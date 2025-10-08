Sin Federico Valverde ni Josema Giménez, el jugador que se perfila para ser el capitán de la selección uruguaya en Malasia y que ya estrenó su rol en su club recientemente

La ausencia de las principales figuras de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para los próximos amistosos en Malasia, entre ellos los capitanes José María Giménez y Federico Valverde, lleva a que la celeste tenga un nuevo jugador que luzca el brazalete en los partidos ante República Dominicana y Uzbekistán.
El combinado se medirá este viernes ante los caribeños y el próximo lunes ante los asiáticos, ambos partidos a la hora 09:45.
El jugador que se perfila para ser el capitán de la selección uruguaya
Sin la presencia de los capitanes Giménez y Valverde, además de las principales figuras de la selección, quien se perfila para ser el capitán de Uruguay es el zaguero Santiago Bueno, de 26 años.
Así lo indicaron a Referí desde la concentración celeste en Malasia, si bien aún no está confirmado que lleve la cinta, una decisión que suelen definir los futbolistas.
Federico Viñas y Santiago Bueno
Federico Viñas y Santiago Bueno en Malasia
AUF
El jugador de Wolverhampton Wanderers FC de Inglaterra es uno de los tres zagueros convocados en el plantel de 17 jugadores junto a Nicolás Marichal y Santiago Mouriño.
Además, es uno de los habituales convocados por Marcelo Bielsa a la celeste, donde lucha por un puesto junto a Giménez, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera.
En la selección uruguaya, Bueno suma 6 partidos. Debutó el 24 de marzo de 2023 en el amistoso ante Japón que fue dirigido por Marcelo Bielsa.
1680005562708.webp
Santiago Bueno en su debut celeste
@Uruguay
Luego, jugó el siguiente amistoso de esa gira ante Corea del Sur y después volvió a tener presencias ya en las últimas Eliminatorias y con Bielsa en cuatro partidos, todos en 2024: ante Paraguay en el Centenario, frente a Perú y Venezuela de visitante y de local ante Ecuador.
En total, registra cuatro empates (tres de ellos con valla en cero), un triunfo y una derrota.
Con Bielsa, en 2023, estuvo convocado en los primeros cuatro partidos de las Eliminatorias y fue suplente sin ingresar, y no estuvo en los dos últimos.
20241015 Santiago Bueno Uruguay Ecuador Eliminatorias Foto Leonardo Carreño (12).jpeg
Tampoco estuvo en los amistosos de 2024 ante Costa de Marfil, Costa Rica y México, ni en la Copa América 2024 de Estados Unidos.
Luego, volvió para los siguientes cuatro partidos en los que fue titular y en los que no estaban Giménez, por sanción, ni Araujo, lesionado; y no pudo estar en los dos últimos de ese año por lesión.
En este 2025 estuvo convocado en cinco de los seis partidos, en los que fue suplente y no entró, y quedó afuera ante Bolivia.
20241015 Uruguay, Ecuador, Eliminatorias, José María Giménez, Santiago Bueno. Foto: Leonardo Carreño
Capitán en Wolverhampton
Antes de viajar a la selección, Santiago Bueno se estrenó como capitán de Wolverhampton en el partido en el que empataron 1-1 ante Brighton por la Premier League.
Santiago Bueno como capitán de los Wolves
Santiago Bueno como capitán de los Wolves
De esa forma, se unió a la lista de uruguayos que han sido capitanes en Inglaterra, en la que aparecen Luis Suárez en Liverpool, Rodrigo Bentancur y Gustavo Poyet en Tottenham.
Además, supo ser capitán en su anterior equipo, Girona de España.
En los Wolves ya suma 45 partidos en la Premier, cifra con la que se ubica en el décimo puesto de los uruguayos que jugaron más partidos en ese campeonato. La lista la encabezan Poyet (186 partidos), Luis Suárez (110), Darwin Núñez (95), Gastón Ramírez (94), Bentancur (90), Miguel Britos (66), Diego Forlán y Lucas Torreira (63) y Abel Hernández (49).