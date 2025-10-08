Dólar
ARGENTINA

Se cambió la sede del amistoso de la selección argentina en Chicago por inseguridad; mirá los detalles

Se cambió la sede del amistoso entre la selección argentina pautado en Chicago y, por razones de seguridad, se disputará en otra ciudad

8 de octubre 2025 - 9:05hs
Lionel Messi en un entrenamiento



Selección Argentina

La selección argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en dos amistosos pautados en esta fecha FIFA en Estados Unidos, siendo el primero el viernes 10 de octubre en Miami, y el segundo que estaba pautado en Chicago fue reubicado por razones de seguridad.

De esta manera, ambos amistosos de la selección Argentina se disputarán en la ciudad de Miami, siendo el primero ante Venezuela en el Hard Rock Stadium y ante Puerto Rico en el estadio del Inter Miami en Florida, donde juega Lionel Messi y Luis Suárez.

¿Por qué la selección Argentina cambió la sede?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), comandada por Claudio "Chiqui" Tapia, decidió reubicar el encuentro que iba a disputarse en Chicago motivada por la escalada de violencia y disturbios sociales en dicha ciudad.

Esta elección se tomó tras una serie de incidentes que pusieron en duda la viabilidad del evento. Según datos del Departamento de Policía de Chicago, durante el último fin de semana se registraron 22 tiroteos en tres días, con un saldo de 29 víctimas y cuatro muertes.

Lionel Messi y Luis Suárez
ESTADOS UNIDOS

El fracaso de la temporada 2025 de Inter Miami de Luis Suárez y Lionel Messi; perdieron cuatro títulos y luchan para no quedar fuera de los playoffs de la MLS

con lionel messi, la seleccion argentina se concentra en miami: los amistosos que jugara la albiceleste
ARGENTINA

Con Lionel Messi, la selección argentina se concentra en Miami: los amistosos que jugará la albiceleste

Argentina
Jugadores de la Selección Argentina en Miami



Los hechos violentos incluyeron ataques desde vehículos en movimiento y balas perdidas que afectaron tanto a jóvenes como a adultos. Uno de los episodios más graves fue el asesinato de un hombre de 33 años, quien recibió dos disparos en el pecho tras una discusión, de acuerdo con la información que llega desde Estados Unidos.

Incluso, un vehículo del Departamento de Seguridad Nacional fue embestido durante una protesta. Mientras tanto, ante este escenario que vive la ciudad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de más de 300 militares para intentar controlar la situación, según informó Gastón Edul en Tyc Sports.

Es por este motivo que la AFA optó y las autoridades estadounidenses concluyeron que no existían las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del evento en Chicago, y el amistoso ante Puerto Rico, pautado para el lunes 13 de octubre, se trasladó al estadio del Inter Miami.

