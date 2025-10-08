Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

Watford de Inglaterra comunicó este miércoles el despido al uruguayo Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el español Javi Gracia, el técnico que les llevó a la final de la FA Cup en 2019.

Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron este martes en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa .

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado este miércoles por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

URUGUAYOS Elton John debe estar contento con Paulo Pezzolano: mirá el repunte que tuvo Watford, el equipo del uruguayo, en el fútbol inglés, y lo que dijo el DT sobre la estrella de la música

URUGUAYOS El motivador mensaje de Paulo Pezzolano en inglés a sus jugadores de Watford en el vestuario: "Están para jugar al fútbol, es lo más hermoso de la vida"

"El Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador en jefe después de decidir separarse de Paulo Pezzolano y su personal de apoyo, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo a cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro", informó el club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WatfordFC/status/1975875009806586126&partner=&hide_thread=false Watford FC are delighted to confirm the return of Javi Gracia as Head Coach after deciding to part ways with Paulo Pezzolano and his backroom staff, whom we thank sincerely for their efforts and commitment during their time in charge.



We wish them every success in the… pic.twitter.com/thWQKYf5vd — Watford Football Club (@WatfordFC) October 8, 2025

El uruguayo llegó al club este verano europeo y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. El Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SkySportsNews/status/1975502023853293780&partner=&hide_thread=false BREAKING: Watford are set to sack manager Paulo Pezzolano with the club 11th in the table



Crunch talks are being held today with the club hierarchy expected to part ways with the 42-year-old.



Sky Sports News understands Javi Gracia is the number one target to replace… pic.twitter.com/blM1TxnXT3 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 7, 2025

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.

EFE