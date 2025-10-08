Paulo Pezzolano fue despedido en Watford de Inglaterra tras 10 partidos y una buena ubicación; el club ya tiene un nuevo DT

Watford de Inglaterra comunicó este miércoles el despido al uruguayo Paulo Pezzolano y la contratación de su sustituto, el español Javi Gracia, el técnico que les llevó a la final de la FA Cup en 2019.
Los 'Hornets', que han tenido 16 entrenadores en la última década, decidieron este martes en apenas unas horas despedir al uruguayo pese a haber conseguido siete de los últimos nueve puntos en el Championship (Segunda división inglesa) y ser el tercer mejor equipo de la categoría en casa.
Sin embargo, la directiva, que no se caracteriza por tener paciencia con sus técnicos, ha optado este miércoles por echar a Pezzolano por diferencias internas con él.
"El Watford FC está encantado de confirmar el regreso de Javi Gracia como entrenador en jefe después de decidir separarse de Paulo Pezzolano y su personal de apoyo, a quienes agradecemos sinceramente sus esfuerzos y compromiso durante su tiempo a cargo. Les deseamos mucho éxito en el futuro", informó el club.
El uruguayo llegó al club este verano europeo y apenas ha podido dirigir diez partidos entre copa y Championship, con el Watford en undécima posición, a tres puntos del playoff. El Watford partía fuera del top 10 en las apuestas a principios de temporada para subir a la Premier League.
Para Gracia, esta es su segunda aventura en el Watford, al que ya dirigió entre enero de 2018 y septiembre de 2019, siendo uno de los técnico más longevos de los últimos años.
Los salvó en dos temporadas consecutivas y los llevó a la final de la FA Cup por segunda vez en su historia y primera en 35 años, cayendo goleado por el Manchester City de Pep Guardiola. Tras un mal inicio de la temporada 2019-2020, el técnico español fue despedido.
Desde entonces, Gracia pasó por el Valencia, el Al Sadd de Catar y el Leeds United, al que entrenó apenas durante doce partidos entre febrero y mayo de 2023.
EFE