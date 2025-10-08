Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

La directiva de Watford, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado por echar a Paulo Pezzolano

8 de octubre 2025 - 7:21hs
Watford de Inglaterra comunicó este miércoles el despido al uruguayo Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el español Javi Gracia, el técnico que les llevó a la final de la FA Cup en 2019.

Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado este miércoles por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.

"El Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador en jefe después de decidir separarse de Paulo Pezzolano y su personal de apoyo, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo a cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro", informó el club.

El uruguayo llegó al club este verano europeo y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. El Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.

Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.

Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.

Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.

EFE

