"Cada vez que la miro no se siente real": la uruguaya Julia Paternain mostró dónde guarda su medalla y explicó por qué prefiere tenerla ahí; mirá el video

La uruguaya Julia Paternain , ganadora del histórico bronce en la maratón femenina del reciente Mundial de atletismo de Tokio, mostró dónde guarda con mucho cuidado la espectacular medalla que se adjudicó con su sorprendente actuación el pasado 13 de setiembre.

En una entrevista con CNN, la corredora fue consultada por dónde estaba la medalla e hizo un “unboxing” de la misma.

“Está justo ahí en esta caja. Ni siquiera la he sacado”, contó. “Y también estoy demasiado asustada de que voy a ser estúpida y voy a dañarla de alguna manera”, señaló.

También contó sus sensaciones al ver la medalla. “Cada vez que la miro no se siente real. Sí, y tiene mi nombre grabado en la parte de atrás”.

“No puedo creerlo y estoy aquí mirándola y se siente casi como un juguete. No es muy real. Y definitivamente será algo que me guardaré para siempre, y no voy a dejar de mirarla”, agregó.

La sorprendente actuación de Julia Paternain en el Mundial de Tokio

La hasta ahora desconocida por el gran público Julia Paternain se convirtió en una de las sensaciones del Mundial de atletismo de Tokio al conseguir en maratón un bronce que es además histórico para Uruguay.

Nunca el país había logrado subir al podio en un Mundial de atletismo y lo hizo cuando nadie lo esperaba, ni siquiera la propia atleta.

"Terminé y me dijo un oficial que estaba tercera y ahí no lo pude creer. No sabía, no tenía ni idea del bronce al llegar. Creo que eso fue bueno porque así me ahorré estar pensando en que tenía una medalla y que la podía perder", reconoció la joven de casi 26 años a su paso por la zona mixta después de la competición.

20250913 ATHLETICS - WORLD - 2025 Namibia's athlete Alina Armas (L), Uruguay's athlete Julia Paternain (C) and Uganda's athlete Stella Chesang compete in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. J Julia Paternain y Stella Chesang Foto: Jewel Samad / AFP

Acabó el mítico recorrido de los 42,195 km con un tiempo de 2h27:23, mientras que la ganadora fue la keniana Peres Jepchirchir (oro, 2h24:43) tras un emocionante esprint ante la etíope Tigst Assefa (plata, 2h24:45).

Jepchirchir, de 31 años, sigue teniendo Japón como talismán ya que se colgó allí el oro olímpico en 2021, entonces en una carrera en Sapporo.

Pero el pulso entre las maratonianas africanas se vio en parte eclipsado por la hazaña de Paternain, muy esperada por la prensa internacional después de la carrera para conocer su peculiar historia.

"No me gusta el mate"

Nacida en Guanajuato (México) de padres uruguayos, se mudó con su familia a muy corta edad a Reino Unido, donde creció, hasta que decidió mudarse a Estados Unidos para continuar su formación.

"Tengo tres pasaportes y una green card", contaba Paternain ante el interés de los periodistas por su condición de trotamundos.

Pero por encima de todo quería subrayar su pasión por Uruguay, el país de sus padres, Gabriel y Graciela, y al que puede representar internacionalmente apenas desde principios de este año, después de haberlo hecho por Gran Bretaña.

20240913 ATHLETICS - WORLD - 2025 Uruguay's athlete Julia Paternain reacts as she realises she finished in third place in the women's marathon final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 14, 2025. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Julia Paternain Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP

"No lo puedo creer, me encanta correr para Uruguay. Es un país chico pero con mucho corazón, es un orgullo y sé que a mis padres les deja muy contentos", se enorgullecía.

"Mi sangre es uruguaya, aunque mi acento sea un poco raro. Mis padres son de Uruguay, toda mi familia es de allí, yo crecí fuera pero he estado yendo allí. Para las fiestas, al Parque Rodó... No me gusta el mate, creo que es lo único, pero por lo demás soy uruguaya", sonreía.

Julia Paternain compitió con las uñas pintadas de azul celeste y en la pista mostraba orgullosa a las cámaras la mención "Uruguay" de su maillot de competición tras su bronce.

Sin planes de futuro

Ya en su primera competición como celeste, una media maratón en Houston, bajó varias marcas nacionales y en su primer maratón, en marzo de este año en Valley Cottage (Nueva York, Estados Unidos) batió el récord nacional de Uruguay al parar el crono en 2h27:09, bajando 21 minutos la marca de Valeria Silvera (2h48:43).

El segundo maratón, en Tokio, ha sido el de su consagración definitiva y su bronce es la mejor actuación de la historia de Uruguay en un Mundial de atletismo, que hasta ahora era el noveno lugar de Emiliano Lasa en salto largo en 2017.

Pero para ella todavía es pronto para empezar a hablar de los próximos Juegos Olímpicos, que se celebrarán en Los Ángeles en 2028.

"No sé qué voy a hacer ahora. Si me hubieran preguntado hace un año si iba a correr un maratón, no lo hubiera sabido. En estos próximos días me tengo que sacar tres de los dientes, es lo único que sé por ahora", sonrió.