidos), Luis Suárez (110), Darwin Núñez (95), Gastón Ramírez (94), Bentancur (90), Miguel Britos (66), Diego Forlán y Lucas Torreira (63) y Abel Hernández (49).

Temas:

Federico Valverde selección uruguaya Marcelo Bielsa Santiago Bueno Malasia

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Sorpresa: Diego Aguirre quiere repatriar a un ex Peñarol para la temporada 2026

Pablo Peirano
NACIONAL

Nueva baja en Nacional para el plantel de Pablo Peirano que sufrió el tercer desgarro en menos de una semana

Gonzlao Carneiro ante Peñarol
PEÑAROL

Lo que dicen en Peñarol sobre una futura llegada de Gonzalo Carneiro desde Nacional

El mensaje de Paulo Pezzolano a sus futbolistas
URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos